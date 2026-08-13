น้ำมันเข้าใกล้ $90 อีกขั้น 🔼 แหล่งข่าวอิหร่านเผยความเห็นต่อข้อตกลงหยุดยิง

ราคาน้ำมันตอบสนองไม่มากนักต่อความเห็นจากแหล่งข่าวอาวุโสของอิหร่านที่ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาเพื่อขยายข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวที่จำกัดของราคาน้ำมันดิบสะท้อนว่า นักลงทุนยังคงคาดหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะค่อย ๆ คลี่คลาย แม้จะมีข่าวล่าสุดออกมาก็ตาม
- ในมุมมองของเตหะราน ไม่มีเส้นตายอย่างเป็นทางการที่สามารถขยายออกไปได้ เนื่องจากฝ่ายอิหร่านระบุว่า ข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นไว้อย่างเป็นทางการ
- อิหร่านอ้างว่า สหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงชั่วคราวภายใน 48 ชั่วโมงแรก และต่อมาได้ถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว
- การเจรจาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับเข้าสู่บันทึกความเข้าใจ (MOU) และการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการตามพันธกรณีเดิม
- ฝ่ายอิหร่านระบุว่า จนถึงขณะนี้การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญ
ข้อมูลจาก IEA สะท้อนอะไร?
ขณะเดียวกัน IEA ได้ปรับเพิ่มประมาณการย้อนหลังเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง โดยขนาดของการปรับประมาณการสะท้อนว่า การบริโภคน้ำมันแข็งแกร่งกว่าที่เคยประเมินไว้มาก
- ปัจจุบัน IEA ประเมินว่า การบริโภคน้ำมันทั่วโลกในปี 2025 อยู่ที่ 104.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือสูงกว่าประมาณการก่อนหน้าราว 300,000 บาร์เรลต่อวัน
- ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ เมื่อเทียบกับประมาณการเมื่อหนึ่งปีก่อน ตัวเลขอุปสงค์ปี 2025 ในการประเมินล่าสุดของ IEA สูงกว่าประมาณการเดิมถึง 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- แม้จะปรับเพิ่มประมาณการอุปสงค์อย่างมาก แต่ IEA ยังคงประเมินว่า ตลาดน้ำมันมีภาวะอุปทานส่วนเกินในปี 2025 โดยอุปทานเฉลี่ยอยู่ที่ราว 106.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- IEA คาดว่า การบริโภคน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นแตะประมาณ 105.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2027 ซึ่งสูงกว่าระดับ 105.6 ล้านบาร์เรลต่อวันที่เมื่อเพียงหนึ่งปีก่อน IEA เคยคาดว่าจะเป็นจุดสูงสุดของอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2029
การปรับประมาณการอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่า อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ในมุมมองของเรา สิ่งนี้ทำให้แนวคิดที่ว่าอุปสงค์น้ำมันโลกกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดเชิงโครงสร้างนั้นมีน้ำหนักลดลง
ขณะนี้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันกำลังกลับมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $90 ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
Source: xStation5
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