ข่าวเด่นวันนี้ 26 มิ.ย.

สหรัฐฯ
ตลาดหุ้น Wall Street เปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยแรงขายหนัก โดยดัชนี Nasdaq 100 เคยร่วงเกือบ 3% ก่อนแรงขายเริ่มคลี่คลาย ทำให้ดัชนีหลักฟื้นตัวบางส่วนในช่วงท้ายตลาด
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US500 ลดลงประมาณ 0.6%
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US100 ลดลงประมาณ 1%
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US30 และ US2000 ปรับขึ้นราว 0.2%
ความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างดัชนีสะท้อนว่าแรงกังวลยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม Hyperscale และ SaaS ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าครึ่งหนึ่งของดัชนีหลัก ทำให้แรงขายในกลุ่มนี้ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
JPMorgan ระบุว่า นักลงทุนรายย่อยกำลังเร่งลดการใช้เลเวอเรจ (Deleveraging) โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดมองว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านได้ผ่านจุดวิกฤตไปแล้ว ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้าย ซึ่งมีเส้นตายภายในวันที่ 21 สิงหาคม
หุ้นเด่น
Micron (MU.US)
ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งกว่า 20% ช่วงเปิดตลาด ก่อนลดช่วงบวกเหลือประมาณ 10%
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รายได้ 41.46 พันล้านดอลลาร์
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EPS อยู่ที่ 25.11 ดอลลาร์
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เติบโตกว่า 100% จากไตรมาสก่อน
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สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างชัดเจน
ผลประกอบการดังกล่าวยังช่วยหนุนหุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายอื่นให้ปรับตัวขึ้นตาม
อย่างไรก็ตาม ราคาหน่วยความจำที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนการลงทุนของบริษัท Hyperscale ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นเทคโนโลยีในระยะถัดไป
Qualcomm
คาดการณ์รายได้จากธุรกิจ Data Center แตะ 15,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 8%
BlackBerry (BB.US)
บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการสิ้นปี โดยคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้น 7%
Wendy's (WEN.US)
หุ้นปรับขึ้นประมาณ 10% จากแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อย หลังตลาดมองว่าอาจกลายเป็น Meme Stock ตัวใหม่
IBM
เปิดตัวต้นแบบชิปที่ใช้เทคโนโลยีต่ำกว่า 1 นาโนเมตรเป็นครั้งแรก
Apple (AAPL.US)
Apple ปรับขึ้นราคาสินค้า โดยอ้างถึงภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่รุนแรง เนื่องจากต้องแข่งขันกับความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI
ตลาดกังวลว่าบริษัทอาจเผชิญแรงกดดันด้านอัตรากำไร หรือยอดขายที่ชะลอตัว ส่งผลให้หุ้นลดลงประมาณ 5%
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
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PCE Inflation อยู่ที่ 4.1% YoY ตามที่ตลาดคาด
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GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 2.1% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.6%
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ค่าจ้างและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.7%
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จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังสูงกว่า 200,000 ราย แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
ยุโรป
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น 0.5%-1.2% โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว
ดัชนี DE40 ของเยอรมนีปรับขึ้นมากกว่า 1.2%
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยุโรปยังได้รับอานิสงส์จากผลประกอบการของ Micron
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ASML Holding +3%
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Infineon Technologies +3%
GDP ของสเปนเติบโต 2.7% YoY สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปอนด์เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดของวัน
ตลาดตอบรับการเปลี่ยนผ่านผู้นำทางการเมือง หลังการลาออกของ Keir Starmer โดย Andy Burnham ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งคนต่อไป
GBP แข็งค่าประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน
ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ต่างแข็งค่าประมาณ 0.2% หลังข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียออกมาดีกว่าคาด
สินค้าโภคภัณฑ์
โกโก้พุ่งเกือบ 5% จากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตในแอฟริกาตะวันตก
ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 2%
แม้อิรักจะส่งสัญญาณอาจถอนตัวจาก OPEC เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แต่การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ มากกว่าคาด ได้ช่วยหนุนราคาน้ำมัน
Brent กลับมายืนที่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังช่วยหนุนโลหะอุตสาหกรรม
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ทองแดง +2%
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Silver +1%
ตลาดคริปโท
ตลาดคริปโทเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง และมีความเสี่ยงเข้าสู่การปรับฐาน
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Bitcoin หลุดต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์
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Ethereum ลดลงมากกว่า 3% สู่บริเวณ 1,560 ดอลลาร์
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Solana ลดลงเหลือประมาณ 66 ดอลลาร์
IBM แสดงความก้าวหน้าครั้งสำคัญ: ผู้นำของการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งถัดไปหรือไม่?
Apple ปรับขึ้นราคาสินค้า: ต้นทุนชิปหน่วยความจำกดดันทั้งบริษัทและตลาดการเงิน
Micron earnings: กำไรแข็งแกร่งระดับ “เพอร์เฟกต์” แต่ยังไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วหรือ?
ข่าวเด่นวันนี้ 25 มิ.ย.