ราคาน้ำมันร่วง 2% หลังรายงานจาก OPEC

08:34 12 กันยายน 2025

ตลาดน้ำมันโลก: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน รายงานล่าสุดจาก OPEC ระบุว่าความกดดันต่อราคายังคงอยู่แม้มีอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 2%

 


The decline in crude oil prices is the result of several overlapping factors—both market and financial. From the perspective of physical fundamentals, the market situation seems stable: global demand continues to grow, and the contract structure remains in backwardation, which usually signals a strong market. However, financial factors and short-term economic signals have proven stronger and currently dominate the quotations.

These include:

 

  • Supply pressure from non-OPEC+ producers: including the USA, Brazil, Canada, and Argentina.
  • Aggressive sell-off of futures contracts by hedge funds and money managers.
  • Seasonal decline in demand in the USA after the end of the summer period.
  • Concerns about the pace of economic growth in the USA and the consequences of trade tariffs.
  • Signals of weaker refinery processing in China in July, suggesting a slight weakening of demand from the largest importer.
  • The current declines in oil prices do not result from a fundamental collapse in demand but from the dominance of financial and short-term factors. This means that markets may still see a price rebound in the event of a supply shock or geopolitical escalation.
 

ภาพรวมตลาดน้ำมันและผลกระทบจากราคาปรับตัวลดลง

ปัจจัยสนับสนุนความต้องการ:

  1. การเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคง ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจเกิดใหม่ คาดการณ์ GDP โลก เติบโต 3.0% ใน 2025 และ 3.1% ใน 2026

    • เอเชียมีบทบาทสำคัญ:

      • จีน: 4.8% ใน 2025

      • อินเดีย: 6.5% ใน 2025
        ตลาดเหล่านี้เป็นเครื่องยนต์สำคัญของการบริโภคพลังงาน เนื่องจากชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนส่งอย่างรวดเร็ว

  2. เชื้อเพลิงขนส่งและปิโตรเคมี

    • การบินและการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น

    • ความต้องการน้ำมันเบนซินใน OECD ยังคงมั่นคง

    • โลจิสติกส์ในเอเชียขยายตัว

    • LPG และเคโรซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสนับสนุนการผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์
      ⇒ แม้ราคาชั่วคราวลดลง ปัจจัยพื้นฐานความต้องการยังแข็งแกร่ง และตลาดยังมีโอกาสเติบโตในระยะกลาง

ผลกระทบจากราคาน้ำมันลดลง:

  • ผู้เสียหายหลัก:

    • ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน: รัสเซีย, บราซิล, สหรัฐฯ, ซาอุดิอาระเบีย ราคาน้ำมันต่ำ = รายได้งบประมาณลด ค่าเงินอ่อน และดัชนีหุ้นท้องถิ่นถูกกดดัน

    • บริษัทพลังงานและผู้ขุดเจาะ: ราคาน้ำมันและสินค้าสำเร็จรูปต่ำ = Margin, รายได้ และกำไรลดลง → กระทบ valuation ของบริษัทใน sector

  • ผู้ได้ประโยชน์:

    • ประเทศผู้นำเข้า: อินเดีย, จีน, ตุรกี, ญี่ปุ่น → ดุลการค้าแข็งแรงขึ้น

    • ขนส่งและโลจิสติกส์: ต้นทุนน้ำมันลดลง → กำไรสูงขึ้น ราคาสินค้าสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น

    • ผู้บริโภค: ต้นทุนขนส่งต่ำลง → อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว

OIL.WTI (D1)

Source: Xstation

กราฟน้ำมันแสดง แนวโน้มขาลงชัดเจน โดยมีจุดสูงสุดต่ำลงต่อเนื่อง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ 65.20 USD ซึ่งตรงกับระดับ FIBO 61%

  • แนวรับสำคัญ: 61.70 USD

    • หากหลุดระดับนี้ มีโอกาสปรับตัวลงต่อไป 56.50 USD ใกล้ขอบล่างของช่องแนวโน้ม

  • แนวต้านต่อไป: 67.70 USD

    • หากทะลุขึ้นเหนือจุดนี้ อาจบ่งชี้สัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น

จนกว่าตลาดจะอยู่ต่ำกว่า 65.20 USD อำนาจของผู้ขายยังเหนือกว่า

