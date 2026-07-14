ทองคำร่วงต่อเนื่อง ขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง 3% หลังถ้อยแถลงจาก Waller แห่ง Fed 🏛️

ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ในวันนี้ แตะระดับ 3,994.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากคำกล่าวของ Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าที เข้มงวดด้านนโยบายการเงิน (Hawkish) เกินคาด
Waller ส่งสัญญาณว่า ความเป็นไปได้ของการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มีโอกาสเกิดขึ้นพอ ๆ กับการเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองของตลาดอย่างมากจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประเด็นสำคัญ: Fed อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากตัวเลข Core CPI ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น
ตลาดตอบสนองทันทีด้วยการปรับคาดการณ์ใหม่ โดยฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นได้เพิ่มโอกาสของการ ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม จาก 35% เป็น 45% ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินว่าโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 50%
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากมุมมองของตลาดเมื่อไม่กี่วันก่อน ซึ่งในเวลานั้นตลาดยังคาดการณ์ว่า Fed มีแนวโน้ม ปรับลดอัตราดอกเบี้ย มากกว่า
ที่มา: CME Fed Watch Tool
Waller เน้นย้ำว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีเสถียรภาพและอยู่ใกล้ระดับเป้าหมายการจ้างงานสูงสุด ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
แต่เขาระบุว่า มี 3 ปัจจัยหลักที่ผลักดันเงินเฟ้อ ได้แก่
- มาตรการภาษี (Tariffs)
- ราคาพลังงานที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
- การเติบโตของการบริโภคที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใน AI
ดัชนี Core PCE เพิ่มขึ้นจาก 3.0% ในเดือนธันวาคม เป็น 3.4% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป (Headline PCE) อยู่ที่ 4.1% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำ เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้น และ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น (ซึ่งมักเกิดขึ้นหลัง Fed ส่งสัญญาณเข้มงวด) ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจลดลงในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับดอลลาร์
ตัวเลข CPI ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางตลาด หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจยืนยันแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยและเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำ
ในทางกลับกัน หากข้อมูลเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด อาจช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวบางส่วนจากแรงเทขายในวันนี้ได้
ทองคำ (GOLD) กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนแนวรับสำคัญ ซึ่งถูกกำหนดโดยระดับต่ำล่าสุดที่ถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2025
ที่มา: xStation
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