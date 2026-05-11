🔴 3 ตลาดที่น่าจับตา: EURUSD, CH50cash, น้ำมัน

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการในวอลล์สตรีทใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่นักลงทุนสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ยังคงไม่สนใจสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงอยู่ ราคาน้ำมันยังคงผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนว่าภูมิภาคนี้จะเข้าสู่สันติภาพหรือกลับไปสู่ความรุนแรงอีกครั้ง
สัปดาห์นี้คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตลาด โดยในด้านหนึ่งจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะเดียวกันวาระการดำรงตำแหน่งของ Jerome Powell ในฐานะประธาน Fed ก็จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ตลาดยังจับตาการพบกันระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping ที่ประเทศจีน โดยตลาดสำคัญที่ควรติดตาม ได้แก่ EURUSD, CH50cash (China A50) และน้ำมัน (Brent crude)
- ราคาพลังงานยังคงกดดันค่าเงินยูโร ขณะที่นักลงทุนจับตาความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลาง หากความตึงเครียดคลี่คลาย ความสนใจจะกลับไปที่นโยบายการเงินอีกครั้ง
- ในวันจันทร์ วุฒิสภาสหรัฐฯ จะพิจารณารับรอง Kevin Warsh เป็นประธาน Fed คนใหม่ ขณะที่วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายในตำแหน่งของ Jerome Powell แม้เขาจะยังคงอยู่ในคณะผู้ว่าการ Fed ต่อไป ส่วนตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เดือนเมษายน ซึ่งคาดอยู่ที่ประมาณ 3.7% ใกล้สองเท่าของเป้าหมาย Fed
- แม้อัตราเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูง แต่นักลงทุนยังไม่คาดว่า Fed ภายใต้ผู้นำใหม่จะกลับไปขึ้นดอกเบี้ย
CH50cash (China A50)
- สัปดาห์นี้จีนจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น CPI และ PPI ในวันจันทร์ แต่จุดโฟกัสหลักอยู่ที่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping
- ตลาดคาดว่าจะมีการขยายข้อตกลงการค้าที่ลงนามเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา โดย Trump อาจกดดันให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ เช่น ถั่วเหลือง ก๊าซ ถ่านหิน และเครื่องบิน Boeing ขณะที่จีนต้องการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกเทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์
- หากการประชุมส่งสัญญาณเชิงบวก CH50cash (China 50) ซึ่งเพิ่งเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปถึงระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่ปี 2020
OIL (น้ำมันดิบ Brent)
- สุดสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมสร้างความผันผวนอย่างมากในตลาดน้ำมัน โดยราคาสวิงราว 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะปรับตัวกลับลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สำหรับ WTI และอยู่เหนือ 100 ดอลลาร์เล็กน้อยสำหรับ Brent
- แม้จะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตะวันออกกลาง แต่ยังไม่เห็นสัญญาณว่าสหรัฐฯ ภายใต้ Donald Trump จะมุ่งสู่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบก่อนการเยือนจีน
- ในเชิงข้อมูล นักลงทุนควรติดตามรายงานสต็อกน้ำมันจาก DOE ในวันพุธ รวมถึงรายงานรายเดือนจาก OPEC และ IEA
- นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเพิ่งรายงานการส่งออกน้ำมันในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้สต็อกน้ำมันลดลงต่อเนื่องในระยะถัดไป
ข่าวเด่นวันนี้ | 11 พ.ค 2569
ผู้บริโภคสหรัฐฯ คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอ
📈 EURUSD ขึ้น 0.4% ก่อน NFP
BREAKING: รายงาน NFP ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์!