  
08:34 · 21 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 21 ก.ค.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวันจันทร์ได้รับอิทธิพลจากสองปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจักร หลังการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ Andy Burnham

ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าอิหร่านจะต้อง “ชดใช้อย่างสาสม” จากการเสียชีวิตของทหารสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน

การผสมผสานระหว่าง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการคลังของสหราชอาณาจักร ส่งผลให้เกิดแรงขายพร้อมกันในตลาดพันธบัตร หุ้น และเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยในตลาดการเงิน

ภูมิรัฐศาสตร์

ในสหราชอาณาจักร Andy Burnham ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขณะที่ Rachel Reeves ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง หลังปฏิเสธข้อเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม

John Healey เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ ซึ่งตลาดตอบรับในเชิงบวกบางส่วน หลังจากเผชิญความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญนี้

ในตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่ 9 เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่กลุ่ม Ansar Allah ของเยเมน ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานวัตถุดิบ

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยคาดว่า GDP จะเติบโตเพียง:

  • 0.8% ในปี 2026
  • เทียบกับ 1.3% ในปี 2025
  • และ 1.0% ในปี 2024

สถานการณ์ดังกล่าวจำกัดความสามารถของรัฐบาลใหม่ในการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ

Burnham กำลังพิจารณามาตรการใช้จ่ายมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านปอนด์ ซึ่งรวมถึงการนำ Thames Water กลับมาเป็นของรัฐ และการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน

สำหรับเศรษฐกิจโปแลนด์ ข้อมูลเดือนมิถุนายนสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกหลายรายการ สะท้อนการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่าคาด

สำนักงานสถิติโปแลนด์ (GUS) เปิดเผยข้อมูลสำคัญหลายรายการ ซึ่งเกือบทั้งหมดสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด ตั้งแต่:

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม
  • การก่อสร้าง
  • การเติบโตของค่าจ้าง

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจโปแลนด์ในช่วงปลายไตรมาส 2 ให้ดีขึ้น แม้ก่อนหน้านี้ตลาดจะมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลเพิ่มเติมต่อแรงกดดันของเงินซลอตี

ขณะเดียวกัน ในแคนาดา เงินเฟ้อปรับตัวลดลงเร็วกว่าคาดเมื่อเทียบรายเดือน

ดัชนีตลาดหุ้น

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังซื้อขายในแดนบวก:

  • Nasdaq Composite (US100) เพิ่มขึ้น 0.62%
  • S&P 500 (US500) เพิ่มขึ้น 0.12%

ขณะที่ตลาดยุโรปปิดในแดนลบ:

  • UK100 ลดลง 0.83%
  • SPA35 ลดลง 0.39%
  • DE40 ลดลง 0.10%

ส่วนตลาดอื่นปรับตัวขึ้น:

  • JP225 เพิ่มขึ้น 0.76%
  • W20 โปแลนด์ เพิ่มขึ้น 0.70%

หุ้น

หุ้นจีนเป็นผู้นำตลาดด้านการปรับตัวขึ้น โดยสัญญา CHN.cash เพิ่มขึ้น 3.31% ซึ่งโดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตลาดโลกอื่น ๆ

ใน Wall Street หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อน

ขณะเดียวกัน ภาค AI ของจีนกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดโลกอีกครั้ง หลังจาก Moonshot AI เปิดตัวโมเดล Kimi K3 ซึ่งบริษัทระบุว่าสามารถแข่งขันกับโซลูชัน AI ขั้นสูงในตลาดปัจจุบันได้

สกุลเงิน

เงินปอนด์อังกฤษเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนแอที่สุดของวัน โดย:

  • GBP/USD ลดลง 0.10% มาอยู่ที่ 1.3430

แรงกดดันเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในรัฐบาล Burnham

ด้านดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่:

  • USDIDX เพิ่มขึ้น 0.24%
  • EUR/USD ลดลง 0.12%
  • EUR/PLN เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03%

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดกับอิหร่าน:

  • OIL เพิ่มขึ้น 0.93%
  • OIL.WTI เพิ่มขึ้น 0.42%

โลหะมีค่าเคลื่อนไหวแตกต่างกัน:

  • เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น 1.50%
  • ทองคำลดลง 0.16%

ขณะที่ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงแรง:

  • Natural Gas ลดลง 2.54%

คริปโทเคอร์เรนซี

Bitcoin เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดของวัน โดยเพิ่มขึ้น 1.52% และแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน เหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์

การปรับตัวขึ้นของ Bitcoin มาพร้อมกับแรงซื้อในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโท เช่น:

  • Galaxy Digital
  • Circle

สะท้อนว่าความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง

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