  
09:03 · 24 มิถุนายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 24 มิ.ย.

เราปิดการซื้อขายวันอังคารด้วยการปรับตัวลดลงของดัชนีหุ้นหลักเกือบทั้งหมดทั่วโลก โดยปัจจัยหลักมาจากแรงเทขายในกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเริ่มต้นจาก SK Hynix ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย

ตลาดหุ้น

SK Hynix ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ ซึ่งเพิ่งก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของประเทศ ไม่นานมานี้ เผชิญแรงขายอย่างหนักจนราคาหุ้นร่วงมากกว่า 12% ส่งผลให้การซื้อขายในดัชนี KOSPI ต้องถูกระงับชั่วคราว

แรงกดดันดังกล่าวลุกลามไปยังหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ โดย Sandisk ปรับตัวลง 13%, Micron ลดลง 11.2%, ON Semiconductor ร่วง 10% และ Marvell ลดลง 9%

รูปที่ 1: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 (23.06.2026)

Source: Bloomberg, 23.06.2026

การพักฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงก่อนหน้านี้ของปี ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายสำหรับตลาด

อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญในขณะนี้คือ ทิศทางต่อไปของตลาดจะเป็นอย่างไร เนื่องจากนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของตลาดในช่วงที่ผ่านมา

รูปที่ 2: Dashboard ของดัชนี Nasdaq 100 (23.06.2026)

ที่มา: XTB Research, 23.06.2026

รูปที่ 3: ผลการดำเนินงานรายกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี Nasdaq 100 (23.06.2026)

Source: XTB Research, 23.06.2026

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเช่นกันในวันนี้ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นกลุ่มที่เผชิญแรงขายมากที่สุด

• ดัชนี DAX ของเยอรมนี ปรับตัวลดลง 1.0%
• ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศส ลดลง 0.7%
• ดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง 1.3%

ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเพียง 0.1% โดยนักลงทุนยังคงจับตาพัฒนาการทางการเมือง หลังจาก Keir Starmer ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

การเมือง

นักลงทุนแทบไม่มีข้อสงสัยว่า Andy Burnham อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ จะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร

พรรคแรงงานดูเหมือนตระหนักดีว่าจำเป็นต้องสร้างความเป็นเอกภาพอย่างรวดเร็ว และชัยชนะอย่างถล่มทลายของ Burnham ในเขต Makerfield ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดึงคะแนนเสียงกลับมาจากทั้ง Reform UK และพรรค Green

หากไม่มีผู้สมัครคนอื่นที่ได้รับการสนับสนุนภายในพรรคมากพอภายในวันที่ 16 กรกฎาคม Burnham อาจได้รับการประกาศเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม แนวคิดด้านเศรษฐกิจที่เน้นบทบาทของภาครัฐมากขึ้นของเขาอาจสร้างความกังวลให้กับตลาด โดยเฉพาะคำกล่าวในอดีตที่ว่า สหราชอาณาจักรไม่ควร "ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตลาดพันธบัตร"

แม้ล่าสุดเขาจะพยายามถอยห่างจากจุดยืนดังกล่าว แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตามอง

นอกจากนี้ Burnham ยังได้แต่งตั้ง Andy Haldane อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และ Richard Hughes อดีตประธานสำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณ (OBR) เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญ

เรามองว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดในตลาดพันธบัตรของสหราชอาณาจักร

รูปที่ 4: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BoE และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร (1994–2026)

ที่มา: XTB Research, 23.06.2026

สินค้าโภคภัณฑ์

การขาดปัจจัยลบใหม่ ๆ จากตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาพลังงานยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

น้ำมันดิบ

  •  น้ำมันดิบ Brent ซื้อขายอยู่ที่ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.2%
  • น้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.1%

การคลี่คลายของความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในระยะสั้น ทำให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ที่เคยได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากระดับสูงก่อนหน้า

รูปที่ 5: OIL [D1] (25.10.2024 - 23.06.2026)

Source: xStation, 23.06.2026

ก๊าซธรรมชาติ

NATGAS ปรับตัวลดลง 3.2% มาอยู่ที่ 3.15 ดอลลาร์
ก๊าซธรรมชาติ TTF ของยุโรปเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 42.2 ยูโร

โลหะมีค่า

  • ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,132 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ลดลง 1.4%
  •  ราคาเงินอยู่ที่ 62 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ลดลง 4.7%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ตลาดให้ความสนใจกับการประกาศดัชนี PMI ประจำเดือนมิถุนายนเป็นหลัก โดยข้อมูลล่าสุดสะท้อนว่า

  • ภาคบริการของยุโรปยังคงอ่อนแอ
  • ภาคการผลิตมีสัญญาณดีกว่าเล็กน้อย แต่ยังถือว่าเติบโตในระดับจำกัด

สำหรับสหราชอาณาจักร ข้อมูลออกมาน่าผิดหวังเป็นพิเศษ โดยทั้ง PMI ภาคการผลิตและภาคบริการออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ในตลาด Forex ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากท่าที Hawkish ของ Fed ในการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด

วันนี้ EURUSD ปรับตัวหลุดระดับ 1.14 ลงมา ขณะที่สกุลเงินอื่น ๆ ในกลุ่ม G10 ต่างอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

แรงกดดันเห็นได้ชัดเป็นพิเศษในกลุ่มสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะตลาด (High Beta Currencies) ได้แก่

  •  โครนาสวีเดน (SEK)
  •  โครนนอร์เวย์ (NOK)
  •  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
  •  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินหลักอื่น ๆ และสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น


Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB

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