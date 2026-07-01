หัวข้อประจำวัน: ทองคำร่วงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $4,000 ท่ามกลางความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยที่ทวีความรุนแรงขึ้น 🟡 📉 (01.07.2026)

ทองคำปรับตัวลดลงกลับมาต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ต่อออนซ์ โดยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน โลหะมีค่าชนิดนี้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นของสหรัฐฯ
ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบาง เนื่องจากตลาดกำลังรอชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่มีกำหนดประกาศในสัปดาห์นี้ ขณะที่แนวโน้มขาลงทางเทคนิคยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนในขณะนี้
อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อน GOLD วันนี้?
ดอลลาร์กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง:
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX: +0.2%) กลับมาอยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจนในวันนี้ และยุติการย่อตัวสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด 3 วันก่อนหน้า ค่าเงินดอลลาร์กำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2026 ขณะเดียวกัน ตลาดสว็อปกำลังประเมินโอกาสเกือบ 70% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำ
บอนด์ยีลด์ที่สูงขึ้นดึงดูดเงินทุน:
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 10 basis points ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (จาก 4.36% ต้นช่วงการซื้อขายเมื่อวาน ไปอยู่ที่ 4.46% ในปัจจุบัน) และสูงขึ้นราว 30 basis points เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม สะท้อนว่าตลาดตราสารหนี้ได้ “price in” การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ไปแล้วในระดับหนึ่ง แม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ที่ 3.5%–3.75% ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025
ปฏิทินเศรษฐกิจที่หนาแน่นกดดันแรงซื้อ:
- การรีบาวด์ระยะสั้นที่เกิดขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์เชิงบวกของ Goldman Sachs ได้หมดแรงลงภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะประกาศในเร็ว ๆ นี้ โดยในวันนี้ Kevin Warsh มีกำหนดขึ้นพูดในงาน ECB Central Banking Forum ที่ Sintra ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะกล่าวถึงท่าทีของ Fed ที่เริ่มมีความ hawkish มากขึ้น รวมถึงความกังวลเงินเฟ้อที่กลับมาเหนือระดับ 4% หรือไม่ ขณะเดียวกัน เมื่อข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ชุดสำคัญกำลังจะตามมา ความต้องการเก็งกำไรจึงยังมีแนวโน้มถูกกดดันต่อเนื่องจนกว่าจะมีสัญญาณใหม่ที่ชัดเจนเข้ามา
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