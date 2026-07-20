3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินทั่วโลกยังคงได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกัน หลายบริษัทได้ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการ (Earnings Season) อย่างไม่เป็นทางการ
ในสัปดาห์นี้ ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปสู่ การประชุมธนาคารกลางครั้งสุดท้ายก่อนช่วงพักยาว รวมถึง ผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าระดับมูลค่าหุ้นที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ตลาดจะปรับฐานแรงในช่วงที่ผ่านมา ยังมีปัจจัยพื้นฐานรองรับหรือไม่
ดังนั้น สินทรัพย์ที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ ได้แก่ US100, EURUSD และ GBPUSD
US100 (Nasdaq Futures)
ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงทดสอบสำคัญด้านปัจจัยพื้นฐาน หลังจากเผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนจะจับตาว่า ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และ นโยบายจากรัฐบาลสหรัฐฯ จะสามารถช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดได้หรือไม่
- วันพุธ: Alphabet และ Tesla จะรายงานผลประกอบการ
- วันพฤหัสบดี: Intel จะประกาศผลประกอบการไตรมาส 2
ผลประกอบการเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่า มูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังได้รับการสนับสนุนจากรายได้และกำไรจริงหรือไม่
แม้สงครามการค้าจะไม่ใช่ประเด็นหลักในขณะนี้ แต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรติดตาม คือ มาตรการภาษีนำเข้าชั่วคราว 10% ของสหรัฐฯ ที่จะหมดอายุในวันศุกร์ หากสภาคองเกรสไม่ขยายเวลาออกไป การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายนี้อาจส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและอัตรากำไรของบริษัทสหรัฐฯ
ในอดีต ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีเคยเปลี่ยนทิศทางตลาดวอลล์สตรีทมาแล้วหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น ช่วงตลาดปรับฐานในปี 2021–2022 เพียงแค่บริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต ก็สามารถทำให้มูลค่าตลาดของทั้งดัชนีหายไปหลายแสนล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว
EURUSD
คู่เงิน EURUSD มีแนวโน้มตอบสนองต่อท่าทีของ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ
- วันอังคาร: ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี
- วันพฤหัสบดี: การประชุม ECB โดยตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
- วันศุกร์: ดัชนี PMI เบื้องต้นของฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ
แม้เงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนจะชะลอลงจนลดแรงกดดันต่อ ECB แต่ตลาดจะจับตาการแถลงของ Christine Lagarde อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน
ขณะเดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติและพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไม่แข็งแกร่ง ล้วนเป็นปัจจัยที่จำกัดโอกาสการแข็งค่าของเงินยูโรในระยะนี้
GBPUSD
เงินปอนด์อังกฤษอาจเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดของสัปดาห์ จากการเผชิญทั้งปัจจัยการเมืองและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
- วันจันทร์: Andy Burnham เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 นับตั้งแต่การลงประชามติ Brexit ในปี 2016
- วันอังคาร: ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร
- วันพุธ: ตัวเลข CPI เดือนมิถุนายน ซึ่งตลาดคาดว่าจะชะลอลงสู่ 2.7% YoY จาก 2.8%
หากตัวเลขเงินเฟ้อและตลาดแรงงานออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็อาจยิ่งสนับสนุนมุมมองว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะยังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลง
นอกจากนี้ นักลงทุนยังควรติดตามพัฒนาการทางการเมืองของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เพราะในอดีต ค่าเงินปอนด์เคยตอบสนองอย่างรุนแรงต่อความไม่แน่นอนทางการเมือง ดังเช่นเหตุการณ์วิกฤตค่าเงินปอนด์และตลาดพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษในปี 2022 หลังการประกาศแผนการคลัง ซึ่งสะท้อนว่าตลาดสามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอนทางนโยบายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
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