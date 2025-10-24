สรุปประจำวัน: วอลล์สตรีทและทองฟื้นตัว 📈 น้ำมันขึ้น 3.5%

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่อง ดัชนี US100 (Nasdaq 100) ปรับขึ้นเกือบ +1% ได้แรงหนุนจากหุ้น เซมิคอนดักเตอร์และ Big Tech
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด: ยอดขายบ้านมือสอง ตรงตามคาด ส่วน ดัชนี Kansas City Fed พุ่งสูงเกินคาด
- ราคาทองคำฟื้นตัวเกือบ +1% แม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) แข็งค่าขึ้นกว่า +0.15%
- นักวิเคราะห์ J.P. Morgan คาด Fed จะยุติโครงการ QT สัปดาห์หน้า ขณะที่ตลาดเริ่มคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps
- ผลประกอบการบริษัท แข็งแกร่ง: ส่วนใหญ่รายงานกำไรและรายได้เหนือคาด: IBM ปรับตัวลดหลังรายงานผลประกอบการ | Honeywell ปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการดีเกินคาด
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และผู้กลั่นจีนระงับนำเข้าน้ำมันรัสเซียทางทะเล
- ปูติน แสดงความพร้อมเจรจาทางการทูตกับสหรัฐฯ แต่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรจะไม่เปลี่ยนสถานการณ์แนวหน้าในยูเครน
- สัญญาณเศรษฐกิจยุโรปได้รับความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนแคนาดา ยอดขายค้าปลีกเดือนสิงหาคมตรงตามคาด แต่ยอดขายหลัก (ไม่รวมรถยนต์) ต่ำกว่าคาด
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่อง ดัชนี US100 (Nasdaq 100) ปรับขึ้นเกือบ +1% ได้แรงหนุนจากหุ้น เซมิคอนดักเตอร์และ Big Tech
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด: ยอดขายบ้านมือสอง ตรงตามคาด ส่วน ดัชนี Kansas City Fed พุ่งสูงเกินคาด
- ราคาทองคำฟื้นตัวเกือบ +1% แม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) แข็งค่าขึ้นกว่า +0.15%
- นักวิเคราะห์ J.P. Morgan คาด Fed จะยุติโครงการ QT สัปดาห์หน้า ขณะที่ตลาดเริ่มคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps
- ผลประกอบการบริษัท แข็งแกร่ง: ส่วนใหญ่รายงานกำไรและรายได้เหนือคาด: IBM ปรับตัวลดหลังรายงานผลประกอบการ | Honeywell ปรับตัวขึ้นหลังผลประกอบการดีเกินคาด
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และผู้กลั่นจีนระงับนำเข้าน้ำมันรัสเซียทางทะเล
- ปูติน แสดงความพร้อมเจรจาทางการทูตกับสหรัฐฯ แต่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรจะไม่เปลี่ยนสถานการณ์แนวหน้าในยูเครน
- สัญญาณเศรษฐกิจยุโรปได้รับความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนแคนาดา ยอดขายค้าปลีกเดือนสิงหาคมตรงตามคาด แต่ยอดขายหลัก (ไม่รวมรถยนต์) ต่ำกว่าคาด
-
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี ดัชนี DAX (เยอรมนี) และ CAC40 (ฝรั่งเศส) ปรับขึ้นกว่า +0.2% ขณะที่ FTSE 100 (อังกฤษ) ขยับขึ้นมากกว่า +0.6%
หุ้น London Stock Exchange Group พุ่งกว่า +6% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 แข็งแกร่ง และประกาศ โครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ หุ้น Unilever ปรับตัวขึ้น หลังรายงานยอดขายเติบโตเกือบ +4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่หุ้น MTU Aero บริษัทด้านการป้องกันประเทศของเยอรมนี ปรับขึ้นตามแรงหนุนจากผลประกอบการ
-
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนบวกในวันนี้ ได้แรงหนุนจาก หุ้น Big Tech, กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และหุ้นพลังงาน ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว
ดัชนี Nasdaq 100 ปรับขึ้นกว่า +0.9% ขณะที่ Dow Jones Industrial Average (DJIA) เพิ่มขึ้นกว่า +0.3%
-
หุ้น STMicroelectronics เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่เพียงตัวเดียวที่ปรับตัวลงกว่า -14% หลังรายงานผลประกอบการ หุ้น IBM ถูกกดดันหลังการเติบโตต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ ในทางตรงกันข้าม หุ้น Honeywell และ Dow Inc. ปรับขึ้น หลังผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด
-
ดัชนี Kansas Fed Composite Index รายงานตัวเลขที่ 6 จุด สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2 จุด และเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 4 จุด ส่วนดัชนี Manufacturing Benchmark พุ่งขึ้นเป็น 15 จุด จาก 4 จุด บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม
-
ผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่ของจีน ได้แก่ PetroChina, Sinopec, CNOOC และ Zhenhua ได้ระงับการทำสัญญานำเข้าน้ำมันดิบทางเรือจากรัสเซียชั่วคราว รายงานเบื้องต้นยังระบุว่า อินเดีย เริ่มลดปริมาณนำเข้าพลังงานจากรัสเซียลงเช่นกัน
-
ข้อมูลจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรอง ก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 87 bcf สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 84 bcf และมากกว่ารายงานก่อนหน้า 80 bcf
รายงานชี้ว่า การผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ อุปสงค์เริ่มชะลอ แม้เข้าสู่ ฤดูทำความร้อน (Heating Season) แล้วก็ตาม
-
วลาดิเมียร์ ปูติน ยืนยันว่าเขายังคงตั้งใจพบกับ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยเน้นว่า ทรัมป์ไม่ได้ยกเลิกการประชุม แต่เพียงเลื่อนออกไป พร้อมเตือนว่า การโจมตีของยูเครนลึกเข้าไปในรัสเซีย อาจยกระดับความตึงเครียด และกระตุ้นให้ มอสโกตอบโต้รุนแรงอย่างเป็นสัดส่วน
-
หุ้น Banco Macro (อาร์เจนตินา) ปรับขึ้นต่อเนื่องกว่า +5% หลังได้รับแรงหนุนจากการยืนยันสนับสนุนของ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นในตลาดยังเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่ 26 ตุลาคม นักลงทุนคาดว่า หาก Javier Milei ชนะ อาจยิ่งหนุนกระแสเชิงบวกในตลาดหุ้นอาร์เจนตินา ซึ่งเพิ่งอ่อนตัวหลังผลเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา
กลุ่มพลังงานและเซมิคอนดักเตอร์เป็นกลุ่มที่มีผลงานดีที่สุดในตลาดสหรัฐฯ ขณะที่ STMicroelectronics และ Blackstone อยู่ในอันดับหุ้นขนาดใหญ่ที่อ่อนแอที่สุด
ที่มา: xStation5
PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
สรุปข่าวเช้า |24.10.2025