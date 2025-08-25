อ่านเพิ่มเติม

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์นี่

09:26 25 สิงหาคม 2025

ตลาดสำคัญต้องจับตา: US100, USDJPY & น้ำมันดิบ ท่ามกลางสัญญาณหลัง Jackson Hole ของพาวเวลล์

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของตลาดการเงินโลก การประชุม Jackson Hole Economic Symposium ได้ผ่านไปแล้ว โดย ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจลดลง เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนอ่อนตัว และสถานการณ์ตลาดแรงงานยังคง “เปราะบาง” ขณะเดียวกัน ตามที่พาวเวลล์ระบุ ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐชี้ไปที่แนวโน้มลดลง แม้ว่าจะมีแรงกดดันชั่วคราวจากภาษีการค้า

นอกจากนี้ แคนาดาจะยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐ ซึ่งอาจลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในสหรัฐและเปิดพื้นที่ให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

สัปดาห์หน้า จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของเฟด ตลาดยังจับตาผลประกอบการของ Nvidia บริษัทที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดใน Wall Street หลังสุดสัปดาห์ นักลงทุนยังจะติดตามความคืบหน้าของประเด็นการค้าและการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซีย ท่ามกลางบริบทนี้ ตลาดที่ควรจับตาคือ US100, USDJPY และ น้ำมันดิบ (OIL)

US100

  • Nvidia มีมูลค่าตลาดเกิน $4 ล้านล้าน และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • น้ำหนักของบริษัทในดัชนี Nasdaq 100 เกิน 14% ดังนั้นผลประกอบการของ Nvidia จะส่งผลต่อดัชนีโดยรวมอย่างมาก

  • การเผยแพร่ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายนี้ยังสะท้อนแนวโน้มต่อหุ้นอื่น ๆ ใน sector ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

  • คาด EPS ปรับแล้ว $1.00 (+50% YoY) รายได้คาดเกิน $46B ตลาดหวังว่ารายได้จะทำได้ $48–50B ซึ่งอาจดันราคาหุ้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่

  • การขายชิป H20 ให้จีนซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติในวอชิงตันยังคงไม่แน่นอน

  • ผลประกอบการ Q2 2026 ของบริษัท (พ.ค.–ก.ค. 2025) จะเผยแพร่วันพุธหลังปิดตลาด Wall Street

USDJPY

  • หลัง Jackson Hole ความสนใจของตลาดจะหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จะเผยแพร่

  • ก่อนการตัดสินใจของเฟดเดือนกันยายน นักลงทุนจะได้รับรายงานสำคัญหลายฉบับ

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.: GDP Q2 ของสหรัฐฉบับสอง คาดเติบโต 3.1% YoY

  • วันศุกร์ที่ 29 ส.ค.: ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE (ดัชนีเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ)

    • Headline inflation คาดคงที่ 2.6% y/y

    • Core inflation คาดเร่งขึ้นเป็น 2.9% y/y

  • ตัวเลขนี้ครอบคลุมเดือนกรกฎาคม และหากสูงกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงแรงในช่วงต้นปี

OIL (WTI/Brent)

  • การเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียยังไม่มีความคืบหน้า

  • รัสเซียมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมหรือภาษีรอง ขณะเดียวกัน อินเดียเผชิญภาระการค้าใหม่

  • วันพุธ ภาษีสินค้านำเข้าของอินเดีย 50% จะมีผล ครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันรัสเซีย

  • หากอินเดียจำกัดการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย ราคาน้ำมันอาจปรับขึ้นต่อเนื่อง ขยายการปรับตัวขึ้นที่เห็นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก