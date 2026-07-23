น้ำมันปรับตัวขึ้น 3% ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงปัญหาอุปทานหยุดชะงักในทะเลดำ

น้ำมันพุ่งเข้าใกล้ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน และความเสี่ยงด้านอุปทาน
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังนักลงทุนยังไม่เห็นสัญญาณความคืบหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิง 10 วัน ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ในทางกลับกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ออกมาเตือนกรุงเตหะรานว่า หากมีการโจมตีเรือที่เดินทางผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ อีกครั้ง สหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยการทำลาย “โรงไฟฟ้าหรือสะพานแห่งหนึ่ง” ในอิหร่าน
ประเด็นสำคัญ
- ประธานาธิบดี Trump ระบุว่า ชาวอเมริกันสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร แม้ไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้น พร้อมกล่าวว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของทหารสหรัฐฯ และจะต้องถูกลงโทษ
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Axios รายงานว่า กำลังมีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพบกันที่ทำเนียบขาวระหว่าง Donald Trump และนายกรัฐมนตรีอิสราเอล Benjamin Netanyahu
- รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio กล่าวว่า อิหร่านไม่ได้มีความจริงจังในการบรรลุข้อตกลงกับวอชิงตัน โดยตลาดมองว่าคำกล่าวดังกล่าวสะท้อนถึงความแตกต่างทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ และเพิ่มความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้งทางทหาร
- กองทัพสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11 ขณะเดียวกัน วอชิงตันยังยืนยันว่าจะปกป้องเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก
- นอกจากความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียแล้ว ท่าเทียบเรือ CPC Terminal ของรัสเซียในทะเลดำ ยังระงับการรับน้ำมันจากคาซัคสถาน หลังเกิดการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอีกครั้ง ส่งผลเพิ่มความกังวลต่ออุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกและเสถียรภาพของตลาดในระยะยาว
น้ำมัน (กราฟ D1)
เมื่อพิจารณาระดับ Fibonacci Retracement จากแนวโน้มขาลงล่าสุดของราคาน้ำมัน พบว่าแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ
- 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- 102.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทั้งสองระดับสอดคล้องกับจุดที่ราคาเคยตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญในเดือนพฤษภาคม
นับจากจุดต่ำสุดล่าสุดบริเวณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นแล้วมากกว่า 30%
Source: xStation5
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