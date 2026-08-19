  
09:27 · 19 สิงหาคม 2026

Apple สวนทาง Nasdaq ร่วงหนัก! 🛡️ หรือจะเป็นหุ้นหลบภัยจากกระแส AI?

Apple (AAPL.US) ปรับตัวขึ้นราว 1.5% สวนทางกับ Nasdaq 100 ที่ร่วงลงต่อเนื่อง (US100: -1.4%) โดยหุ้นได้แรงหนุนจากการยุติข้อพิพาทกับคณะกรรมาธิการยุโรป รวมถึงกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากหุ้นกลุ่ม AI ท่ามกลางความกังวลเรื่องหนี้และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

บริษัทประกาศปรับเงื่อนไขสำหรับนักพัฒนาในสหภาพยุโรป เพื่อยุติข้อพิพาทด้านการผูกขาดภายใต้ Digital Markets Act (DMA) หลังจากก่อนหน้านี้ถูกปรับ 500 ล้านยูโร โดยมาตรการใหม่จะมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม รวมเงื่อนไขสำหรับนักพัฒนาไว้ภายใต้กรอบเดียว ปรับอัตราค่าคอมมิชชัน และเพิ่มมาตรการคุ้มครองไม่ให้แอปนำผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปีออกจาก App Store เพื่อชำระเงินผ่านช่องทางภายนอก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อข้อกำหนดของ EU ที่บังคับให้แพลตฟอร์มเปิดทางเลือกในการจัดจำหน่ายแอป และอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัวเลือกการซื้อผ่านผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างเสรี คณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวและจะติดตามการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้ Apple หลีกเลี่ยงบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎที่อาจสูงถึง 10% ของรายได้ทั่วโลกต่อปี

Technical Analysis: AAPL.US (D1)

หุ้น Apple กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังพบแรงซื้อที่แข็งแกร่งบริเวณ Demand Zone ใกล้ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 300 ดอลลาร์ โดยแนวรับดังกล่าวยังคงอยู่หลังราคาปรับตัวลงจากผลประกอบการ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในจีนที่อ่อนแอลง

ที่สำคัญ ราคายังยืนเหนือ EMA100 วันที่ 298.53 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นหลักเอาไว้

ปัจจุบันราคาทะลุเหนือ Fibonacci 50.0% ที่ 309.11 ดอลลาร์ และ EMA10 ที่ 309.06 ดอลลาร์ แล้ว และกำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ EMA30 บริเวณ 312.15 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ราคาขยับขึ้นทดสอบ 317.46 ดอลลาร์ (Fibonacci 38.2%)

Source: xStation5

Apple ยังเป็นหุ้น “Anti-AI” ที่น่าสนใจอยู่หรือไม่?

การปรับตัวขึ้นของหุ้น Apple ในวันนี้สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในฐานะ หุ้นที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากกระแส AI โดยรวม ขณะที่หุ้นชิปและหน่วยความจำรายใหญ่เผชิญแรงเทขายอีกครั้ง (Nvidia: -2.3%, ASML: -4.6%, SK Hynix: -8.3%, SanDisk: -8.6%) จากบอนด์ยีลด์ที่พุ่งขึ้นและกดดันมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี

ความแตกต่างของทิศทางราคานี้เริ่มเห็นได้ชัดในช่วงที่หุ้น AI ถูกเทขายก่อนการประชุม FOMC โดยแทนที่จะทุ่มงบลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของตัวเอง Apple เลือกใช้ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้น Apple กับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เปลี่ยนเป็นเชิงลบ

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ความต้องการชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่พุ่งขึ้นทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนหน่วยความจำสูงขึ้น และอาจกดดันอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำคัญในอนาคต นอกจากนี้ Apple ซื้อขายที่ระดับ 32 เท่าของกำไรคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward P/E) ขณะที่การเติบโตของยอดขายเริ่มชะลอตัว ทำให้มูลค่าหุ้นถูกจับตามากขึ้นและนักวิเคราะห์บางรายทยอยปรับลดคำแนะนำ

ถึงอย่างนั้น ฝั่งนักลงทุนที่มองบวกยังเชื่อว่า งบดุลที่แข็งแกร่ง การซื้อหุ้นคืนในระดับสูง และการลดการพึ่งพาวัฏจักรชิป ทำให้ Apple มีความน่าสนใจในฐานะหุ้นเชิงรับ เมื่อกระแสลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI เริ่มชะลอตัวลง

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีของ Apple และ Nasdaq 100 Futures โดยทั้งสองสินทรัพย์เคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคม สะท้อนความสามารถของ Apple ในการทำหน้าที่เป็นตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงจากกระแส AI ที่มา: XTB Research

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