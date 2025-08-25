3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์นี่

ตลาดสำคัญต้องจับตา: US100, USDJPY & น้ำมันดิบ ท่ามกลางสัญญาณหลัง Jackson Hole ของพาวเวลล์
หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของตลาดการเงินโลก การประชุม Jackson Hole Economic Symposium ได้ผ่านไปแล้ว โดย ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจลดลง เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนอ่อนตัว และสถานการณ์ตลาดแรงงานยังคง “เปราะบาง” ขณะเดียวกัน ตามที่พาวเวลล์ระบุ ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐชี้ไปที่แนวโน้มลดลง แม้ว่าจะมีแรงกดดันชั่วคราวจากภาษีการค้า
นอกจากนี้ แคนาดาจะยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐ ซึ่งอาจลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในสหรัฐและเปิดพื้นที่ให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น
สัปดาห์หน้า จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของเฟด ตลาดยังจับตาผลประกอบการของ Nvidia บริษัทที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดใน Wall Street หลังสุดสัปดาห์ นักลงทุนยังจะติดตามความคืบหน้าของประเด็นการค้าและการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย ท่ามกลางบริบทนี้ ตลาดที่ควรจับตาคือ US100, USDJPY และ น้ำมันดิบ (OIL)
US100
-
Nvidia มีมูลค่าตลาดเกิน $4 ล้านล้าน และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-
น้ำหนักของบริษัทในดัชนี Nasdaq 100 เกิน 14% ดังนั้นผลประกอบการของ Nvidia จะส่งผลต่อดัชนีโดยรวมอย่างมาก
-
การเผยแพร่ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายนี้ยังสะท้อนแนวโน้มต่อหุ้นอื่น ๆ ใน sector ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
-
คาด EPS ปรับแล้ว $1.00 (+50% YoY) รายได้คาดเกิน $46B ตลาดหวังว่ารายได้จะทำได้ $48–50B ซึ่งอาจดันราคาหุ้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่
-
การขายชิป H20 ให้จีนซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติในวอชิงตันยังคงไม่แน่นอน
-
ผลประกอบการ Q2 2026 ของบริษัท (พ.ค.–ก.ค. 2025) จะเผยแพร่วันพุธหลังปิดตลาด Wall Street
USDJPY
-
หลัง Jackson Hole ความสนใจของตลาดจะหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จะเผยแพร่
-
ก่อนการตัดสินใจของเฟดเดือนกันยายน นักลงทุนจะได้รับรายงานสำคัญหลายฉบับ
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.: GDP Q2 ของสหรัฐฉบับสอง คาดเติบโต 3.1% YoY
-
วันศุกร์ที่ 29 ส.ค.: ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE (ดัชนีเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ)
-
Headline inflation คาดคงที่ 2.6% y/y
-
Core inflation คาดเร่งขึ้นเป็น 2.9% y/y
-
-
ตัวเลขนี้ครอบคลุมเดือนกรกฎาคม และหากสูงกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงแรงในช่วงต้นปี
OIL (WTI/Brent)
-
การเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียยังไม่มีความคืบหน้า
-
รัสเซียมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมหรือภาษีรอง ขณะเดียวกัน อินเดียเผชิญภาระการค้าใหม่
-
วันพุธ ภาษีสินค้านำเข้าของอินเดีย 50% จะมีผล ครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันรัสเซีย
-
หากอินเดียจำกัดการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย ราคาน้ำมันอาจปรับขึ้นต่อเนื่อง ขยายการปรับตัวขึ้นที่เห็นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา