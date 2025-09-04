ราคาน้ำมันร่วง 2.6% หลังรายงาน OPEC+

📉 การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ ฉุดราคาน้ำมันร่วงหนัก
รอยเตอร์รายงาน ว่า OPEC+ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับ การเพิ่มกำลังการผลิต ในการประชุมช่วงสุดสัปดาห์นี้
กราฟ: OIL.WTI (H4)
Source: Xstation
นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ และราคาที่ลดลง บีบให้กลุ่ม OPEC+ ต้องดำเนินมาตรการเพื่อพยายามเรียกส่วนแบ่งตลาดที่เสียไปกลับคืนมา
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
OPEC ทำให้นักลงทุนตกใจหลายครั้งในปีนี้ ด้วยการปรับกลยุทธ์ไปเน้นการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่าการควบคุมอุปทานอย่างเข้มงวด