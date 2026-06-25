ข่าวเด่นวันนี้ 25 มิ.ย.

- วอลล์สตรีทยังคงทรงตัวแข็งแกร่ง ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างหนักจากแรงกดดันของเฟดที่มีท่าทีเข้มงวด (Hawkish Fed)
- วอลล์สตรีทยังคงทรงตัวแข็งแกร่ง ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างหนักจากแรงกดดันของเฟดที่มีท่าทีเข้มงวด (Hawkish Fed)
📈 ภาพรวมตลาด & ตลาดหุ้น
- ฟิวเจอร์สฟื้นตัว: หลังจากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างหนักในช่วง 2 เซสชันแรกของสัปดาห์ ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และดัชนีหลักเริ่มทรงตัวและพยายามสร้างจุดต่ำระยะสั้น ดัชนี US500 เคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดเมื่อวาน ขณะที่ US100 ยังคงอ่อนแรงลงต่อเนื่อง ลดลง 0.8% และทดสอบระดับ 29,500 จุด
- สหรัฐฯ ทำผลงานดีกว่าภูมิภาคอื่น: ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวของ สก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มี GDP ใกล้ศูนย์ เงินทุนจึงไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
- J.P. Morgan ปรับเป้าหมายขึ้น: J.P. Morgan ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 สิ้นปี 2026 จาก 7,600 เป็น 7,800 จุด โดยอ้างถึงการลงทุนในภาค AI ที่ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
🏢 บริษัท & หุ้นรายตัว
- Micron ก่อนประกาศผลประกอบการ: ตลาดเทคโนโลยีทั้งหมด (รวมถึง Nvidia, Microsoft และ Dell) จับตารายงานผลประกอบการของ Micron Technology ที่จะประกาศหลังตลาดปิด หุ้นบริษัทพุ่งขึ้นกว่า 700% ในรอบปี ทำให้นักลงทุนกังวลว่าความคาดหวังได้สะท้อนราคาไปมากแล้ว รายงานนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความยั่งยืนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ากว่า 600 พันล้านดอลลาร์
- Alphabet เข้าดัชนี Dow Jones อย่างเป็นทางการ: บริษัทจาก Mountain View ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี DJIA แทน Verizon Communications โดยมีผลวันที่ 29 มิถุนายน 2026 ซึ่งสะท้อนยุคของ AI และคลาวด์ หุ้น Alphabet ปรับขึ้น 1% ท่ามกลางแรงกดดันของหุ้นเทคโดยรวม
- หุ้นกลุ่มกลาโหมร่วงหนัก: หุ้นกลาโหมยุโรปและสหรัฐฯ (รวมถึง Rheinmetall) ปรับตัวลงต่อเนื่อง จากแรงขายทำกำไรและความคาดหวังเรื่องการคลายความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดย Rheinmetall ร่วงถึง 18% ในวันนี้
🛢️ พลังงาน
- น้ำมันดิ่งแรง & พรีเมียมสงครามหายไป: ราคาน้ำมัน WTI หลุดระดับ $70 และกลับไปสู่ระดับก่อนเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ระบุว่าไม่มีการเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซ และคาดว่าการกลับสู่ภาวะปกติจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์หลังปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเสร็จสิ้น
- ความขัดแย้งในข้อมูล EIA: รายงานคลังน้ำมันรายสัปดาห์ของ DOE แสดงตัวเลขลดลง -6.088 ล้านบาร์เรล (มากกว่าคาด) แต่สินค้าปิโตรเลียมสำเร็จรูปกลับเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน +2.064 ล้านบาร์เรล และดีเซล +3.064 ล้านบาร์เรล ซึ่งสวนทางกับคาดการณ์ตลาด
- โรงกลั่นสหรัฐฯ และ SPR: โรงกลั่นสหรัฐฯ เดินเครื่องเต็มกำลัง ส่งผลให้สต็อกน้ำมันดิบลดลงแรง แต่สต็อกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกลับเพิ่มขึ้น ขณะที่คลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ (SPR) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ทศวรรษ 1980
🪙 โลหะมีค่า
- โลหะมีค่าร่วงหนัก & ทำจุดต่ำปี 2026: ราคาทองคำและเงินปรับลงสู่ระดับต่ำสุดของปี ทองคำหลุด $4,000 และลดลงเกือบ 30% จากจุดสูงสุดต้นปี ($5,600) จากแรงกดดันนโยบายเฟดสาย Hawkish ภายใต้ประธานเฟด เควิน วอร์ช ที่ยังไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- เงิน (Silver) หลุด $60: เงินเผชิญแรงขายหนักที่สุดในรอบ 5 ปี จากดอลลาร์แข็งค่าและอุปสงค์อุตสาหกรรมในจีนที่อ่อนแอ รวมถึงความต้องการแผงโซลาร์ที่ลดลง
- อัตราส่วนทองคำ/เงิน & แนวโน้มราคา: Gold/Silver Ratio ฟื้นตัวขึ้นสู่ช่วง 70–80 หากทองอยู่ที่ $4,000 จะสะท้อนโอกาสที่เงินอาจปรับลงสู่โซน $50–$57 และในกรณีเลวร้ายอาจลงไปถึง $45–$46
🌾 ตลาดสินค้าเกษตร
- ความเสี่ยง Super El Niño: ข้อมูลล่าสุดชี้ว่ามีโอกาส 60–67% ที่จะเกิด Super El Niño รุนแรงในช่วงปี 2026/2027 ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในความผันผวนทางภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 1950
- แรงกดดันฝั่งอุปทานสินค้า soft commodities: ภาวะนี้กระทบโดยตรงต่อโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกและกาแฟโรบัสต้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโกโก้ยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ราคาพุ่งขึ้นอีก 7% ทดสอบบริเวณ $5,000 ต่อตัน
- ผลกระทบด้านอุปสงค์และผู้ได้ประโยชน์: นักวิเคราะห์เตือนว่าราคาที่สูงมากเริ่มทำลายอุปสงค์ (demand destruction) นักลงทุนต้องระวังความไม่สมดุลของตลาด ขณะเดียวกัน สินค้าที่อาจได้ประโยชน์จาก El Niño ได้แก่ ถั่วเหลืองและก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ซึ่งอาจเผชิญแรงกดดันด้านราคาในเชิงลงในระยะต่อไป
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