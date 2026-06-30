  
19:37 · 30 มิถุนายน 2026

แผนภูมิประจำวัน: ทองคำฟื้นตัวเหนือ $4,000 – Goldman Sachs ยืนยันคาดการณ์ขาขึ้น 🔼

แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงเกือบ 30% นับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม และลดลงราว 24% นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในอิหร่าน แต่ Goldman Sachs ยังคงมองว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลง

ตามมุมมองของนักวิเคราะห์ธนาคาร การปรับฐานในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น (hawkish) ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งเช่นเดิม

ประเด็นสำคัญ

  • Goldman Sachs ยังคงคาดการณ์ราคาทองคำที่ระดับ $4,900 ต่อออนซ์ ภายในสิ้นปี 2026 โดยอ้างถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างและวัฏจักรเศรษฐกิจที่ยังสนับสนุนตลาด

  • ปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวที่สำคัญคือ การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลาง (central bank buying) โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่

    • การกระจายความเสี่ยงของทุนสำรองเพิ่มขึ้นหลังจากการอายัดเงินทุนสำรองของรัสเซียในปี 2022 และยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญของอุปสงค์ทองคำ

  • ผลสำรวจล่าสุดของ World Gold Council ระบุว่า 45% ของธนาคารกลาง มีแผนเพิ่มการถือครองทองคำในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มทำแบบสำรวจ

  • ในระยะสั้น ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากท่าทีเข้มงวดของ Fed โดยตลาดกลับมาให้น้ำหนักโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อีกครั้ง ซึ่งกดดันความต้องการ ETF ทองคำ

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและคาดการณ์เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน (yield-bearing assets) มีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้เงินทุนบางส่วนไหลออกจากทองคำ

  • อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs ไม่เห็นด้วยกับมุมมองตลาดที่คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยคาดว่า Fed จะ คงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และเลื่อนการเริ่มลดดอกเบี้ยไปในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า

  • หากเป็นไปตามกรณีดังกล่าว อาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของสถานะ ETF ทองคำ ซึ่งโดยประวัติศาสตร์มักปรับตัวดีขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง

  • ในระยะกลางถึงยาว Goldman Sachs มองว่าความเสี่ยงยังคงเอียงไปทางขาขึ้น โดยนอกจากการซื้อของธนาคารกลางแล้ว ยังมีความกังวลด้านความยั่งยืนทางการคลังของประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งอาจกระตุ้นอุปสงค์ทองคำจากภาคเอกชนเพิ่มเติม

  • ธนาคารมองว่าความอ่อนตัวของทองคำในปัจจุบันเป็นเพียงผลจากแรงกดดันมหภาคระยะสั้น หาก Fed มีท่าทีไม่เข้มงวดเท่าที่ตลาดคาด และธนาคารกลางยังคงซื้อทองคำต่อเนื่อง ราคาทองคำมีโอกาสกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอีกครั้ง

  • ดังนั้น ราคาน้ำมันและข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะประกาศ อาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางถัดไปของทองคำ

GOLD (กรอบเวลา D1)

จากมุมมองทางเทคนิค แนวต้านสำคัญแรกอยู่บริเวณ $4,400 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 (เส้นสีแดง)

เส้น EMA50 และ EMA200 กำลังเข้าใกล้รูปแบบ “death cross” ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้ไม่ได้สามารถใช้คาดการณ์ทิศทางราคาได้อย่างแม่นยำเสมอไป และมักเกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวลงแรง จึงอาจสะท้อนภาวะ “ขายมากเกินไป” มากกว่าจะเป็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจน

แนวรับถัดไปของทองคำอยู่บริเวณ $3,800 ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นโซนการตอบสนองของราคาสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2025

ที่มา: xStation5

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