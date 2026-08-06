ข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

ช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาเปิดให้เรือเดินผ่านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
- ตามรายงานล่าสุดจากสื่อ โดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ระบุว่า โอกาสในการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านภายในวันศุกร์ขณะนี้ถูกประเมินว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
- สัญญาณสำคัญอีกประการมาจากกรุงเตหะราน โดยมีรายงานว่า อิหร่านและโอมานได้ตกลงเกี่ยวกับเส้นทางทางภูมิศาสตร์สำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว
- ความเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งชี้ว่า การเจรจาอาจกำลังเปลี่ยนจากการหารือในระดับนโยบายทั่วไป ไปสู่การจัดเตรียมรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น
- อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อตกลงทางการเมืองครั้งใหญ่ระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน แต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงชั่วคราวและมีขอบเขตจำกัด ซึ่งครอบคลุมกฎระเบียบด้านการเดินเรือและมาตรการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค
- การเจรจายังคงมีความท้าทาย เนื่องจากอิหร่านต้องการรักษาบทบาทและอิทธิพลในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าว ขณะที่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ตลาดการเงินตอบสนองต่อพัฒนาการดังกล่าวค่อนข้างสงบ โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่า นักลงทุนเริ่มทยอยสะท้อนความเป็นไปได้ของการลดระดับความตึงเครียด และความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันทั่วโลกจะหยุดชะงักลดลงในราคาตลาดแล้ว
Source: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ภาคบริการสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
ทองคำเดินหน้าทดสอบเป้าหมาย 4,200 ดอลลาร์ 🟡
ตัวเลขจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ดัน EURUSD ปรับตัวขึ้น 📈
สรุปตลาดรายวัน 6.8.2026