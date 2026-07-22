ข่าวเด่นวันนี้ 22 ก.ค.

- หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางเงาความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์
- หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางเงาความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์
สหรัฐฯ (USA)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันอังคารด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี Futures ที่ทำผลงานดีที่สุดคือ US100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ตามด้วย Futures ของ Russell 2000 ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%
ตะวันออกกลางยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด โดยมุมมองต่อทิศทางของความขัดแย้งยังคงผสมผสาน ระหว่างการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน สลับกับข้อเสนอเกี่ยวกับการหยุดยิงครั้งใหม่
สหรัฐฯ เตรียมเพิ่มมาตรการภาษีนำเข้าต่อแคนาดา แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัดและเลือกใช้เฉพาะบางรายการ แต่บรรดานักวิเคราะห์ สื่อ และนักลงทุนจำนวนมากมองว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นมาตรการภาษีรอบใหม่จาก Donald Trump
นอกจากนี้ ตามรายงานของ Axios และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการหารือเกี่ยวกับการแบนโมเดล AI แบบเปิด (Open AI Models) ซึ่งเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการเปิดตัวโมเดล K3 ของจีน
ข่าวบริษัทสหรัฐฯ
General Motors (GM.US):
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่แข็งแกร่งเกินคาด รายได้อยู่ที่ 48 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 47 พันล้านดอลลาร์ และ EPS อยู่ที่ 3.57 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ประมาณ 3.20 ดอลลาร์ จุดเด่นสำคัญคือการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีในตัวชี้วัดหลักหลายรายการ หุ้นปรับขึ้นประมาณ 3%
Nebius (NBIS.US):
หนึ่งในผู้นำกลุ่ม “Neo-cloud” ปรับตัวขึ้นมากกว่า 17% หลัง Nvidia เปิดเผยว่าเข้าถือหุ้นในบริษัท 9.3%
Eli Lilly (LLY.US):
บริษัทถูกฟ้องร้องโดย Novo Nordisk โดยกลุ่มเภสัชกรรมจากเดนมาร์กกล่าวหาว่า Eli Lilly มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมและส่งผลเสียต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านการตลาด ขณะนี้ Eli Lilly ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น หุ้นปรับขึ้นประมาณ 1%
Northrop Grumman (NOC.US):
บริษัทด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการ แม้รายได้และยอดคำสั่งซื้อทำสถิติสูงสุด แต่การลดลงของอัตรากำไรจากการดำเนินงานจาก 13.8% เหลือ 10% ส่งผลให้หุ้นร่วงเกือบ 8% ก่อนฟื้นตัวเหลือลบราว 2%
3M (MMM.US):
บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 สูงกว่าคาดอย่างมาก EPS เพิ่มขึ้นเป็น 2.24 ดอลลาร์ และรายได้แตะ 6.5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 7% ในช่วงเปิดตลาด
SaaS:
Morgan Stanley เผยแพร่รายงานและคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท SaaS แม้รายงานจะมีมุมมองเชิงบวกและมองว่าภาคส่วนนี้มีความน่าสนใจ แต่ตลาดกลับให้ความสนใจกับประเด็นเชิงลบเป็นหลัก ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มปรับตัวลง 1–4%
ยุโรป (Europe)
บรรยากาศเชิงบวกยังส่งต่อมายังตลาดยุโรป โดยตลาดที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดคือ W20 ของโปแลนด์ และ DE40 ของเยอรมนี
Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรป โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10–15% สำหรับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2026
การเคลื่อนไหวเด่นในดัชนี Euro Stoxx 50 วันนี้:
- หุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น
- หุ้นกลุ่มการเงินและโทรคมนาคมปรับตัวลง
ข่าวบริษัทในยุโรป
ASML:
เป็นผู้นำกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้น หลังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา
Siemens Energy:
ปรับขึ้นมากกว่า 2% ขณะที่ TotalEnergies เพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากแรงหนุนของการฟื้นตัวในราคาน้ำมันและก๊าซ
Novartis:
ปรับขึ้นหลังผลประกอบการจากการดำเนินงานไตรมาส 2 อยู่ที่ 5.94 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด แม้ว่ายอดขายยา Entresto ลดลง 50% จากการแข่งขันกับยาสามัญ
Julius Baer:
ลดลง 4% แม้กระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิปรับตัวดีขึ้น
Schindler:
ลดลง 5% หลังรายได้รายไตรมาสอ่อนแอกว่าคาด
Vaar Energi (นอร์เวย์):
เข้าซื้อ BlueNord มูลค่าประมาณ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซอิสระรายใหญ่ที่สุดของยุโรป หุ้นของทั้งสองบริษัทปรับขึ้นประมาณ 5% และ 6%
Wienerberger:
ลดลง 4% หลังเตือนว่ากำไรทั้งปี 2026 อาจอ่อนแอกว่าคาด
ตลาดเงิน (Forex)
ตลาดเงินจับตาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร โดยทั้งสองสกุลเงินปรับตัวขึ้นพร้อมกันเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่พบไม่บ่อยนัก
ทั้งดอลลาร์และยูโรแข็งค่าประมาณ 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อในเศรษฐกิจหลัก
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินต่อไป รวมถึงบางพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การประกาศปิดกั้นทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตี ยังคงสนับสนุนราคาพลังงาน
- Brent crude ปรับขึ้นมากกว่า 2% กลับมาเหนือระดับ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- Silver โดดเด่นที่สุดในกลุ่มโลหะมีค่า โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
การฟื้นตัวของราคาเงินอาจไม่ได้มาจากความกังวลด้านตะวันออกกลางและราคาน้ำมันเท่านั้น แต่อาจสะท้อนถึงการยอมแพ้บางส่วนของผู้ขาย (Partial Capitulation) หลังราคาปรับตัวต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
คริปโต (Crypto)
บรรยากาศเชิงบวกจากตลาดหุ้นโดยรวมส่งต่อมายังตลาดคริปโตอย่างชัดเจน
- Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และกลับมายืนเหนือระดับ 66,000 ดอลลาร์
- Ethereum ปรับตัวขึ้นเช่นกัน แต่ยังทำผลงานต่ำกว่า Bitcoin โดยซื้อขายเหนือระดับ 1,910 ดอลลาร์
- Solana ลดลงเล็กน้อย และเคลื่อนไหวบริเวณ 77.7 ดอลลาร์
US100 พุ่งขึ้นเกือบ 2%
ทะเลแดง แต่ไม่ใช่ดัชนีตลาด: ผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบบับเอลมันดาบ
SILVER พุ่งทะลุ $59 ดึงดูดเงินทุนกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ทองคำยังอยู่ใต้เงาของโลหะน้องใหม่
ตลาดเด่นรายวัน 🔼 Nasdaq พุ่ง 1.2% หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว