Morning Wrap: วอลล์สตรีทกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง หลัง Palantir จุดประกายความเชื่อมั่นต่อแนวโน้ม AI

📈 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และผลประกอบการบริษัท
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น
- Nasdaq พุ่งกว่า 2.1%
- S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5%
- Dow Jones ปรับตัวขึ้น 1.3%
แรงซื้อหลักยังคงกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI, โครงสร้างพื้นฐาน AI, Cybersecurity, Cloud Computing และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
หลังตลาดปิด Palantir รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่แข็งแกร่งเกินคาดอีกครั้ง
- รายได้เพิ่มขึ้น 93% YoY แตะ 1.94 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์)
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.41 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.34 ดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทเผยว่ากิจกรรมการทำสัญญายังคงแข็งแกร่ง พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็น 8.15–8.16 พันล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 82% YoY สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของธุรกิจ AI อย่างต่อเนื่อง
🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียปิดการซื้อขายแบบผสมผสาน ท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุนหลังความผันผวนในหุ้นเทคโนโลยีช่วงที่ผ่านมา
- Hang Seng ลดลงประมาณ 0.8%
- FTSE China 50 อ่อนตัวเกือบ 0.9% แม้หุ้นเทคโนโลยีบางส่วนเริ่มฟื้นตัวตามกระแส AI แต่แรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ยังคงกดดันตลาด
ฝั่งญี่ปุ่น Nikkei 225 ลดลงราว 0.3% จากความกังวลว่าทางการอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินเยน ซึ่งหากเยนแข็งค่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทผู้ส่งออก
เกาหลีใต้ก็ปรับตัวอ่อนแอเช่นกัน โดย KOSPI ลดลงประมาณ 0.4% ขณะที่ KOSDAQ ฟื้นตัวได้ดี สะท้อนการกลับเข้าซื้อหุ้นเติบโตบางส่วน
ด้านออสเตรเลียโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค โดย S&P/ASX 200 ปรับขึ้นเกือบ 1.3% จากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้น และแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนคือคำกล่าวล่าสุดของ Donald Trump เกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน
Trump ระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นขึ้นตามคำร้องขอของเตหะราน และอาจเป็น "โอกาสสุดท้าย" ในการบรรลุข้อตกลง โดยประเด็นสำคัญคือ
- การเปิดเส้นทางเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ
- โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
เขาระบุว่าการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรืออาจได้ข้อสรุปค่อนข้างเร็ว ขณะที่การลดอาวุธนิวเคลียร์จะต้องใช้เวลามากกว่า พร้อมยืนยันว่าการชะลอการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้การเจรจา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ และย้ำว่าทั้งสองฝ่ายยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันมาก
นอกจากนี้ Mohsen Rezaei ที่ปรึกษาระดับสูงของผู้นำสูงสุดอิหร่าน เตือนว่าหากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อไป กองกำลังและเรือรบสหรัฐฯ ในพื้นที่อาจเผชิญความเสี่ยงร้ายแรง พร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับการจัดตั้งเส้นทางขนส่งสินค้าทางเลือกที่ลดบทบาทการควบคุมของตนเหนือช่องแคบฮอร์มุซ
ในขณะนี้ ตลาดยังมองถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นแรงกดดันทางการเมือง มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการยกระดับความขัดแย้งทางทหารในทันที
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดทำให้ราคาน้ำมันร่วงแรงในช่วงแรกของการซื้อขาย
- WTI ลดลงเกือบ 6% สู่บริเวณ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล
- Brent อ่อนตัวลงใกล้ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล
Trump ยังเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันลดราคาพลังงานเพื่อช่วยผู้บริโภคในสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันฟื้นตัวบางส่วนในเวลาต่อมา เนื่องจากนักลงทุนยังไม่มั่นใจว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะประสบความสำเร็จ ขณะที่ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยหนุน Geopolitical Risk Premium ของตลาดน้ำมัน
⛏️ โลหะมีค่า
ตลาดโลหะมีค่าเริ่มต้นวันด้วยทิศทางระมัดระวัง
- ทองคำ ปรับขึ้นประมาณ 0.1% เคลื่อนไหวบริเวณ 4,050 ดอลลาร์/ออนซ์
- โลหะเงิน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ใกล้ระดับ 59 ดอลลาร์/ออนซ์
🏛️ เศรษฐกิจมหภาค
ญี่ปุ่นจับตาถ้อยแถลงของ Minoru Kiuchi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งระบุว่าผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเงินเฟ้อยังมีจำกัดในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าต้นทุนที่สูงขึ้นอาจทยอยส่งผ่านไปยังราคาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
รัฐบาลญี่ปุ่นยังเห็นสอดคล้องกับการประเมินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวในช่วงครึ่งหลังของปี
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโทยังคงเคลื่อนไหวในเชิงบวกเล็กน้อย
- Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ใกล้ระดับ 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย เคลื่อนไหวบริเวณ 1,860 ดอลลาร์
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