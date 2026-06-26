  
08:37 · 26 มิถุนายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 26 มิ.ย.

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้น Wall Street เปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยแรงขายหนัก โดยดัชนี Nasdaq 100 เคยร่วงเกือบ 3% ก่อนแรงขายเริ่มคลี่คลาย ทำให้ดัชนีหลักฟื้นตัวบางส่วนในช่วงท้ายตลาด

  • US500 ลดลงประมาณ 0.6%

  • US100 ลดลงประมาณ 1%

  • US30 และ US2000 ปรับขึ้นราว 0.2%

ความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างดัชนีสะท้อนว่าแรงกังวลยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม Hyperscale และ SaaS ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าครึ่งหนึ่งของดัชนีหลัก ทำให้แรงขายในกลุ่มนี้ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

JPMorgan ระบุว่า นักลงทุนรายย่อยกำลังเร่งลดการใช้เลเวอเรจ (Deleveraging) โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดมองว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านได้ผ่านจุดวิกฤตไปแล้ว ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้าย ซึ่งมีเส้นตายภายในวันที่ 21 สิงหาคม

หุ้นเด่น

Micron (MU.US)

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งกว่า 20% ช่วงเปิดตลาด ก่อนลดช่วงบวกเหลือประมาณ 10%

  • รายได้ 41.46 พันล้านดอลลาร์

  • EPS อยู่ที่ 25.11 ดอลลาร์

  • เติบโตกว่า 100% จากไตรมาสก่อน

  • สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างชัดเจน

ผลประกอบการดังกล่าวยังช่วยหนุนหุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายอื่นให้ปรับตัวขึ้นตาม

อย่างไรก็ตาม ราคาหน่วยความจำที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนการลงทุนของบริษัท Hyperscale ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นเทคโนโลยีในระยะถัดไป

Qualcomm

คาดการณ์รายได้จากธุรกิจ Data Center แตะ 15,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 8%

BlackBerry (BB.US)

บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการสิ้นปี โดยคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้น 7%

Wendy's (WEN.US)

หุ้นปรับขึ้นประมาณ 10% จากแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อย หลังตลาดมองว่าอาจกลายเป็น Meme Stock ตัวใหม่

IBM

เปิดตัวต้นแบบชิปที่ใช้เทคโนโลยีต่ำกว่า 1 นาโนเมตรเป็นครั้งแรก

Apple (AAPL.US)

Apple ปรับขึ้นราคาสินค้า โดยอ้างถึงภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่รุนแรง เนื่องจากต้องแข่งขันกับความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI

ตลาดกังวลว่าบริษัทอาจเผชิญแรงกดดันด้านอัตรากำไร หรือยอดขายที่ชะลอตัว ส่งผลให้หุ้นลดลงประมาณ 5%

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • PCE Inflation อยู่ที่ 4.1% YoY ตามที่ตลาดคาด

  • GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 2.1% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.6%

  • ค่าจ้างและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.7%

  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังสูงกว่า 200,000 ราย แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้

ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น 0.5%-1.2% โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว

ดัชนี DE40 ของเยอรมนีปรับขึ้นมากกว่า 1.2%

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยุโรปยังได้รับอานิสงส์จากผลประกอบการของ Micron

  • ASML Holding +3%

  • Infineon Technologies +3%

GDP ของสเปนเติบโต 2.7% YoY สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

เงินปอนด์เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดของวัน

ตลาดตอบรับการเปลี่ยนผ่านผู้นำทางการเมือง หลังการลาออกของ Keir Starmer โดย Andy Burnham ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งคนต่อไป

GBP แข็งค่าประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน

ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ต่างแข็งค่าประมาณ 0.2% หลังข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียออกมาดีกว่าคาด

สินค้าโภคภัณฑ์

โกโก้พุ่งเกือบ 5% จากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตในแอฟริกาตะวันตก

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 2%

แม้อิรักจะส่งสัญญาณอาจถอนตัวจาก OPEC เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แต่การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ มากกว่าคาด ได้ช่วยหนุนราคาน้ำมัน

Brent กลับมายืนที่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังช่วยหนุนโลหะอุตสาหกรรม

  • ทองแดง +2%

  • Silver +1%

ตลาดคริปโท

ตลาดคริปโทเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรง และมีความเสี่ยงเข้าสู่การปรับฐาน

  • Bitcoin หลุดต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์

  • Ethereum ลดลงมากกว่า 3% สู่บริเวณ 1,560 ดอลลาร์

  • Solana ลดลงเหลือประมาณ 66 ดอลลาร์

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