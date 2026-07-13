3 ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์

3 ตลาดที่ควรจับตาในสัปดาห์หน้า (10.07.2026)
สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
การฟื้นตัวครั้งแรกของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสินค้าเกษตรที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ
ตลาดกำลังเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ โดยนักลงทุนให้ความสนใจไปที่สหรัฐฯ เป็นหลัก เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่อาจกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงหลายวันข้างหน้า
ปัจจัยสำคัญ ได้แก่:
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การเปิดเผยตัวเลข ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) เดือนมิถุนายน
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การแถลงต่อรัฐสภาของประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh
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การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน Wall Street
ด้วยปัจจัยสำคัญหลายด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3 ตลาดที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่:
GOLD, US500 และ COCOA
GOLD
สัปดาห์นี้ ทิศทางตลาดทองคำจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่:
-
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
-
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
โดยทั้งสองปัจจัยกำลังเผชิญกับตัวกระตุ้นสำคัญ
ในวันอังคาร สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลข CPI เดือนมิถุนายน ซึ่งตลาดคาดว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะชะลอตัวลงในระดับปานกลาง
หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes ตลาดจะหันความสนใจไปยังเหตุการณ์สำคัญถัดไปที่เกี่ยวข้องกับ Kevin Warsh นั่นคือ การแถลงนโยบายการเงินกึ่งประจำปีต่อรัฐสภา
Warsh มีกำหนดกล่าวต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคาร ก่อนจะตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาในวันพุธ
ในอดีต ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำของ Fed ตลาดมักจับตาทุกถ้อยคำอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
หาก Warsh ส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้ม ผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น (Dovish) อาจเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำ
ในทางกลับกัน หากเขายังคงแสดงจุดยืน เข้มงวดด้านเงินเฟ้อ (Hawkish) อย่างชัดเจน อาจกระตุ้นแรงขายทองคำอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Warsh เคยส่งสัญญาณว่าเขาไม่มีแผนที่จะให้ Forward Guidance แก่ตลาด
ดังนั้น การตีความคำพูดของเขาโดยนักลงทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก
US500 (S&P 500 Futures)
สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ และดัชนีอ้างอิง S&P 500 สัปดาห์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่สำคัญอีกครั้ง
ตามปกติ ฤดูกาลผลประกอบการจะเริ่มต้นจากกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของ Wall Street
บริษัทที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันอังคาร ได้แก่:
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JPMorgan Chase
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Citigroup
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Wells Fargo
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Goldman Sachs
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Bank of America
นอกเหนือจากกลุ่มการเงิน นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ได้แก่:
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ASML
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TSMC (วันพุธและวันพฤหัสบดี)
-
Netflix (วันพฤหัสบดี)
เมื่อนำผลประกอบการเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับ:
-
รายงาน Fed Beige Book ในวันพุธ
-
ตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี
จะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้ชัดเจนขึ้น
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยประเมินว่า:
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสนับสนุนผลกำไรของบริษัท และรองรับระดับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบันหรือไม่
COCOA
โกโก้เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้
หลังจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นปี ราคาสินค้าเกษตรชนิดนี้กำลังฟื้นตัวอย่างรุนแรง
แม้ว่าราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2024 แต่ราคาปรับตัวขึ้นประมาณ 60% นับตั้งแต่ปรากฏการณ์สภาพอากาศ El Niño ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้ว
หากวัดจากจุดต่ำสุดล่าสุด การฟื้นตัวมีขนาดสูงถึงประมาณ 120%
ความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากความกังวลด้านอุปทานจากแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้สำคัญ
โดยในช่วงแรก:
-
ปริมาณฝนที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อการเติบโตของผลผลิต
-
ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและแห้งจาก El Niño
นอกจากนี้ ตลาดซื้อขาย ICE ยังปรับเพิ่มข้อกำหนดด้านหลักประกัน (Margin Requirements) เพื่อตอบสนองต่อความผันผวน ซึ่งยิ่งเพิ่มความรุนแรงของการแกว่งตัว และบังคับให้นักลงทุนเก็งกำไรบางส่วนต้องปิดสถานะ
สัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาดโกโก้ เนื่องจากความสนใจจะเปลี่ยนจากปัจจัยด้านสภาพอากาศไปสู่ข้อมูลความต้องการที่แท้จริง
ข้อมูลสำคัญคือ ตัวเลขการบดเมล็ดโกโก้ (European Cocoa Grindings) รายไตรมาส ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี
รายงานล่าสุดจาก Barry Callebaut ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ของโลก แสดงให้เห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมหวานทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
หลังจากราคาฟื้นตัวอย่างมหาศาลจากจุดต่ำสุด ข้อมูลการบดเมล็ดโกโก้ในสัปดาห์นี้จะเป็นบททดสอบสำคัญว่า:
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ราคาที่สูงขึ้นได้ทำให้ความต้องการลดลงจริงหรือไม่ (Demand Destruction)
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หรือว่าตลาดยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้
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