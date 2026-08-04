USD/JPY ร่วงต่ำกว่า 160 หลังญี่ปุ่นเข้าแทรกแซง แต่เงินเยนยังเผชิญแรงกดดัน

USD/JPY: เงินเยนแข็งค่าหลังญี่ปุ่นแทรกแซง แต่แรงกดดันยังคงอยู่
คู่เงิน USD/JPY ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของตลาดฟอเร็กซ์ หลังจากทางการญี่ปุ่นออกมาตอบสนองต่อการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของเงินเยน
ล่าสุดคู่เงินกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง และเคลื่อนไหวลงสู่บริเวณ 158 โดยหลุดต่ำกว่าระดับ 160 ซึ่งเป็นระดับที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเคยระบุว่าเป็นจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
การแทรกแซงตลาดเงินของญี่ปุ่นส่งผลในระยะสั้น โดยช่วยให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ USD/JPY ลดระดับลงจากแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 160
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่
จากประวัติที่ผ่านมา การแทรกแซงค่าเงินสามารถช่วยจำกัดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นได้ แต่หากปัจจัยพื้นฐานที่เป็นต้นเหตุของการอ่อนค่าของสกุลเงินยังไม่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวมักอยู่ได้เพียงช่วงเวลาจำกัด
ในระยะสั้น USD/JPY อาจปรับตัวลดลงต่อ และมีโอกาสทดสอบระดับ 157
ในมุมมองทางเทคนิค ตลาดได้รับสัญญาณแล้วว่า บริเวณ 160 ยังคงเป็นระดับที่ทางการญี่ปุ่นพร้อมเข้าดำเนินการอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว แนวโน้มของเงินเยนยังคงเผชิญความท้าทาย เนื่องจากปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางค่าเงิน นั่นคือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น (US-Japan Interest Rate Differential) ยังคงเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินญี่ปุ่นอยู่ต่อไป
Source: xStation5
🇯🇵 การแทรกแซงของญี่ปุ่นหยุดการอ่อนค่าของเงินเยน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้
ปัจจัยสำคัญที่สุดในช่วงที่ผ่านมา คือการตอบสนองของทางการญี่ปุ่นต่อการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างรวดเร็ว หลังจากคู่เงิน USD/JPY ปรับขึ้นเหนือระดับ 160 ซึ่งถูกมองว่าเป็นระดับที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปและส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ผ่านต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้น
มาตรการแทรกแซงตลาดเงินช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินเยน และผลักดันให้ USD/JPY กลับลงมาต่ำกว่าระดับ 160 พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนว่าญี่ปุ่นพร้อมเข้าดำเนินการ หากค่าเงินเคลื่อนไหวรุนแรงเกินไป
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักคือ การแทรกแซงไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง หากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูง แรงกดดันต่อเงินเยนอาจกลับมาอีกครั้ง
ดังนั้น คำถามสำคัญไม่ใช่ว่า ญี่ปุ่นสามารถหยุดการปรับตัวขึ้นของ USD/JPY ได้หรือไม่ แต่คือ ญี่ปุ่นจะสามารถรักษาผลของการแทรกแซงไว้ได้นานแค่ไหน โดยไม่มีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากนโยบายการเงิน
Fed และ BOJ: ส่วนต่างดอกเบี้ยยังคงกดดันเงินเยน
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดทิศทางของ USD/JPY ยังคงเป็นจุดยืนด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั้งสองประเทศ
ในการประชุมครั้งล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แม้ตลาดจะลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของสหรัฐฯ แต่ระดับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงสูงมากเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น
ขณะที่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เริ่มเข้าสู่วัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ และส่งสัญญาณชัดเจนว่าการปรับขึ้นครั้งล่าสุดอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
ตลาดกำลังประเมินโอกาสที่ BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกครั้งภายในปีนี้ โดยเฉพาะหากเงินเฟ้อและการเติบโตของค่าจ้างยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้ BOJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดดันเงินเยนมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นความท้าทายสำคัญของสกุลเงินญี่ปุ่น
BOJ เริ่มเปลี่ยนท่าที แต่เงินเยนยังต้องการแรงสนับสนุนเพิ่มเติม
การเริ่มต้นวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หลังจากญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นเวลาหลายปี
ตลาดกำลังให้ความสนใจมากขึ้นต่อโอกาสที่ BOJ จะเดินหน้าสู่การปรับนโยบายให้เป็นปกติ (Policy Normalization)
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังอยู่ที่ ความเร็วของการเปลี่ยนแปลง
BOJ ยังคงดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความอ่อนไหวต่อภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมากกว่าสหรัฐฯ
ดังนั้น สำหรับเงินเยน สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงว่า BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ แต่คือ ตลาดเชื่อหรือไม่ว่า BOJ พร้อมเดินหน้ากระบวนการนี้ต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
หากความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เพิ่มขึ้นเร็วกว่าความคาดหวังต่อ Fed เงินเยนอาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม
แต่ในขณะนี้ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อเงินเยน
ราคาน้ำมันและความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเยน
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ USD/JPY คือสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงาน
ความตึงเครียดบริเวณอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตามอง
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานในระดับสูง ทำให้มีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำให้ดุลการค้าแย่ลงจากต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้น ซึ่งในอดีตปัจจัยเหล่านี้มักส่งผลลบต่อเงินเยน
นอกจากนี้ ในช่วงที่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐมักได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งอาจช่วยหนุน USD เมื่อเทียบกับเงินเยน แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเผชิญความท้าทายก็ตาม
ความเสี่ยงด้านการคลังของญี่ปุ่นเป็นอีกแรงกดดันต่อค่าเงิน
นอกเหนือจากนโยบายการเงิน ตลาดเริ่มให้ความสนใจกับสถานการณ์ทางการคลังของญี่ปุ่นมากขึ้น
แผนการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการลดภาษีที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับภาระหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นในอนาคต
สำหรับตลาดค่าเงิน ประเด็นสำคัญคือ นโยบายการคลังจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือจะเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของฐานะการคลัง
หากตลาดมองว่าญี่ปุ่นกำลังใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายที่เพียงพอ อาจจำกัดโอกาสการแข็งค่าของเงินเยน
USD/JPY กำลังเข้าสู่บททดสอบครั้งใหม่
การปรับตัวลดลงของ USD/JPY ในปัจจุบันสะท้อนว่า ระดับ 160 ยังคงเป็นแนวสำคัญที่ทางการญี่ปุ่นพร้อมเข้าดำเนินการ
ในระยะสั้น คู่เงินอาจปรับตัวลดลงต่อ โดยเฉพาะหากตลาดลดความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายของ Fed เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ภาพรวมยังมีความซับซ้อน เนื่องจากเงินเยนยังเผชิญแรงกดดันจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับสูง และการแทรกแซงค่าเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาพพื้นฐานของตลาดได้
ทิศทางต่อไปของ USD/JPY จะขึ้นอยู่กับว่า
- Fed จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้นหรือไม่
- BOJ จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่
ขณะนี้ตลาดได้รับสัญญาณชัดเจนแล้วว่า ระดับบริเวณ 160 เป็นจุดที่ทางการญี่ปุ่นพร้อมปกป้อง
คำถามสำคัญคือ การปรับตัวลงครั้งนี้เป็นเพียงการพักฐานระยะสั้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเงินเยนในระยะยาว
🔑 ประเด็นสำคัญ
- การแทรกแซงของญี่ปุ่นผลักดันให้ USD/JPY ต่ำกว่า 160 แต่ความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวยังคงเป็นคำถามสำคัญ
- ในระยะสั้น คู่เงินอาจเคลื่อนไหวลงสู่ระดับ 157 แต่แรงกดดันต่อเงินเยนในระยะยาวยังคงอยู่
- Fed ยังคงรักษาดอกเบี้ยในระดับสูง ขณะที่ส่วนต่างนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังไม่เอื้อต่อเงินเยน
- BOJ เริ่มเข้าสู่วัฏจักรขึ้นดอกเบี้ย และตลาดคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยยังคงกว้าง
- ราคาน้ำมันและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยนผ่านต้นทุนนำเข้าพลังงานและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- ทิศทางของ USD/JPY จะขึ้นอยู่กับว่า การเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ต่อ Fed จะเกิดขึ้นเร็วกว่า หรือ BOJ จะเร่งกระบวนการปรับนโยบายการเงินมากขึ้นหรือไม่
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