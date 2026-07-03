ข่าวเด่นวันนี้ 3 ก.ค.

ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายในวันพฤหัสบดีปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับขึ้นเกือบ 1.8% และ WIG20 ของโปแลนด์ปิดบวก 1.5% ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนโครงสร้างดัชนียุโรปที่มีสัดส่วนหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างต่ำ ซึ่งแตกต่างจากตลาดเกาหลีใต้ที่ KOSPI ร่วงลงมากกว่า 7% จากแรงเทขายในหุ้น Samsung และ SK Hynix
ในฝั่งสหรัฐฯ บรรยากาศการลงทุนแย่ลงอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขาย โดย Nasdaq 100 ปรับตัวลง 2.3% แม้ช่วงแรกจะตอบสนองเชิงบวกต่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่ออกมาต่ำกว่าคาด หุ้น Micron ร่วงลง 7.5% ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลายตัวลดลงมากกว่า 10% ในกลุ่ม Big Tech Meta Platforms เป็นตัวถ่วงหลัก ลดลงเกือบ 5% ขณะที่ Apple กลับ outperform ด้วยการปรับขึ้นราว 4.5% ส่วน Tesla เผชิญแรงกดดันเช่นกัน ลดลงเกือบ 8% แม้ตัวเลขการส่งมอบรถยนต์ไตรมาส 2 จะออกมาดีกว่าคาด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงหลังตัวเลข NFP ที่อ่อนแอ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนเงิน (silver) ปรับขึ้นเกือบ 2.5% ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทำให้ EUR/USD ปรับขึ้นเกือบ 0.5% ไปอยู่เหนือระดับ 1.143 ขณะเดียวกัน Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ 62,000 ดอลลาร์ แม้ภาพรวมตลาดคริปโตยังคงระมัดระวัง ขณะที่ Brent crude ซื้อขายบริเวณ 71.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังฟื้นตัวเล็กน้อยจากแรงขายก่อนหน้า
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
รายงานตลาดแรงงานล่าสุดของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ
- Nonfarm Payrolls (NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ต่ำกว่าคาดที่ 113,000 และต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 172,000
- อัตราว่างงานลดลงสู่ 4.2% ดีกว่าคาดที่ 4.3%
- Initial Jobless Claims อยู่ที่ 215,000 ดีกว่าคาดเล็กน้อย
- ค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมง YoY เพิ่มขึ้น 3.5% สูงกว่าคาด
- Private Payrolls เพิ่มขึ้นเพียง 49,000 ต่ำกว่าคาดอย่างมาก
- Continuing Jobless Claims ลดลงเล็กน้อย
- ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 34.3 ชั่วโมง ตามคาด
- ค่าแรง MoM เพิ่มขึ้น 0.3% ตามคาด
- การจ้างงานภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง
- อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงานลดลงสู่ 61.5% ต่ำกว่าคาด
- การจ้างงานภาครัฐลดลง 8,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้นแรงในเดือนก่อนหน้า
ในด้านพลังงาน รายงาน EIA Natural Gas Storage ระบุการเพิ่มสต็อกก๊าซธรรมชาติ 87 Bcf สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 84 Bcf ส่งผลให้ราคาก๊าซปรับตัวลงช่วงสั้นก่อนฟื้นตัวกลับ
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์สข้าวสาลี CBOT ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 600 เซนต์ต่อบุชเชล ขณะที่ราคากาแฟโกโก้ ICE ลดลงประมาณ 1.2% ในวันเดียวกัน
ที่มา: xStation 5
ทองคำ (Gold) – กราฟรายวัน (D1)
ราคาทองคำฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากบริเวณ 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในเชิงเทคนิค พบสัญญาณสำคัญคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
- EMA 50 วัน ตัดลงต่ำกว่า EMA 200 วัน
- เกิดรูปแบบที่เรียกว่า Death Cross
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ ในอดีต รูปแบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นในปี 2023 และกลับกลายเป็น “สัญญาณตรงข้ามตลาด” (contrarian bullish signal) โดยหลังจากนั้นราคาทองคำเข้าสู่รอบขาขึ้นขนาดใหญ่
แนวโน้มสำคัญ
- แนวต้านถัดไป: ประมาณ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แนวรับสำคัญ:
- 4,000 ดอลลาร์
- 3,900 ดอลลาร์
แม้ภาพทางเทคนิคจะมีสัญญาณเชิงลบระยะสั้นจาก Death Cross แต่โครงสร้างราคาและพฤติกรรมในอดีตชี้ว่า สัญญาณนี้อาจกลายเป็น “จุดเปลี่ยนเชิงขาขึ้น” ได้ หากโมเมนตัมยังคงต่อเนื่อง
Source: xStation 5
การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
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