ข่าวเด่นวันนี้ 21 ก.ค.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวันจันทร์ได้รับอิทธิพลจากสองปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจักร หลังการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ Andy Burnham
ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าอิหร่านจะต้อง “ชดใช้อย่างสาสม” จากการเสียชีวิตของทหารสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 10 วัน
การผสมผสานระหว่าง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการคลังของสหราชอาณาจักร ส่งผลให้เกิดแรงขายพร้อมกันในตลาดพันธบัตร หุ้น และเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยในตลาดการเงิน
ภูมิรัฐศาสตร์
ในสหราชอาณาจักร Andy Burnham ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขณะที่ Rachel Reeves ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง หลังปฏิเสธข้อเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม
John Healey เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ ซึ่งตลาดตอบรับในเชิงบวกบางส่วน หลังจากเผชิญความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญนี้
ในตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่ 9 เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่กลุ่ม Ansar Allah ของเยเมน ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานวัตถุดิบ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยคาดว่า GDP จะเติบโตเพียง:
- 0.8% ในปี 2026
- เทียบกับ 1.3% ในปี 2025
- และ 1.0% ในปี 2024
สถานการณ์ดังกล่าวจำกัดความสามารถของรัฐบาลใหม่ในการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ
Burnham กำลังพิจารณามาตรการใช้จ่ายมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านปอนด์ ซึ่งรวมถึงการนำ Thames Water กลับมาเป็นของรัฐ และการเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน
สำหรับเศรษฐกิจโปแลนด์ ข้อมูลเดือนมิถุนายนสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกหลายรายการ สะท้อนการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่าคาด
สำนักงานสถิติโปแลนด์ (GUS) เปิดเผยข้อมูลสำคัญหลายรายการ ซึ่งเกือบทั้งหมดสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด ตั้งแต่:
- การผลิตภาคอุตสาหกรรม
- การก่อสร้าง
- การเติบโตของค่าจ้าง
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจโปแลนด์ในช่วงปลายไตรมาส 2 ให้ดีขึ้น แม้ก่อนหน้านี้ตลาดจะมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลเพิ่มเติมต่อแรงกดดันของเงินซลอตี
ขณะเดียวกัน ในแคนาดา เงินเฟ้อปรับตัวลดลงเร็วกว่าคาดเมื่อเทียบรายเดือน
ดัชนีตลาดหุ้น
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กำลังซื้อขายในแดนบวก:
- Nasdaq Composite (US100) เพิ่มขึ้น 0.62%
- S&P 500 (US500) เพิ่มขึ้น 0.12%
ขณะที่ตลาดยุโรปปิดในแดนลบ:
- UK100 ลดลง 0.83%
- SPA35 ลดลง 0.39%
- DE40 ลดลง 0.10%
ส่วนตลาดอื่นปรับตัวขึ้น:
- JP225 เพิ่มขึ้น 0.76%
- W20 โปแลนด์ เพิ่มขึ้น 0.70%
หุ้น
หุ้นจีนเป็นผู้นำตลาดด้านการปรับตัวขึ้น โดยสัญญา CHN.cash เพิ่มขึ้น 3.31% ซึ่งโดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตลาดโลกอื่น ๆ
ใน Wall Street หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อน
ขณะเดียวกัน ภาค AI ของจีนกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาดโลกอีกครั้ง หลังจาก Moonshot AI เปิดตัวโมเดล Kimi K3 ซึ่งบริษัทระบุว่าสามารถแข่งขันกับโซลูชัน AI ขั้นสูงในตลาดปัจจุบันได้
สกุลเงิน
เงินปอนด์อังกฤษเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนแอที่สุดของวัน โดย:
- GBP/USD ลดลง 0.10% มาอยู่ที่ 1.3430
แรงกดดันเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในรัฐบาล Burnham
ด้านดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่:
- USDIDX เพิ่มขึ้น 0.24%
- EUR/USD ลดลง 0.12%
- EUR/PLN เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03%
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดกับอิหร่าน:
- OIL เพิ่มขึ้น 0.93%
- OIL.WTI เพิ่มขึ้น 0.42%
โลหะมีค่าเคลื่อนไหวแตกต่างกัน:
- เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น 1.50%
- ทองคำลดลง 0.16%
ขณะที่ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงแรง:
- Natural Gas ลดลง 2.54%
คริปโทเคอร์เรนซี
Bitcoin เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดของวัน โดยเพิ่มขึ้น 1.52% และแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน เหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์
การปรับตัวขึ้นของ Bitcoin มาพร้อมกับแรงซื้อในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโท เช่น:
- Galaxy Digital
- Circle
สะท้อนว่าความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง
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