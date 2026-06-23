ข่าวเด่นวันนี้ 23 มิ.ย.

ตลาดหุ้น
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงการซื้อขายปกติ (Cash Session) ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยแรงบวกในช่วงต้นวันเริ่มจางหายไปอย่างชัดเจน ดัชนี Dow Jones เป็นเพียงดัชนีเดียวที่ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับเปิดตลาด ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับปิดก่อนหน้าเล็กน้อย และ Nasdaq ร่วงมากกว่า 1%
- หุ้น Alphabet (Google) ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq แรงกดดันเกิดขึ้นหลังจากบุคลากรคนสำคัญในสายงาน AI หลายรายย้ายออกจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Noam Shazeer (จาก Gemini ไป OpenAI) และ John Jumper (จาก DeepMind ไป Anthropic) ส่งผลให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียบุคลากรด้าน AI ของ Google
- ด้าน SpaceX ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยร่วงกว่า 10% ในวันนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงหลัง IPO และเคยแซงหน้า Microsoft และ Amazon ในแง่มูลค่าตลาดชั่วคราว ปัจจุบันหุ้นกำลังเผชิญแรงขายทำกำไร ขณะเดียวกันบริษัทยังเปิดเผยว่ามีเงินสดมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ และประกาศออกหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งตลาดมองว่าเป็นการเตรียมเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- ในฝั่งยุโรป ภาพรวมยังคงเป็นบวกในระดับปานกลาง โดยมีเพียงดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.2% ขณะที่ดัชนีหลักอื่นๆ ปิดในแดนบวก โดยเฉพาะ IBEX 35 ของสเปน ที่พุ่งขึ้นเกือบ 1.2%
การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
- การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ตลาดทั่วโลกจับตามอง
- ตามรายงานของสื่อ การเจรจาใช้เวลานานราว 18 ชั่วโมง และทั้งสองฝ่ายระบุว่ามีความคืบหน้าที่สำคัญ แม้ว่าข้อตกลงยังอยู่ในขั้นต้นและยังต้องมีการหารือรายละเอียดเพิ่มเติม
- JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า การเจรจามี "ความคืบหน้าอย่างมาก" และยืนยันว่าหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงคือการกลับมาของผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์จากสหประชาชาติ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามข้อตกลงเบื้องต้น
- ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะกำหนดกรอบเวลา 60 วัน สำหรับการเจรจาต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์
- ประเด็นสำคัญอีกด้านหนึ่งคือมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน โดยสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจระงับข้อจำกัดบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดทางให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับตลาดโลก
- รายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับระบบอนุญาตการขายน้ำมัน (Licensing Mechanism) และการผ่อนคลายแรงกดดันทางการเงินบางส่วน
- ฝั่งอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายหลักด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งฟื้นฟูการส่งออกน้ำมันและลดข้อจำกัดจากมาตรการคว่ำบาตร แม้ว่ารายละเอียดสำคัญยังอยู่ระหว่างการเจรจา
- ขณะที่ Donald Trump โพสต์ผ่าน Truth Social ว่า อิหร่านจะยอมรับการตรวจสอบอาวุธในระดับที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งโครงการนิวเคลียร์และโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร
- แม้อิหร่านจะยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำกล่าวดังกล่าวโดยตรง แต่ยังคงยืนยันว่าเป้าหมายหลักคือการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการฟื้นฟูรายได้จากการส่งออกน้ำมัน
- ภาพรวมของการเจรจาในขณะนี้สะท้อนถึงสองเสาหลักสำคัญ ได้แก่ การควบคุมโครงการนิวเคลียร์ผ่านกลไกการตรวจสอบระหว่างประเทศ และการทยอยผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเพื่อให้น้ำมันอิหร่านกลับเข้าสู่ตลาดโลก
- อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณเชิงบวก แต่กระบวนการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ ระยะเวลา และระดับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรยังต้องรอข้อสรุปเพิ่มเติม
- อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในยุโรปคือการลาออกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคียร์ สตาร์เมอร์ แม้ว่าตลาดจะรับรู้ข่าวดังกล่าวในวงกว้างแล้ว ทำให้ปฏิกิริยาโดยรวมค่อนข้างจำกัด
ค่าเงินและพันธบัตร
- เงินปอนด์อ่อนค่าลงเพียง 0.19% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังข่าวการลาออกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาในช่วงหลังของวัน
- ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนว่าตลาดได้ประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
สินค้าโภคภัณฑ์
- ตลาดโลหะมีค่ามีทิศทางที่แตกต่างกัน
- ทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 1% และกำลังทดสอบระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ในทางกลับกัน เงิน (Silver) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1% และเข้าใกล้ระดับ 65 ดอลลาร์
- ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับฐานต่อเนื่อง โดยร่วงมากกว่า 3% จากความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร
- ส่งผลให้ Brent ปรับตัวลงต่ำกว่า 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลงต่ำกว่า 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
คริปโทเคอร์เรนซี
- ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
- Ethereum เพิ่มขึ้นกว่า 0.3% และทะลุระดับ 1,730 ดอลลาร์
- ขณะที่ Bitcoin ปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.4% และกำลังทดสอบแนวต้านบริเวณ 64,500 ดอลลาร์
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