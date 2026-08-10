สัปดาห์นี้ต้องจับตา: 3 เหตุการณ์สำคัญ

เข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ตลาดยังคงประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด การแทรกแซงตลาดครั้งใหญ่จากหลายประเทศเพื่อพยุงค่าเงินเยน รวมถึงประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีข้อยุติและส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนที่ผ่านมา โดยสหรัฐฯ สูญเสียตำแหน่งงาน 23,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการลดลงที่เหนือความคาดหมาย เมื่อรวมกับตัวเลขเดือนมิถุนายนที่ถูกปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียง 20,000 ตำแหน่ง สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ภาค Healthcare มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่ภาคการศึกษา ค้าปลีก และบริการทางการเงินกลับมีการจ้างงานลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจ ISM ที่ชี้ว่าดัชนีย่อยด้านการจ้างงานของภาคบริการปรับตัวลดลง
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labour Force Participation Rate) ลดลงต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมา สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ที่ 61.4% การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงานสหรัฐฯ อาจยังคงกดดันให้อัตราการว่างงานลดลง แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่ได้สร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นก็ตาม
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาวะ “จ้างน้อย เลิกจ้างน้อย”
ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอยู่ในภาวะ “จ้างน้อย เลิกจ้างน้อย” (Low hire, low fire) และการจ้างงานได้ชะลอตัวลงอย่างมากตลอดปี 2026 ปัจจัยดังกล่าวทำให้เหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้อ่อนแอลง
ข้อมูลจาก CME FedWatch บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าไว้ที่ 43% ลดลงจาก 57% ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงาน
ปฏิกิริยาของตลาดเกิดขึ้นทันที โดยดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างชัดเจนในวงกว้าง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนในวันพฤหัสบดี
โดยรวมแล้ว การลดลงอย่างมากของการจ้างงานในภาคการศึกษาอาจเป็นปัจจัยตามฤดูกาล เนื่องจากภาคส่วนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่สร้างงานได้แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มความผันผวนให้กับราคาสินทรัพย์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมอย่างชัดเจน
การแทรกแซงตลาดครั้งใหญ่เพื่อหยุดการอ่อนค่าของเยน
การแทรกแซงตลาดเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเยนเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางการญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ขายดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยน และมาตรการดังกล่าวก็ได้ผล โดย USD/JPY ลดลงมากกว่า 2% ในช่วง 7 วันทำการที่ผ่านมา
โดยปกติแล้ว เมื่อสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงตลาด FX อาจเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนในคู่เงิน แม้เยนจะแข็งค่าขึ้นจากระดับก่อนการแทรกแซง แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเยนกลับอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดย USD/JPY เคยปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA) ที่ระดับ 158.50
จากนั้น USD/JPY ปรับตัวลดลงหลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด แต่ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดหลังการแทรกแซงบริเวณ 155 และเหนือระดับ 157.50
หาก USD/JPY กลับขึ้นไปใกล้ระดับ 160.00 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อาจกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับตลาดการเงิน หากการแทรกแซงครั้งนี้ไม่สามารถช่วยให้เยนแข็งค่าขึ้นได้ อาจนำไปสู่ความผันผวนในตลาดพันธบัตรทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าญี่ปุ่นอาจขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ถือครองอยู่เพื่อเพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีการพูดถึงว่า เหตุใดสหรัฐฯ จึงตัดสินใจใช้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของตนเองเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ไม่ปกติ
จับตาความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง หลัง Brent กลับขึ้นเหนือ $80 ต่อบาร์เรล
ตลาดจะยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด หลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการที่อิหร่านเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์
สหรัฐฯ ยังคงไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวมากนัก ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังคงแสดงมุมมองเชิงบวกว่า ความขัดแย้งอาจยุติลงในเร็ว ๆ นี้ และการเจรจายังคงดำเนินต่อไป
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการโจมตีครั้งใหม่ ยกเว้นการโจมตีซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตีในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ส่งผลให้การเจรจาที่ถูกกล่าวถึงเพื่อกลับไปสู่ข้อตกลง MoU และบรรลุข้อตกลงสันติภาพระยะยาวต้องหยุดชะงัก
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหนือระดับ $80 ต่อบาร์เรล แม้ไม่มีการโจมตีโดยตรงครั้งใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนว่าตลาดเริ่มหมดความอดทนต่อความคืบหน้าที่ล่าช้าในการบรรลุข้อตกลง โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าใกล้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือ
กระแสลงทุนใน AI กลับมาคึกคักอีกครั้ง
การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันไม่ได้ขัดขวางการฟื้นตัวครั้งใหญ่ของหุ้นในธีม AI โดยหุ้นกลุ่มชิปเป็นผู้นำตลาด ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นมากกว่า 11% ตามด้วยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น 5.8%
หุ้นสหรัฐฯ ทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นยุโรป อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปยังคงแข็งแกร่งและปรับตัวขึ้นอีก 3.58% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ตลาดกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ และเราจะเจาะลึก 3 เหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
1. CPI สหรัฐฯ
ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมจะชะลอตัวลงเล็กน้อยทั้งในส่วน Headline และ Core CPI โดยคาดว่า Headline CPI จะอยู่ที่ 3.4% ขณะที่ Core CPI คาดว่าจะชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.5%
ประเด็นสำคัญที่สุดของข้อมูลชุดนี้คือ ทั้ง Headline และ Core CPI ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของ Fed ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ว่าการ Fed คนใหม่ระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้
ในเวลานี้ ข้อมูลเงินเฟ้ออาจมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขการจ้างงาน เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญอย่างมากกับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของ Fed หาก CPI เดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าคาด เราอาจเห็นการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
รายงาน CPI ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อ USD/JPY ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจกดดันให้เยนอ่อนค่าต่อ และผลักดัน USD/JPY กลับขึ้นไปใกล้ระดับ 160.00 ซึ่งอาจทำให้ทางการสหรัฐฯ และญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
ในทางกลับกัน หาก Core CPI เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 2.3% หรือต่ำกว่า อาจช่วยให้ USD/JPY ปรับตัวลงกลับไปใกล้ระดับ 156.60 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดระหว่างวันหลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าคาดเมื่อวันศุกร์
Chart 1: USD/JPY
Source: XTB
2. GDP สหราชอาณาจักร ไตรมาส 2
ข้อมูล GDP จะประกาศในวันพฤหัสบดี และจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอังกฤษ ก่อนการประกาศงบประมาณของรัฐมนตรีคลังคนใหม่ในเดือนตุลาคม
ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงจาก 0.6% ในไตรมาส 1
เศรษฐกิจอังกฤษมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งกว่าในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้น รัฐมนตรีคลังอาจไม่ต้องการใช้ข้อมูล GDP ไตรมาส 2 เพียงชุดเดียวเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจด้านภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาล
ตัวเลข GDP เดือนมิถุนายนคาดว่าจะน่าผิดหวัง โดยตลาดคาดว่าจะหดตัว 0.1% ซึ่งบ่งชี้ว่ายังไม่เห็น “World Cup effect” ในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันฟุตบอล
นอกจากนี้ ยังน่าสนใจว่าคลื่นความร้อนในเดือนมิถุนายนส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะซบเซา แต่ดัชนีหุ้นอังกฤษยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา โดย FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ขณะที่ FTSE 250 ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันที่ 6 สิงหาคม
FTSE 100 เป็นหนึ่งในดัชนีที่ปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% อย่างไรก็ตาม ดัชนียังปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 6% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนว่าภาพเศรษฐกิจที่ไม่โดดเด่นไม่ได้ลดความสนใจของนักลงทุนในตลาดหุ้นอังกฤษ
Chart 2: FTSE 100
Source: XTB
3. GDP ยูโรโซน ไตรมาส 2
นี่จะเป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลข GDP ยูโรโซนไตรมาส 2 ครั้งที่สองจะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์ และคาดว่าจะยืนยันว่าเศรษฐกิจขยายตัว 0.4% ในไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการเติบโตเมื่อเทียบรายปีแตะ 1%
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการหดตัว 0.2% ในไตรมาส 1 และเป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี
ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้โอกาสที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในการประชุมเดือนกันยายนไว้แล้วที่ 83% และคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งระหว่างเดือนกันยายน 2026 ถึงกรกฎาคม 2027
หากตัวเลข GDP ยุโรปออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ตลาดอาจเพิ่มการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรเพิ่มเติม โดยยูโรเป็นสกุลเงินที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ในกลุ่ม G10 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
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