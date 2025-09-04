อ่านเพิ่มเติม

ราคาน้ำมันร่วง 2.6% หลังรายงาน OPEC+

08:14 4 กันยายน 2025

📉 การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ ฉุดราคาน้ำมันร่วงหนัก

รอยเตอร์รายงาน ว่า OPEC+ กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน กำลังพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับ การเพิ่มกำลังการผลิต ในการประชุมช่วงสุดสัปดาห์นี้

กราฟ: OIL.WTI (H4)

Source: Xstation

นโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ และราคาที่ลดลง บีบให้กลุ่ม OPEC+ ต้องดำเนินมาตรการเพื่อพยายามเรียกส่วนแบ่งตลาดที่เสียไปกลับคืนมา

 
 

ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

OPEC ทำให้นักลงทุนตกใจหลายครั้งในปีนี้ ด้วยการปรับกลยุทธ์ไปเน้นการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่าการควบคุมอุปทานอย่างเข้มงวด


 
