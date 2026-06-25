🟡 ทองโลกร่วงแตะ $3982

การหลุดระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ต่อออนซ์ ถือเป็นการเตือนความจริงอย่างชัดเจน หลังจากที่ทองคำเคยสร้างสถิติระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดโลหะมีค่าได้ถูกเตือนอีกครั้งถึง “แรงโน้มถ่วง” ของราคา แม้ว่าสภาวะพื้นฐานของตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ควรเอื้อต่อทองคำก็ตาม แล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร?
ทองคำต่ำกว่า $4,000
ย้อนกลับไปปลายเดือนมกราคม 2026 ราคาทองคำเคยพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงผิดปกติราว 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้นการปรับตัวลงสู่บริเวณ 4,000 ดอลลาร์ ในปัจจุบัน จึงสะท้อนการลดลงอย่างรุนแรงเกือบ 30% จากจุดสูงสุด
ปัจจัยหลักที่กดดันการปรับตัวลงของราคาครั้งนี้ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของมุมมองต่อนโยบายการเงินสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ (ดัชนีดอลลาร์ทำจุดสูงสุดในรอบ 13 เดือน)
เนื่องจากทองคำถูกกำหนดราคาในสกุลดอลลาร์ การแข็งค่าของ “เงินดอลลาร์” ทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
เมื่อพิจารณาร่วมกับความต้องการเครื่องประดับที่อ่อนแอในไตรมาสก่อนหน้า ดอลลาร์ที่แข็งค่าจึงยิ่งลดโอกาสการฟื้นตัวของอุปสงค์พื้นฐาน แม้ธนาคารกลางยังคงเข้าซื้อทองคำในระดับสูงก็ตาม
ในด้านเงินเฟ้อ ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทองคำแบบผสมผสาน:
-
ในระยะยาว เงินเฟ้อถือเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ
-
แต่ในระยะสั้น ไม่ได้ส่งผลเชิงบวกเสมอไป
ปัจจุบัน ความคาดหวังเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อราคาทองคำ ทำให้ตลาดตอบสนองในเชิงลบเพิ่มเติมเช่นกัน
ในระยะยาว ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำและเงินเฟ้อมีความชัดเจนมากกว่าระยะสั้น
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
การปรับตัวลงของราคาทองคำในอดีต: -30% ถือว่าเยอะหรือไม่?
สำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2025 การปรับตัวลงราว 30% ในปัจจุบันอาจดูรุนแรง แต่หากมองในมุมประวัติศาสตร์ ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง และสามารถเข้าสู่ภาวะตลาดหมี (bear market) ได้เป็นระยะเวลายาวนานมาก
การปรับตัวลงครั้งใหญ่ (1983–2007)
เป็นช่วงขาลงที่ลึกและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทองคำยุคใหม่ โดยราคาปรับตัวลงสูงสุดถึง -54% และที่สำคัญ นักลงทุนต้องใช้เวลาราว 25 ปี กว่าราคาจะฟื้นกลับไปทำจุดสูงสุดเดิมได้อีกครั้ง
วิกฤตหลังรอบขาขึ้น (2011–2015)
หลังจากทำจุดสูงสุดในขณะนั้นที่ประมาณ 1,920 ดอลลาร์ ราคาทองคำปรับตัวลงราว -45% ก่อนจะลงไปแตะระดับประมาณ 1,050 ดอลลาร์
โครงสร้างของตลาด (Market Structure)
ข้อมูลสถิติในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ทองคำใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาดังกล่าวในการอยู่ในช่วง drawdown ที่มากกว่า 20–30%
ดังนั้น การปรับตัวลงในรอบปัจจุบันจึงยังอยู่ใน “พฤติกรรมปกติ” ของสินทรัพย์ประเภทนี้
อย่างไรก็ตาม การลดลงราว 30% อาจเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มเข้าใกล้ระดับที่มีโอกาสชะลอตัวลงในระยะถัดไป แม้ยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวได้อย่างชัดเจนก็ตาม
ราคาทองคำปรับตัวลงตั้งแต่ปี 2000: อะไรเป็นตัวกดดันหลัก?
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำปรับตัวลง?
1) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)
ทองคำไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย เงินปันผล หรือคูปอง เมื่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนจริง (real yield) ในระดับสูง เงินทุนจึงไหลออกจากทองคำไปยังสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แทน
2) เงินไหลออกจากกองทุน ETF/ETP ทองคำ
นักลงทุนสถาบันลดการถือครอง “ทองคำกระดาษ” (paper gold) ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งยิ่งเร่งแรงขายในตลาดสปอตและสร้างแรงกดดันต่อราคา
3) ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เริ่มถูกลดน้ำหนัก
แม้ความตึงเครียดในอิหร่านและตะวันออกกลางยังคงอยู่ แต่ตลาดเริ่ม “ชิน” กับความเสี่ยงเหล่านี้มากขึ้น ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) ลดลง
Warsh เข้มงวดจริงหรือไม่?
Kevin Warsh ผู้ว่าการ Fed คนใหม่ (เข้ารับตำแหน่งพฤษภาคม 2026) ทำให้ตลาดการเงินสั่นสะเทือนทันที เนื่องจากถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนท่าทีไปสู่ความ “hawkish” อย่างชัดเจน
แต่ในความเป็นจริง Warsh ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาด โดยเขายกเลิกแนวทาง “forward guidance” ทั้งหมด และยืนยันว่า Fed จะพึ่งพา “ข้อมูลจริง ณ ปัจจุบัน” เป็นหลัก พร้อมตั้งเป้าลดเงินเฟ้อให้ลงสู่ระดับที่ “เลข 2 อยู่ทางซ้ายของจุดทศนิยม”
อย่างไรก็ตาม Warsh ยังแสดงความไม่พอใจต่อวิธีการวัดเงินเฟ้อและการคาดการณ์ปัจจุบัน พร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลภายในสิ้นปี ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่า Fed อาจยังไม่เปลี่ยนทิศทางนโยบายอย่างชัดเจนจนกว่าจะถึงช่วงนั้น
Warsh ยังถูกมองว่าพยายามเลียนแบบแนวทางของ Alan Greenspan ที่เน้นความนิ่งและค่อยเป็นค่อยไปในการปรับดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยสามารถขึ้นได้ แม้น้ำมันจะร่วง?
แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงช่วงสงคราม (แตะ 120 ดอลลาร์ในช่วงความตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์มุซ) และกลับมาที่ราว 70 ดอลลาร์ ซึ่งควรช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่ Warsh กลับมองต่างออกไป
เงินเฟ้อพื้นฐานยังเหนียว (Sticky Core Inflation)
แม้ราคาพลังงานจะลดลง แต่ Core Inflation และ PCE ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ราว 3.6% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
แนวคิดของ Warsh
เขาเชื่อว่าเงินเฟ้อเกิดจาก “ปริมาณเงินและนโยบายการเงิน” เป็นหลัก มากกว่าช็อกจากสินค้าโภคภัณฑ์ชั่วคราว
การไม่เปิดเผย Dot Plot
Warsh ไม่ได้ให้คาดการณ์ดอกเบี้ย (dot plot) ซึ่งอาจสะท้อนทั้งความต้องการหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณตลาด หรือการไม่ต้องการเปิดเผยท่าทีที่อาจสร้างแรงกดดันทางการเมือง หากมีแนวโน้ม hawkish มากขึ้น
ตลาดกำลังให้น้ำหนักกับความเสี่ยงดอกเบี้ยขึ้น
ปัจจุบัน ตลาดเริ่มให้น้ำหนักต่อความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายน 2026 ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่กดดันทองคำมากที่สุด ได้แก่:
-
ดอลลาร์แข็งค่า
-
อัตราดอกเบี้ยสูง
-
Fed ยังคงนโยบายเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง หากความคาดหวังที่เข้มงวดเหล่านี้เปลี่ยนทิศทางอย่างรุนแรง ก็อาจเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวแรงของราคาทองคำได้เช่นกัน
ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,000 ต่อออนซ์ และหลุดระดับ Fibonacci 38.2% แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 2 ปี และระดับ Fibonacci 50.0% บริเวณ 3,570 ดอลลาร์ต่อออนซ์
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 25 มิ.ย.
Super El Niño กระทบตลาดโลก: กลยุทธ์รับมือและโอกาสการลงทุน
WTI ดิ่งแรงหลังรายงานสต็อกน้ำมัน แตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
Palantir จะร่วงต่อหรือไม่? Michael Burry ออกมาแสดงความเห็น