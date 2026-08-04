ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตารายงาน JOLTS และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
ตลาดการเงินเริ่มต้นการซื้อขายในวันอังคารด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างระมัดระวัง นักลงทุนกำลังประเมินข้อมูลเงินเฟ้อจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการทรงตัวของราคาพลังงาน แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะไม่หนาแน่นมากนัก แต่ความสนใจของตลาดจะอยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจจากอเมริกาเหนือในช่วงบ่าย
ไฮไลต์สำคัญของวันคือ รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยสะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
นอกจากนี้ ตลาดยังจับตา ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ (Factory Orders) และ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของแคนาดา เพื่อประเมินแนวโน้มของภาคการผลิตในอเมริกาเหนือ
📌 ข้อมูลสำคัญจากช่วงเช้าในเอเชีย
เกาหลีใต้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 2.8% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.0% และต่ำกว่าระดับ 3.0% ของเดือนก่อน
- เมื่อเทียบรายเดือน CPI ลดลง 0.2% MoM สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1%
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 08:00 น. 🇷🇴 โรมาเนีย – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) YoY
• ครั้งก่อน: 12.05%
- 08:30 น. 🇦🇺 ออสเตรเลีย – ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ YoY
• ครั้งก่อน: 16.9%
- 10:00 น. 🇮🇹 อิตาลี – ยอดค้าปลีก (MoM, ปรับฤดูกาล)
• คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: 0.2%
- 14:30 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – ดุลการค้า
• คาดการณ์: -73.1 พันล้านดอลลาร์ | ครั้งก่อน: -77.6 พันล้านดอลลาร์
- 14:30 น. 🇨🇦 แคนาดา – ดุลการค้า
• คาดการณ์: 3.1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา | ครั้งก่อน: 4.24 พันล้านดอลลาร์แคนาดา
- 15:30 น. 🇨🇦 แคนาดา – Manufacturing PMI
• คาดการณ์: 50.5 | ครั้งก่อน: 53.0
- 16:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – Factory Orders (ไม่รวมหมวดขนส่ง) MoM
• คาดการณ์: 0.6% | ครั้งก่อน: 1.8%
- 16:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – Durable Goods Orders (Final) MoM
• คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: -4.0%
- 16:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – Factory Orders MoM
• คาดการณ์: 0.2% | ครั้งก่อน: -1.3%
- 16:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – JOLTs Job Openings
• คาดการณ์: 7.45 ล้านตำแหน่ง | ครั้งก่อน: 7.594 ล้านตำแหน่ง
- 22:40 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – API Weekly Crude Oil Stock Change
• ครั้งก่อน: 3.3 ล้านบาร์เรล
📊 ผลประกอบการบริษัทที่น่าจับตา
ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด
- Merck
- Caterpillar
- Pfizer
หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด
- SpaceX
- AMD
- Arista Networks
- Light & Wonder
- ONEOK
👀 สินทรัพย์ที่ควรจับตา
USD/CAD
ข้อมูลดุลการค้าและ Manufacturing PMI ของแคนาดา ประกอบกับรายงาน JOLTS ของสหรัฐฯ อาจทำให้คู่เงินนี้มีความผันผวนสูง
US500 (S&P 500)
รายงาน JOLTS ถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Caterpillar และ Pfizer อาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ
WTI / Brent
ข้อมูล Factory Orders ของสหรัฐฯ และรายงาน API Crude Oil Inventories ในช่วงค่ำ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินอุปสงค์พลังงานและทิศทางราคาน้ำมันในระยะสั้น
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