น้ำมันร่วง 30% ในหนึ่งไตรมาส 🚩 Morgan Stanley ปรับลดคาดการณ์อีกครั้ง

ตลาดน้ำมันกำลังเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) และความเป็นไปได้ของภาวะขาดแคลนน้ำมัน ขณะนี้มุมมองดังกล่าวเริ่มกลับทิศอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Morgan Stanley ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันเป็นครั้งที่สองภายในราวสองสัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่าการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ภาวะปกติเร็วกว่าที่คาดไว้ ขณะเดียวกันตลาดยังเผชิญกับการผลิตน้ำมันที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ และอุปสงค์ที่อ่อนแอจากจีน
Morgan Stanley มองตลาดน้ำมันอย่างไร?
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Morgan Stanley ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent ลงมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2026
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ลดลง 15 ดอลลาร์ และ 5 ดอลลาร์ ตามลำดับจากประมาณการเดิม
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ธนาคารยังปรับลดคาดการณ์สำหรับทั้ง 4 ไตรมาสของปี 2027 โดยคาดว่า Dated Brent จะอยู่บริเวณประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี 2027
ปัจจัยกดดันตลาด
ตามมุมมองของนักวิเคราะห์ Morgan Stanley สาเหตุหลักของการปรับประมาณการคือ:
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การฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่เร็วกว่าคาด หลังความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
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ปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ
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อุปสงค์จากจีนที่ยังคงอ่อนแอกว่าคาด
ปัจจัยเหล่านี้รวมกันเพิ่มความเสี่ยงของภาวะ อุปทานล้นตลาดน้ำมันโลก (global oil surplus)
ภาพรวมตลาด
ราคาน้ำมันดิบ Brent Futures ปรับตัวลดลงราว 30% ในไตรมาสนี้ สะท้อนการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของตลาด จากการให้น้ำหนักความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ไปสู่ความกังวลด้านอุปทานส่วนเกิน
ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก การคลี่คลายสถานการณ์ในภูมิภาคทำให้ geopolitical risk premium ที่เคยหนุนราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
Morgan Stanley ไม่ใช่สถาบันเดียวที่เปลี่ยนมุมมอง โดย Goldman Sachs ก็ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันเช่นกัน สะท้อนว่าธนาคารลงทุนขนาดใหญ่เริ่มระมัดระวังมากขึ้นต่อแนวโน้มราคา
มุมมองนักลงทุน
สำหรับนักลงทุน นี่คือการเปลี่ยน narrative ที่ชัดเจน จากเดิมที่ตลาดให้ความสำคัญกับความเสี่ยงสงครามในตะวันออกกลาง ไปสู่การโฟกัสที่ปัจจัยพื้นฐาน คือ สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโลก
หากการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง และอุปสงค์โดยเฉพาะจากจีนไม่ฟื้นตัวขึ้น ความกดดันต่อราคาน้ำมันอาจดำเนินต่อไปในไตรมาสถัดไป
Morgan Stanley มองว่าความเสี่ยงหลักของตลาดในตอนนี้ไม่ใช่ “การขาดแคลนน้ำมัน” อีกต่อไป แต่คือ “ภาวะน้ำมันล้นตลาด” ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมัน Brent ยังคงถูกกดดันแม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง
ภาพกราฟ Brent Crude (D1)
ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงและเริ่มทรงตัวบริเวณ 72–74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ดัชนี RSI อยู่ใกล้โซน oversold ที่ระดับประมาณ 30 โดยแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่บริเวณจิตวิทยา 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งยังได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมราคาก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์
แหล่งที่มา: xStation
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