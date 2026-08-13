Will Inflation Kill the Chances of a September Rate Hike?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้มีกำหนดประกาศเวลา 13:30 น. ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ โดยข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุด (NFP) ออกมาแย่กว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า Fed จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อหรือไม่
ช่วงที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับมุมมองต่อทิศทางการดำเนินนโยบายของ FOMC ครั้งถัดไปอย่างมาก ก่อนหน้านี้ นักลงทุนเคย Price in การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเต็มจำนวน แต่ปัจจุบันความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยที่ตลาดสะท้อนผ่านราคานั้น แทบไม่ต่างจากการโยนเหรียญ หรือมีโอกาสใกล้เคียง 50/50
อะไรอยู่เบื้องหลังการปรับคาดการณ์ไปในทิศทาง Dovish?
1. คำพูดของ Kevin Warsh ที่เริ่มขาดความน่าเชื่อถือ
- ในการแถลงข่าวครั้งล่าสุดหลังการประชุม FOMC ประธาน Fed ยังคงย้ำถึงจุดยืนที่เข้มงวดต่อเงินเฟ้ออย่างชัดเจน โดยพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดว่าเขายังคงมีท่าที Hawkish
- แม้ว่าท่าทีดังกล่าวจะเพียงพอในเดือนมิถุนายน แต่ในเดือนกรกฎาคม นักลงทุนกลับคาดหวังมากกว่านั้น
- ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่า คำประกาศที่แข็งกร้าวจะตามมาด้วยการดำเนินนโยบายจริงหรือไม่ โดยย้อนกลับไปพิจารณาคำกล่าวของ Warsh เมื่อหนึ่งปีก่อน ซึ่งในเวลานั้นเขาเคยส่งสัญญาณสนับสนุนการลดดอกเบี้ยอยู่บ่อยครั้ง
- ในการให้สัมภาษณ์กับ FOX News เขาแสดงจุดยืนสอดคล้องกับประธานาธิบดีอย่างเปิดเผย โดยระบุว่า ความไม่พอใจของ Donald Trump ต่อแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของ Powell นั้นมีเหตุผลอย่างเต็มที่ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ Fed ว่าปรับลดดอกเบี้ยช้าเกินไป และยึดติดกับข้อมูลเศรษฐกิจในอดีตมากเกินไป
2. NFP อ่อนแอเกินคาด
- จำนวนการจ้างงานใหม่ในภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่ใช่ภาคเกษตรกรรมลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ถึง 5 Standard Deviations
- หากสมมติว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ เราจะต้องรอประมาณ 290,000 ปี จึงจะเห็นตัวเลขที่ผิดจากคาดในระดับเดียวกันอีกครั้ง
- ปฏิเสธได้ยากว่าตัวเลขดังกล่าว อ่อนแออย่างแท้จริง โดยนอกจากการจ้างงานที่ลดลง 23,000 ตำแหน่งแล้ว ยังมีการปรับลดตัวเลขในช่วงสองเดือนก่อนหน้ารวมกันอีก 103,000 ตำแหน่ง
- อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการลดลงดังกล่าวได้รับอิทธิพลอย่างมากจากจำนวนการจ้างงานในภาคการศึกษาของรัฐที่ลดลง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านฤดูกาล
- ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.1% ซึ่งออกมาดีกว่าคาด และถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ เนื่องจากมีรายงานว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่กรรมการ FOMC หลายคนให้น้ำหนักมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
- ดูเหมือนว่าตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะ “Low Fire – Low Hire” หรือทั้งการเลิกจ้างและการจ้างงานใหม่อยู่ในระดับต่ำ จนกว่าคณะกรรมการจะได้รับหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเลิกจ้างกำลังเพิ่มขึ้น การรักษาเสถียรภาพของเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมายจึงควรยังเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรก
รูปที่ 1: NFP และอัตราการว่างงาน (1980–2026)
ที่มา: XTB Research, 12.08.2026
ตัวเลข CPI ครั้งล่าสุดสะท้อนอะไร?
ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก โดยเฉพาะ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่มีความผันผวนสูง และไม่มีการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดนี้ ถือเป็นสัญญาณที่น่าพอใจอย่างมาก
ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่อยู่อาศัย (Shelter Costs) ชะลอตัวลง ซึ่งอาจถือเป็นข่าวดีโดยเฉพาะสำหรับคณะกรรมการ FOMC เนื่องจากหมวดที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ต้องจับตาในการประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
รูปที่ 2: เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ + ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลง [m/m] (2019–2026)
ที่มา: XTB Research, 12.08.2026
วันนี้คาดการณ์อะไรได้บ้าง?
ตลาดจะจับตา Core CPI เป็นหลัก โดยคาดว่าจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ที่ 2.5% ตาม Consensus ขณะที่ทิศทางของเงินเฟ้อในภาคบริการจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมที่ประกาศออกมาภายหลังพบว่า Core CPI อยู่ที่ 2.5% YoY ตามคาด ขณะที่ราคาสินค้าและบริการพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% MoM โดยเงินเฟ้อภาคบริการกลับมาเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ต้นทุนที่อยู่อาศัยจะยังชะลอตัวก็ตาม
รูปที่ 3: ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนต่อเงินเฟ้อ CPI เดือนมิถุนายน
Source: XTB Research, 12.08.2026
The headline measure is also expected to continue its downward movement (expectations at 3.4%), which should be driven, among other things, by lower fuel prices. These should also influence lower airfare and hotel prices. However, an increase in food prices is expected.
What else is worth knowing?
- The effect of tariffs seems already fully priced in by the market – this is visible in categories such as audio equipment, tools, or sports equipment.
- The severe memory chip shortage should continue to drive up computer and software prices.
Figure 4: Impact of Sectors on Change in US Annual Inflation Dynamics (2023 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 12.08.2026
ตลาดก่อนประกาศตัวเลข
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอย่างสงบ โดยนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ราคาปรับตัวลงประมาณ 0.2% ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากข่าวความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยอยู่ที่ประมาณ 10 ลำต่อวัน
ด้านราคาน้ำมัน Brent ต้องจ่ายมากกว่า $89 ต่อบาร์เรล และยังคงปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ แม้กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานจะออกแถลงการณ์ในเชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคลี่คลายสถานการณ์
ในช่วงข้ามคืน Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า สหรัฐฯ มี “อำนาจควบคุมทั้งหมด” (100%) เหนือช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ฝ่ายอิหร่านตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการเปิดเส้นทางอีกครั้ง โดยเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ยุติการปิดล้อมทางทะเล และชดใช้ค่าเสียหายจากสงคราม
รูปที่ 5: อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD (26.02.2026–12.08.2026)
Source: xStation, 12.08.2026
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Michał Jóźwiak, XTB Financial Markets Analyst
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