  
08:30 · 9 มิถุนายน 2026

น้ำมันปรับตัวลง แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังสูง 🚨 ความเสี่ยงโรงกลั่นหยุดชะงักในฤดูใบไม้ร่วงปี 2026?

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) ได้ลบกำไรระหว่างวันเกือบทั้งหมดออกไปแล้ว ตลาดมองว่าการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลเป็นเหตุการณ์ “ครั้งเดียว” เป็นหลัก ซึ่งดูเหมือนว่าเตหะรานเองก็ส่งสัญญาณในลักษณะนี้เช่นกัน

ประการที่สอง อิสราเอลยังไม่ได้ตอบโต้ ซึ่งนักลงทุนอาจตีความว่าเป็นสัญญาณว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงตัดสินใจที่สำคัญ

ประธานาธิบดี Donald Trump ยังได้ตอกย้ำมุมมองดังกล่าว โดยลดทอนความสำคัญของการโจมตีจากอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโดยรวมแทบไม่ตอบสนองต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แม้จะมีการคาดการณ์ที่น่ากังวลมากขึ้นเกี่ยวกับระดับสต็อกน้ำมันทั่วโลกก็ตาม

อย่างไรก็ตาม หากภาวะชะงักงันในปัจจุบันยืดเยื้อไปจนถึงเดือนตุลาคม 2026 โรงกลั่นอาจเผชิญความท้าทายด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการผลิตเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์กลั่นต่าง ๆ

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ที่มา: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI

ในขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนของ “demand destruction” ในตลาดน้ำมัน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงสนับสนุนภาพการเติบโต แม้จะอยู่ในระดับชะลอตัวก็ตาม

ในสหรัฐฯ การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็นบวก แม้จะไม่แข็งแกร่งมากนัก ขณะที่กิจกรรมในภาคการผลิตและบริการของจีนยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าจุดที่สะท้อนภาวะถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อนำปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกัน จะชี้ไปสู่สถานการณ์ที่การปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างยืดเยื้อ อาจเริ่มส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดพลังงานหลังช่วงฤดูร้อน หากไม่มีทางออกทางการทูตเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ยังระบุเมื่อวานนี้ว่า สหรัฐฯ อาจพิจารณาปฏิบัติการแบบหน่วยรบพิเศษ (commando-style operation) ในอิหร่าน หากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวในที่สุด

Source: xStation5

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