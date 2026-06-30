ข่าวเด่นวันนี้ 30 มิ.ย.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด
- ประเด็นสำคัญของตลาดวันนี้ยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
- หลังเหตุโจมตีทางทหารบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ ทั้งสองฝ่ายประกาศระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อคืนวันอาทิตย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงสูง เนื่องจากอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการ และปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับการเจรจาทางเทคนิค ทำให้นักลงทุนสลับระหว่างความหวังและความกังวล ก่อนที่แรงซื้อจะกลับมาครองตลาดในช่วงท้ายการซื้อขาย
ภูมิรัฐศาสตร์
- สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงระงับปฏิบัติการทางทหาร พร้อมเปิดทางให้เรือพาณิชย์สามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรี
- Steve Witkoff และ Jared Kushner เดินทางไปยังกาตาร์เพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีของประเทศ และเดินหน้าการเจรจาสันติภาพต่อ
- ขณะเดียวกัน กาตาร์ได้ระงับปฏิบัติการของกองทัพเรือชั่วคราว หลังมีพลเมืองเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดระหว่างเหตุปะทะ
- ด้านศาลสูงสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยสำคัญ โดยยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และระงับการปลดผู้ว่าการ Fed อย่าง Lisa Cook ของประธานาธิบดี Donald Trump ด้วยเหตุผลด้านกระบวนการ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ศาลวินิจฉัยว่า Trump มีอำนาจปลด Rebecca Slaughter กรรมาธิการ FTC ได้ ซึ่งถือเป็นการพลิกแนวคำพิพากษาที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1935
ข้อมูลเศรษฐกิจ
- แม้สัปดาห์นี้ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดทำการสั้นลงเนื่องจากวันชาติสหรัฐฯ (4 กรกฎาคม) แต่ปฏิทินเศรษฐกิจยังคงแน่น
- รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือนมิถุนายน จะประกาศในวันพฤหัสบดี
- Goldman Sachs คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่ง ขณะที่ Deutsche Bank ประเมินเพียง 75,000 ตำแหน่ง เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล
- ในวันพุธ Kevin Warsh ประธาน Fed จะกล่าวสุนทรพจน์ในงาน ECB Forum ที่เมืองซินตรา ซึ่งตลาดจับตาเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ย
ดัชนีหุ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแข็งแกร่ง
- Dow Jones +0.58% ปิดที่ 52,175 จุด
- S&P 500 +0.51% ปิดที่ 7,392 จุด
- Nasdaq +0.79% ปิดที่ 25,497 จุด พร้อมยืนเหนือแนวรับ EMA 50 วันได้
ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นกัน
- Nikkei ญี่ปุ่น +0.15%
- CHN.cash ของจีน +0.93%
ส่วนยุโรปปิดแบบผสม
- Stoxx 600 แทบไม่เปลี่ยนแปลง
- DAX และ FTSE ลดลงประมาณ 0.2%
- แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะรีบาวด์มากกว่า 1%
ดัชนี WIG20 ของโปแลนด์ลดลง 0.34% สวนทางกับบรรยากาศเชิงบวกของตลาดสหรัฐฯ
หุ้นเด่น
- Alphabet พุ่งกว่า 4% ในวันแรกหลังเข้าดัชนี Dow Jones Industrial Average
- Comcast ปรับขึ้น 6–7% หลังประกาศแยกธุรกิจสื่อ NBCUniversal และ Sky ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนแยกกัน
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ผันผวนอย่างหนัก โดย ETF SMH ปิดบวก 2.5% หลังเคยร่วงกว่า 3%
- Nvidia กลับมาปิดบวก 0.6%
- Micron ยังลดลงประมาณ 2%
- TopBuild ดิ่ง 12% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 หลัง QXO ประกาศเข้าซื้อกิจการมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์
ตลาดเงิน
ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเล็กน้อย
- ดัชนี USD Index ลดลง 0.23% มาอยู่ใกล้ระดับ 100.88
- EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.39% แตะ 1.1424
- GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.43% สู่ 1.3253
- USD/JPY ทรงตัวที่ 161.94
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
- WTI +1.7% ปิดที่ 70.38 ดอลลาร์/บาร์เรล
- Brent +1.24% ปิดที่ 72.88 ดอลลาร์/บาร์เรล
ในทางกลับกัน สินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายทำกำไร
ทองคำ -1.20% เหลือ 4,022 ดอลลาร์
เงิน -1.36% เหลือ 58.08 ดอลลาร์
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงแรงที่สุดของวัน ลดลง 3.58% สู่ 3.18 ดอลลาร์ จากความคาดหวังว่าอุปทาน LNG จะกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้น
คริปโทเคอร์เรนซี
Bitcoin ปรับขึ้น 1.74% เคลื่อนไหวในช่วง 60,280–60,478 ดอลลาร์
การฟื้นตัวของคริปโทสะท้อนบรรยากาศ Risk-on หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มคลี่คลาย
อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจคือ Grok 4.5 โมเดล AI ของ xAI ซึ่งเริ่มทดสอบภายใน Tesla และ SpaceX บนสถาปัตยกรรม V9 ที่มีพารามิเตอร์ราว 1.5 ล้านล้านตัว ความคืบหน้านี้อาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทในเครือ Elon Musk ในระยะยาว และเป็นอีกแรงหนุนที่ช่วยให้หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้
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