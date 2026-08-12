Morning Wrap: ทรัมป์อ้างคุมช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบ แต่ตลาดยังไม่ปักใจเชื่อ

- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบ โดยตลาดโดยรวมปรับตัวลง ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones ลดลง 0.3% ขณะที่ Nasdaq ร่วง 0.6% นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้
- Super Micro Computer รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดเมื่อวานนี้ โดยออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก รายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ 11.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 17.6% อย่างไรก็ตาม เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่สุดคือแนวโน้มผลประกอบการปีงบประมาณ 2027 ซึ่งบริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 65–72 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ของ Wall Street ที่ราว 52.5 พันล้านดอลลาร์
- สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียด แม้ Donald Trump จะอ้างว่าสหรัฐฯ “ควบคุมช่องแคบได้อย่างเต็มที่” และช่องแคบเปิดใช้งานแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลการเดินเรือยังไม่ยืนยันคำกล่าวดังกล่าว ขณะที่เหตุการณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรือพาณิชย์ในบริเวณ Bab al-Mandab และอ่าวโอมาน สะท้อนว่าความเสี่ยงต่อการขนส่งทางทะเลยังอยู่ในระดับสูง
- ประเทศในอ่าวอาหรับเริ่มมองหาเส้นทางขนส่งทางเลือกที่สามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้น สะท้อนว่าพวกเขามองสถานการณ์นี้ว่าอาจไม่ใช่เพียงวิกฤตระยะสั้น
- ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ประธานาธิบดี Trump จะยืนยันแล้วว่าสหรัฐฯ สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้
- ความหวังต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ยังคงขัดแย้งกับเหตุโจมตีเรือเพิ่มเติมในภูมิภาค ด้านหนึ่งมีสัญญาณว่าการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบกำลังคืบหน้า แต่อีกด้าน เหตุการณ์ใหม่ในทะเลแดงและอ่าวโอมานยังชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อการเดินเรือยังอยู่ในระดับสูง
- EIA ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันสำหรับปี 2026 และ 2027 โดยให้เหตุผลจากการหยุดชะงักของการผลิตและความท้าทายด้านการขนส่ง
- ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมในวันนี้ โดยการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิปเป็นปัจจัยหนุนหลัก KOSPI พุ่งขึ้นมากกว่า 3% จากแรงซื้อ Samsung และ SK Hynix ขณะที่ Nikkei ปรับตัวขึ้นอย่างจำกัดราว 0.9% ส่วนตลาดหุ้นจีนและอินเดียเคลื่อนไหวในแดนลบ
- ออสเตรเลียจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 31.30 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม สำหรับไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุผ่านแพลตฟอร์มราว 250,000 คน โดยกฎระเบียบใหม่ยังครอบคลุมประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัทจัดส่งอาหาร
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตลาดกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และอาจผลักดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มขึ้น แต่เงินเยนยังไม่แข็งค่าขึ้นในขณะนี้ และยังคงอ่อนค่าต่อดอลลาร์สหรัฐ
- บรรยากาศการลงทุนในโลหะมีค่าเป็นบวกตั้งแต่ช่วงต้นวัน ราคาทองคำเพิ่มขึ้นราว 0.6% และกำลังทดสอบระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินปรับขึ้นเหนือระดับ 65 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน Bitcoin เพิ่มขึ้นราว 0.3% และกำลังเข้าใกล้ระดับ 64,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน และกำลังทดสอบระดับ 1,900 ดอลลาร์
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