📊 3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: EUR/USD, ทองคำ และ S&P 500

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินทั่วโลกได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ชั่วคราว หลังมีสัญญาณการเจรจาสันติภาพและการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงกลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ข้างหน้าถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของตลาดโลกในปีนี้ โดยนักลงทุนต้องติดตามปัจจัยสำคัญหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่
- การประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป (ECB Forum) ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส
- ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซน
- รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (Non-Farm Payrolls: NFP) ซึ่งจะประกาศเร็วกว่าปกติ เนื่องจากวันหยุด Independence Day ของสหรัฐฯ
ภายใต้ปฏิทินเศรษฐกิจที่แน่นขนัด สินทรัพย์ที่ควรจับตามองมากที่สุด ได้แก่ EUR/USD, ทองคำ และ S&P 500 Futures (US500)
EUR/USD
คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญ เมื่อแนวคิดด้านนโยบายการเงินของ ECB และ Fed เริ่มแตกต่างกันชัดเจน
EUR/USD กำลังฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ 1.14 หลังนักลงทุนลดความคาดหวังว่า Fed จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
สิ่งที่ตลาดต้องติดตาม
1. การประชุม ECB Forum ที่เมืองซินตรา (วันจันทร์–พุธ)
นักลงทุนจะจับตาคำกล่าวของ
- Christine Lagarde ประธาน ECB
- Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่
เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในช่วงต่อไป ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง
Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ตั้งแต่วันจันทร์ ขณะที่ Warsh จะร่วมเสวนาในวันที่ 1 กรกฎาคม
2. เงินเฟ้อยูโรโซน
ตัวเลข CPI ของประเทศหลักและทั้งยูโรโซนจะประกาศในวันอังคารและพุธ
ตลาดคาดว่า
- HICP จะชะลอลงเหลือ 3.0% YoY จาก 3.2%
- Core Inflation มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
แม้แรงกดดันด้านราคาจะเริ่มลดลงจากราคาพลังงานที่อ่อนตัว แต่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ ECB อย่างมีนัยสำคัญ
3. รายงาน Non-Farm Payrolls (วันพฤหัสบดี)
นี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ EUR/USD
ตลาดคาดว่าการจ้างงานจะยังแข็งแกร่ง แม้ชะลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่อัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3%
หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะกลับมาอีกครั้ง และอาจหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า
ทองคำ (Gold)
สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดันของมุมมองที่ว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยสูงต่อไป
แม้ราคาจะสามารถทรงตัวได้หลังทดสอบระดับดังกล่าว แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มทำให้ตลาดทองคำผันผวนต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญยังคงเป็น
- สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
- ความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ปัจจุบันตลาดทองคำกำลังเผชิญ "ความย้อนแย้ง"
- หากความขัดแย้งกลับมารุนแรงอีกครั้ง นักลงทุนอาจกังวลว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้น และ Fed จะต้องใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจกดดันราคาทองคำ
- แต่หากการเจรจาสันติภาพมีความคืบหน้า ความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยก็จะลดลง และอาจเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ แม้ว่าพรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์จะลดลงก็ตาม
นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องติดตาม
- คำกล่าวของ Kevin Warsh
- ดัชนี ISM ภาคการผลิตและบริการ
- รายงาน NFP
ซึ่งทั้งหมดอาจกำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะสั้น
S&P 500 Futures (US500)
สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่สั้นกว่าปกติสำหรับตลาดสหรัฐฯ
- ตลาดพันธบัตรจะปิดเร็วกว่าปกติในวันพฤหัสบดี
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันศุกร์ เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ (Independence Day)
แม้จำนวนวันซื้อขายจะลดลง แต่ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศกลับอัดแน่นกว่าปกติ
สิ่งที่ต้องติดตาม
- วันอังคาร: JOLTS Job Openings
- วันพุธ: ADP Employment Report
- วันพฤหัสบดี: Non-Farm Payrolls
นักวิเคราะห์มองว่าตัวเลขการจ้างงานอาจได้รับแรงหนุนจากการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งช่วยเพิ่มการจ้างงานในภาคโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจบันเทิง
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ฤดูกาลประกาศผลประกอบการก็เริ่มต้นขึ้นเช่นกัน
หลังตลาดปิดในวันอังคาร
- Nike
- Constellation Brands
จะรายงานผลประกอบการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันจันทร์ นักลงทุนยังต้องติดตามคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ ในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปลด Lisa Cook ออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ Fed ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในวอลล์สตรีทช่วงต้นสัปดาห์
ข่าวเด่นวันนี้ 29 มิ.ย.
Fed's Kashkari ชี้ AI อาจบีบให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ดัน USD และ EUR/USD กลับทิศ
📉 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน ต่ำกว่าคาด
Rheinmetall ร่วงแรงเกินเหตุหรือไม่?