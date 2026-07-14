🚨 ทรัมป์เก็บ 20% ถ้าส่งผ่านฮอร์มุซ

ตลาดวันนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ และแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ด้านล่างคือสรุปการเคลื่อนไหวสำคัญของตลาด
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น
- OIL CFDs ปรับตัวขึ้น 4.42% และ WTI เพิ่มขึ้น 4.41% หลังประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของสหรัฐฯ ในฐานะ “ผู้คุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซ”
- สัญญาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงเปิดตลาด หลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวัน จากการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในภูมิภาคอีกครั้ง
- การขนส่งของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาน้ำมัน
Wall Street เผชิญแรงกดดัน
- ฟิวเจอร์สของ S&P 500 และ Nasdaq-100 บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเปิดในแดนลบ โดย Nasdaq-100 Futures ลดลงมากถึง 1%
- แรงกดดันหลักมาจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ หลังการเข้าซื้อขายใน Nasdaq ของ SK Hynix มีความผันผวนอย่างรุนแรง
- ดัชนี US100 ลดลง 1.21% ขณะที่ Bitcoin ปรับตัวลง 1.78%
โลหะมีค่าปรับตัวสวนทางกับปัจจัยพื้นฐาน
- ทองคำ ลดลง 2.47% และ เงิน ลดลง 2.90% แม้ตลาดกำลังเผชิญความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
- ตลาดมองว่าการปรับตัวลงดังกล่าวเกิดจากความกังวลว่า Fed อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ก่อนการประกาศตัวเลข CPI ในวันพรุ่งนี้
- ส่งผลให้ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างโลหะมีค่ากับดอลลาร์สหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น
ตลาดเงินตรายังคงทรงตัว
- USDJPY เพิ่มขึ้น 0.38% และ USDIDX เพิ่มขึ้น 0.11% ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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สำหรับเครื่องมือการลงทุนหลัก จุดที่น่าสนใจที่สุดคือ ความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นหลักและโลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดัน
ที่มา: xStation
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