3 ตลาดน่าจับตาในสัปดาห์: OIL, US100 และ NZDUSD

3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้า: OIL, US100 และ NZDUSD (03.07.2026)
สัปดาห์การซื้อขายใหม่เริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากช่วงวันหยุดยาวในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของการลงนามในคำประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) โดยปกติแล้ว ช่วงต้นฤดูร้อนมักเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลที่ตลาดการเงินเคลื่อนไหวซบเซา มีเหตุการณ์สำคัญน้อยลงและความผันผวนลดลง อย่างไรก็ตาม หากปีที่แล้วถูกขับเคลื่อนด้วยสงครามการค้า ปีนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง พร้อมกับการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทวีความเข้มข้นขึ้น
หลังการประชุมล่าสุดของ OPEC+ นักลงทุนจะจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นการส่งออกน้ำมันดิบและการกลับมาผลิตของประเทศผู้ส่งออก ขณะที่ในวันอังคารจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำ NATO ที่กรุงอังการา โดยมีประธานาธิบดี Donald Trump เข้าร่วม พร้อมกับพิธีศพของผู้นำสูงสุดอิหร่าน Ali Khamenei ที่ยังคงดำเนินต่อไป
จากปัจจัยเหล่านี้ นักลงทุนควรจับตา 3 สินทรัพย์หลัก ได้แก่ OIL, US100 และ NZDUSD
OIL (Brent Crude Oil)
ตลาดน้ำมันเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการประเมินผลการประชุมเสมือนจริงของรัฐมนตรี OPEC+ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายกำหนดระดับการผลิตของกลุ่ม แม้ว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา OPEC+ จะประกาศเพิ่มโควตาการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติ การเพิ่มกำลังผลิตยังเกิดขึ้นเพียงบนกระดาษเท่านั้น
ข้อมูลล่าสุดในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการผลิตจริงของผู้ผลิตหลักในตะวันออกกลางกลับลดลง แม้ว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนแล้วก็ตาม
อีกประเด็นสำคัญคือพิธีศพของ Ali Khamenei ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม โดยตลาดโลกจะจับตาท่าทีหรือถ้อยแถลงใด ๆ จากรัฐบาลอิหร่านอย่างใกล้ชิด
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
- ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
ปัจจุบัน สต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ขณะที่คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) อยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 หลังการระบายน้ำมันร่วมกันของสำนักงานพลังงานสากล (IEA)
US100 (Nasdaq 100)
หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
การทดสอบแรกของตลาดคือดัชนี ISM ภาคบริการ ในวันจันทร์ รวมถึงถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
แม้ว่าฤดูกาลประกาศผลประกอบการจะเริ่มอย่างจริงจังในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แต่ตลาดจะได้รับการเปิดเผย รายงานการประชุม FOMC (FOMC Minutes) ในวันพุธ ซึ่งอาจมีความสำคัญมากกว่าปกติ เนื่องจาก Fed จำกัดการสื่อสารกับตลาดมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
SpaceX เข้าสู่ดัชนี Nasdaq 100
ในวันอังคาร SpaceX จะถูกนำเข้าสู่ดัชนี Nasdaq 100 อย่างเป็นทางการ หลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นาน
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้กองทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนีต้องปรับพอร์ตการลงทุน ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของตลาดเพิ่มสูงขึ้น
วัดกำลังซื้อของผู้บริโภค
สัปดาห์นี้ยังมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น PepsiCo และ Delta Air Lines ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
NZDUSD
วันพุธถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคู่เงิน NZDUSD เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญจากทั้งนิวซีแลนด์และสหรัฐฯ เข้ามาพร้อมกัน
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน พร้อมแถลงข่าวของผู้ว่าการธนาคารกลาง Anna Breman ซึ่งจะอธิบายมุมมองต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป
หลังจากส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) ในช่วงก่อนหน้า ตลาดคาดว่า RBNZ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 2.50% ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
ในวันพฤหัสบดี ตลาดยังจะได้รับข้อมูล PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์ ซึ่งจะสะท้อนภาวะของภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภายในประเทศ
ในฝั่งสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์จะได้รับอิทธิพลจากตัวเลข ISM ภาคบริการ ในวันจันทร์ และ รายงานการประชุม FOMC ในคืนวันพุธ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของคู่เงิน NZDUSD ตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์
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