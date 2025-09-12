ราคาน้ำมันร่วง 2% หลังรายงานจาก OPEC

ตลาดน้ำมันโลก: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน รายงานล่าสุดจาก OPEC ระบุว่าความกดดันต่อราคายังคงอยู่แม้มีอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงกว่า 2%
The decline in crude oil prices is the result of several overlapping factors—both market and financial. From the perspective of physical fundamentals, the market situation seems stable: global demand continues to grow, and the contract structure remains in backwardation, which usually signals a strong market. However, financial factors and short-term economic signals have proven stronger and currently dominate the quotations.
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
These include:
- Supply pressure from non-OPEC+ producers: including the USA, Brazil, Canada, and Argentina.
- Aggressive sell-off of futures contracts by hedge funds and money managers.
- Seasonal decline in demand in the USA after the end of the summer period.
- Concerns about the pace of economic growth in the USA and the consequences of trade tariffs.
- Signals of weaker refinery processing in China in July, suggesting a slight weakening of demand from the largest importer.
- The current declines in oil prices do not result from a fundamental collapse in demand but from the dominance of financial and short-term factors. This means that markets may still see a price rebound in the event of a supply shock or geopolitical escalation.
ภาพรวมตลาดน้ำมันและผลกระทบจากราคาปรับตัวลดลง
ปัจจัยสนับสนุนความต้องการ:
-
การเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคง ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจเกิดใหม่ คาดการณ์ GDP โลก เติบโต 3.0% ใน 2025 และ 3.1% ใน 2026
-
เอเชียมีบทบาทสำคัญ:
-
จีน: 4.8% ใน 2025
-
อินเดีย: 6.5% ใน 2025
ตลาดเหล่านี้เป็นเครื่องยนต์สำคัญของการบริโภคพลังงาน เนื่องจากชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนส่งอย่างรวดเร็ว
-
-
-
เชื้อเพลิงขนส่งและปิโตรเคมี
-
การบินและการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น
-
ความต้องการน้ำมันเบนซินใน OECD ยังคงมั่นคง
-
โลจิสติกส์ในเอเชียขยายตัว
-
LPG และเคโรซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสนับสนุนการผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์
⇒ แม้ราคาชั่วคราวลดลง ปัจจัยพื้นฐานความต้องการยังแข็งแกร่ง และตลาดยังมีโอกาสเติบโตในระยะกลาง
-
ผลกระทบจากราคาน้ำมันลดลง:
-
ผู้เสียหายหลัก:
-
ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน: รัสเซีย, บราซิล, สหรัฐฯ, ซาอุดิอาระเบีย ราคาน้ำมันต่ำ = รายได้งบประมาณลด ค่าเงินอ่อน และดัชนีหุ้นท้องถิ่นถูกกดดัน
-
บริษัทพลังงานและผู้ขุดเจาะ: ราคาน้ำมันและสินค้าสำเร็จรูปต่ำ = Margin, รายได้ และกำไรลดลง → กระทบ valuation ของบริษัทใน sector
-
-
ผู้ได้ประโยชน์:
-
ประเทศผู้นำเข้า: อินเดีย, จีน, ตุรกี, ญี่ปุ่น → ดุลการค้าแข็งแรงขึ้น
-
ขนส่งและโลจิสติกส์: ต้นทุนน้ำมันลดลง → กำไรสูงขึ้น ราคาสินค้าสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น
-
ผู้บริโภค: ต้นทุนขนส่งต่ำลง → อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว
-
OIL.WTI (D1)
Source: Xstation
กราฟน้ำมันแสดง แนวโน้มขาลงชัดเจน โดยมีจุดสูงสุดต่ำลงต่อเนื่อง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ 65.20 USD ซึ่งตรงกับระดับ FIBO 61%
-
แนวรับสำคัญ: 61.70 USD
-
หากหลุดระดับนี้ มีโอกาสปรับตัวลงต่อไป 56.50 USD ใกล้ขอบล่างของช่องแนวโน้ม
-
-
แนวต้านต่อไป: 67.70 USD
-
หากทะลุขึ้นเหนือจุดนี้ อาจบ่งชี้สัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น
-
จนกว่าตลาดจะอยู่ต่ำกว่า 65.20 USD อำนาจของผู้ขายยังเหนือกว่า