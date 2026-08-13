BREAKING: CPI สหรัฐฯ ออกมาตามคาด! EUR/USD เคลื่อนไหวจำกัด!

14:30 CET, สหรัฐฯ: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม
- CPI YoY: Actual 3.4% (Forecast 3.4%, Previous 3.5%)
- CPI MoM: Actual 0.1% (Forecast 0.1%, Previous -0.4%)
- Core CPI YoY: Actual 2.5% (Forecast 2.5%, Previous 2.6%)
เงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามคาด โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 ขณะที่ หมวดที่อยู่อาศัย (Shelter) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเงินเฟ้อ โดยคิดเป็นประมาณ 2 ใน 3 ของการเพิ่มขึ้นรายเดือน ส่วนดัชนีพลังงานลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แม้ยังคงมีส่วนสำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับปีก่อน
ข้อมูลดังกล่าวแทบไม่ได้สร้างความผันผวนให้กับตลาดหลัก เนื่องจากไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่มากนักเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ องค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวเลขยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มระยะยาว ขณะที่กระบวนการ Disinflation และการกลับสู่เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ยังคงเผชิญแรงกดดันจาก ช็อกด้านอุปทานพลังงาน ผลกระทบจากภาษีศุลกากรที่เริ่มลดลง และการเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI (AI Infrastructure CAPEX)
อย่างไรก็ตาม การที่ตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้ออกมา Hawkish เกินคาด ช่วยหนุนให้ EUR/USD ปรับตัวขึ้น 0.1% หลังการประกาศข้อมูล
Source: xStation5
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