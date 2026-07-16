  
15:41 · 16 กรกฎาคม 2026

ทองคำยังยืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ 🚩 แนวโน้มถัดไปของโลหะมีค่าจะเป็นอย่างไร?

ทองคำกลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ จับตาทิศทางถัดไปของโลหะมีค่า

ทองคำสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และกำลังพยายามรักษาระดับดังกล่าว แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น

ความแข็งแกร่งของทองคำอาจสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับผลกระทบระยะยาวจากภาวะช็อกจากราคาพลังงานและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ มากกว่าการตอบสนองต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคำคือข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยทั้ง CPI และ PPI ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

นักลงทุนเริ่มมีความลังเลมากขึ้นที่จะขายทองคำเพียงเพราะความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น หากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ คุณสมบัติของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจกลับมาเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาอีกครั้ง

การทะลุกรอบ 4,200–4,300 ดอลลาร์ อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณว่ากระแสเงินลงทุนกำลังไหลกลับเข้าสู่ตลาดโลหะมีค่าอย่างยั่งยืน

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า 3,900 ดอลลาร์ อาจสะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดกลับมาเป็น:

  • ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น
  • ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง

ปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อทองคำ

สถานการณ์ที่เป็นบวกที่สุดสำหรับทองคำคือ:

  • ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเริ่มคลี่คลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  • ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
  • Fed มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากตลาดน้ำมันอาจยังเผชิญภาวะตึงตัวเชิงโครงสร้างเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังอยู่ในระดับสูง และสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งสองปัจจัยอาจยังเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ

GOLD (กรอบเวลา D1)

ในเชิงเทคนิค ภาพรวมยังคงสะท้อนแนวโน้มขาลง โดยราคาทองคำยังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) ประมาณ 8%

แนวต้านสำคัญ:

  • ระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ของการปรับฐานช่วงฤดูหนาว
  • อยู่บริเวณ 4,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับสำคัญ:

  • ระดับ 3,900 ดอลลาร์ ซึ่งยังเป็นโซนที่ต้องจับตา

โดยรวม ทองคำกำลังอยู่ในช่วงทดสอบสมดุลระหว่างแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ กับแรงกดดันจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

Source: xStation5

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