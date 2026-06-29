  
08:41 · 29 มิถุนายน 2026

📊 3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: EUR/USD, ทองคำ และ S&P 500

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินทั่วโลกได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ชั่วคราว หลังมีสัญญาณการเจรจาสันติภาพและการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงกลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ข้างหน้าถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของตลาดโลกในปีนี้ โดยนักลงทุนต้องติดตามปัจจัยสำคัญหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่

  • การประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป (ECB Forum) ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส
  • ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซน
  • รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (Non-Farm Payrolls: NFP) ซึ่งจะประกาศเร็วกว่าปกติ เนื่องจากวันหยุด Independence Day ของสหรัฐฯ

ภายใต้ปฏิทินเศรษฐกิจที่แน่นขนัด สินทรัพย์ที่ควรจับตามองมากที่สุด ได้แก่ EUR/USD, ทองคำ และ S&P 500 Futures (US500)

EUR/USD

คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ เมื่อแนวคิดด้านนโยบายการเงินของ ECB และ Fed เริ่มแตกต่างกันชัดเจน

EUR/USD กำลังฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ 1.14 หลังนักลงทุนลดความคาดหวังว่า Fed จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สิ่งที่ตลาดต้องติดตาม

1. การประชุม ECB Forum ที่เมืองซินตรา (วันจันทร์–พุธ)

นักลงทุนจะจับตาคำกล่าวของ

  • Christine Lagarde ประธาน ECB
  • Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่

เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในช่วงต่อไป ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง

Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ตั้งแต่วันจันทร์ ขณะที่ Warsh จะร่วมเสวนาในวันที่ 1 กรกฎาคม

2. เงินเฟ้อยูโรโซน

ตัวเลข CPI ของประเทศหลักและทั้งยูโรโซนจะประกาศในวันอังคารและพุธ

ตลาดคาดว่า

  • HICP จะชะลอลงเหลือ 3.0% YoY จาก 3.2%
  • Core Inflation มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

แม้แรงกดดันด้านราคาจะเริ่มลดลงจากราคาพลังงานที่อ่อนตัว แต่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ ECB อย่างมีนัยสำคัญ

3. รายงาน Non-Farm Payrolls (วันพฤหัสบดี)

นี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ EUR/USD

ตลาดคาดว่าการจ้างงานจะยังแข็งแกร่ง แม้ชะลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่อัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3%

หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะกลับมาอีกครั้ง และอาจหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า

ทองคำ (Gold)

สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดันของมุมมองที่ว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงต่อไป

แม้ราคาจะสามารถทรงตัวได้หลังทดสอบระดับดังกล่าว แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มทำให้ตลาดทองคำผันผวนต่อเนื่อง

ปัจจัยสำคัญยังคงเป็น

  • สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
  • ความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ปัจจุบันตลาดทองคำกำลังเผชิญ "ความย้อนแย้ง"

  • หากความขัดแย้งกลับมารุนแรงอีกครั้ง นักลงทุนอาจกังวลว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้น และ Fed จะต้องใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจกดดันราคาทองคำ
  • แต่หากการเจรจาสันติภาพมีความคืบหน้า ความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยก็จะลดลง และอาจเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ แม้ว่าพรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์จะลดลงก็ตาม

นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องติดตาม

  • คำกล่าวของ Kevin Warsh
  • ดัชนี ISM ภาคการผลิตและบริการ
  • รายงาน NFP

ซึ่งทั้งหมดอาจกำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะสั้น

S&P 500 Futures (US500)

สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่สั้นกว่าปกติสำหรับตลาดสหรัฐฯ

  • ตลาดพันธบัตรจะปิดเร็วกว่าปกติในวันพฤหัสบดี
  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันศุกร์ เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day)

แม้จำนวนวันซื้อขายจะลดลง แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศกลับอัดแน่นกว่าปกติ

สิ่งที่ต้องติดตาม

  • วันอังคาร: JOLTS Job Openings
  • วันพุธ: ADP Employment Report
  • วันพฤหัสบดี: Non-Farm Payrolls

นักวิเคราะห์มองว่าตัวเลขการจ้างงานอาจได้รับแรงหนุนจากการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งช่วยเพิ่มการจ้างงานในภาคโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจบันเทิง

นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ฤดูกาลประกาศผลประกอบการก็เริ่มต้นขึ้นเช่นกัน

หลังตลาดปิดในวันอังคาร

  • Nike
  • Constellation Brands

จะรายงานผลประกอบการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันจันทร์ นักลงทุนยังต้องติดตามคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ ในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปลด Lisa Cook ออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ Fed ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในวอลล์สตรีทช่วงต้นสัปดาห์

29 มิถุนายน 2026, 08:45

ข่าวเด่นวันนี้ 29 มิ.ย.
29 มิถุนายน 2026, 08:34

Fed's Kashkari ชี้ AI อาจบีบให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ดัน USD และ EUR/USD กลับทิศ
29 มิถุนายน 2026, 08:30

📉 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน ต่ำกว่าคาด
29 มิถุนายน 2026, 08:27

Rheinmetall ร่วงแรงเกินเหตุหรือไม่?
ข่าวตลาดฟอเร็กซ์ ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข่าวดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก