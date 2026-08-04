  
13:23 · 4 สิงหาคม 2026

Morning Wrap: วอลล์สตรีทกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง หลัง Palantir จุดประกายความเชื่อมั่นต่อแนวโน้ม AI

📈 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และผลประกอบการบริษัท

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น

  • Nasdaq พุ่งกว่า 2.1%
  • S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5%
  • Dow Jones ปรับตัวขึ้น 1.3%

แรงซื้อหลักยังคงกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI, โครงสร้างพื้นฐาน AI, Cybersecurity, Cloud Computing และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

หลังตลาดปิด Palantir รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่แข็งแกร่งเกินคาดอีกครั้ง

  • รายได้เพิ่มขึ้น 93% YoY แตะ 1.94 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์)
  • กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.41 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.34 ดอลลาร์

นอกจากนี้ บริษัทเผยว่ากิจกรรมการทำสัญญายังคงแข็งแกร่ง พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็น 8.15–8.16 พันล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 82% YoY สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของธุรกิจ AI อย่างต่อเนื่อง

🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียปิดการซื้อขายแบบผสมผสาน ท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุนหลังความผันผวนในหุ้นเทคโนโลยีช่วงที่ผ่านมา

  • Hang Seng ลดลงประมาณ 0.8%
  • FTSE China 50 อ่อนตัวเกือบ 0.9% แม้หุ้นเทคโนโลยีบางส่วนเริ่มฟื้นตัวตามกระแส AI แต่แรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ยังคงกดดันตลาด

ฝั่งญี่ปุ่น Nikkei 225 ลดลงราว 0.3% จากความกังวลว่าทางการอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินเยน ซึ่งหากเยนแข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทผู้ส่งออก

เกาหลีใต้ก็ปรับตัวอ่อนแอเช่นกัน โดย KOSPI ลดลงประมาณ 0.4% ขณะที่ KOSDAQ ฟื้นตัวได้ดี สะท้อนการกลับเข้าซื้อหุ้นเติบโตบางส่วน

ด้านออสเตรเลียโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค โดย S&P/ASX 200 ปรับขึ้นเกือบ 1.3% จากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้น และแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์

อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนคือคำกล่าวล่าสุดของ Donald Trump เกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน

Trump ระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นขึ้นตามคำร้องขอของเตหะราน และอาจเป็น "โอกาสสุดท้าย" ในการบรรลุข้อตกลง โดยประเด็นสำคัญคือ

  • การเปิดเส้นทางเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ
  • โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

เขาระบุว่าการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรืออาจได้ข้อสรุปค่อนข้างเร็ว ขณะที่การลดอาวุธนิวเคลียร์จะต้องใช้เวลามากกว่า พร้อมยืนยันว่าการชะลอการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้การเจรจา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ และย้ำว่าทั้งสองฝ่ายยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันมาก

นอกจากนี้ Mohsen Rezaei ที่ปรึกษาระดับสูงของผู้นำสูงสุดอิหร่าน เตือนว่าหากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อไป กองกำลังและเรือรบสหรัฐฯ ในพื้นที่อาจเผชิญความเสี่ยงร้ายแรง พร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับการจัดตั้งเส้นทางขนส่งสินค้าทางเลือกที่ลดบทบาทการควบคุมของตนเหนือช่องแคบฮอร์มุซ

ในขณะนี้ ตลาดยังมองถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นแรงกดดันทางการเมือง มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการยกระดับความขัดแย้งทางทหารในทันที

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

ความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทำให้ราคาน้ำมันร่วงแรงในช่วงแรกของการซื้อขาย

  • WTI ลดลงเกือบ 6% สู่บริเวณ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • Brent อ่อนตัวลงใกล้ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล

Trump ยังเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันลดราคาพลังงานเพื่อช่วยผู้บริโภคในสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันฟื้นตัวบางส่วนในเวลาต่อมา เนื่องจากนักลงทุนยังไม่มั่นใจว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะประสบความสำเร็จ ขณะที่ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยหนุน Geopolitical Risk Premium ของตลาดน้ำมัน

⛏️ โลหะมีค่า

ตลาดโลหะมีค่าเริ่มต้นวันด้วยทิศทางระมัดระวัง

  • ทองคำ ปรับขึ้นประมาณ 0.1% เคลื่อนไหวบริเวณ 4,050 ดอลลาร์/ออนซ์
  • โลหะเงิน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ใกล้ระดับ 59 ดอลลาร์/ออนซ์

🏛️ เศรษฐกิจมหภาค

ญี่ปุ่นจับตาถ้อยแถลงของ Minoru Kiuchi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งระบุว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเงินเฟ้อยังมีจำกัดในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าต้นทุนที่สูงขึ้นอาจทยอยส่งผ่านไปยังราคาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นยังเห็นสอดคล้องกับการประเมินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวในช่วงครึ่งหลังของปี

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

ตลาดคริปโทยังคงเคลื่อนไหวในเชิงบวกเล็กน้อย

  • Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ใกล้ระดับ 64,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย เคลื่อนไหวบริเวณ 1,860 ดอลลาร์

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