ข่าวเด่นวันนี้ 22 มิ.ย.

ภูมิรัฐศาสตร์และสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเป็นประเด็นหลักของตลาด
เนื่องในวัน Juneteenth ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงการยกเลิกระบบทาสในสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จึงปิดทำการในวันนี้ อย่างไรก็ตาม สัญญาฟิวเจอร์สยังสะท้อนการปรับตัวลงเล็กน้อย โดยทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.1%
ภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงกดดันในช่วงแรก หลังมีรายงานว่าการเจรจาสันติภาพรอบถัดไประหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ ถูกเลื่อนออกไป
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย หลังมีข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลเลาะห์ ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ก่อนหน้านี้ การโจมตีของอิสราเอลได้สร้างข้อสงสัยต่อความยั่งยืนของบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐฯ และอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยข้อตกลงดังกล่าวเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลา 60 วันในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพฉบับถาวร ขณะที่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวัน
สำหรับตลาดน้ำมันดิบ:
- ราคาปรับตัวขึ้นในช่วงแรก จากความกังวลเกี่ยวกับการเลื่อนการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
- ต่อมาราคาปรับฐานลง หลังมีข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลเลาะห์
- อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังคงปิดบวกในที่สุด
น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นประมาณ 1% ปิดใกล้ระดับ 81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย
รูปที่ 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)
Source: xStation,
ก๊าซธรรมชาติ
- ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 3.2 ดอลลาร์
- ขณะที่ก๊าซธรรมชาติยุโรป (TTF) เคลื่อนไหวบริเวณ 42.1 ยูโร
โลหะมีค่า
โลหะมีค่ายังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง
- ทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,156 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
- เงินอยู่ที่ประมาณ 64.9 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์
การปรับตัวลงมากกว่า 1% ของโลหะมีค่าในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นทางเลือกการลงทุนความเสี่ยงต่ำที่แข่งขันโดยตรงกับทองคำและเงิน
ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดลบในวันนี้ โดยมีเพียงไม่กี่ดัชนีที่สามารถปิดในแดนบวกได้ ได้แก่
- FTSE MIB ของอิตาลี +0.3%
- WIG20 ของโปแลนด์ +0.2%
ขณะที่ดัชนีหลักอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ได้แก่
- Stoxx Europe 50 -0.1%
- DAX ของเยอรมนี -0.2%
- FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร -0.4%
ดัชนีที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ CAC 40 ของฝรั่งเศส ซึ่งลดลง 0.6%
อย่างไรก็ตาม หุ้นของ Renault ปรับตัวขึ้น 3.9% หลังบริษัทเข้าซื้อหุ้น 65% ใน Flexis ผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์สำหรับการจัดส่งสินค้าในช่วง "Last-Mile Delivery" ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
รูปที่ 2: Dashboard ของ Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Source: XTB Research, 19.06.2026
Figure 3: Winners and Losers on Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Source: XTB Research, 19.06.2026
Figure 4: Heatmap for Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Source: XTB
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและตลาดสกุลเงิน
ตลาดเริ่มต้นวันด้วยการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของญี่ปุ่น
- ตัวเลขออกมาตามคาด โดย CPI ทั่วไปอยู่ที่ 1.5%
- ขณะที่ Core CPI อยู่ที่ 1.4%
ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด ส่งผลให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยตลาดยังคงให้น้ำหนักราว 95% ว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้
ด้านค่าเงินเยน คู่เงิน USDJPY ปิดวันแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 161.3
เมื่อพิจารณาในรายสัปดาห์ เงินเยนอ่อนค่าลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ในกลุ่ม G10
สหราชอาณาจักร
ต่อมา ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร
ยอดค้าปลีกออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
- เพิ่มขึ้น 1.2% MoM
- เพิ่มขึ้น 3.2% YoY
ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.2% ในระหว่างวัน
อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาดีกว่าคาด แต่เงินปอนด์ยังคงเผชิญแรงกดดันในภาพรวม โดยนับตั้งแต่เปิดตลาดวันจันทร์ คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 1.3%
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Michał Jóźwiak Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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