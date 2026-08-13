SK Hynix พุ่ง 8% 🔼 Temasek จ่อเข้าลงทุน สัญญาณ Memory Chip กลับมา?

หุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix ปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังมีรายงานว่า Temasek กองทุนเพื่อการลงทุนของสิงคโปร์กำลังเตรียมเข้าลงทุนโดยตรงในผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั้งสองราย โดย SK Hynix ADR พุ่งขึ้นเกือบ 8% ในตลาดสหรัฐฯ แตะประมาณ 153 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวะที่เป็นบวกต่ออุตสาหกรรม หลังผลประกอบการของ CoreWeave และ Super Micro Computer ชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงแข็งแกร่ง
แรงซื้อไม่ได้จำกัดอยู่แค่สองบริษัทนี้ โดย KOSPI พุ่งขึ้นมากกว่า 3.5% ในวันนี้ ขณะที่ Sentiment เชิงบวกได้แพร่ไปยังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายอื่น ๆ ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ
- Temasek ซึ่งบริหารพอร์ตสินทรัพย์สุทธิประมาณ 518 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (404.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีรายงานว่ากำลังเตรียมเข้าซื้อหุ้นโดยตรงใน Samsung Electronics และ SK Hynix
- ตามรายงาน กองทุนมองว่าผู้ผลิต Memory Chip เป็นหนึ่งในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับผู้ได้รับประโยชน์รายอื่นจากการลงทุนใน AI
- หุ้น Samsung และ SK Hynix ปรับขึ้นมากกว่า 7% ขณะที่หุ้นทั้งสองบริษัทปรับตัวขึ้นมาแล้วมากกว่า 100% ตั้งแต่ต้นปี 2026
- อย่างไรก็ตาม Temasek ยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าว ทำให้ตลาดในขณะนี้กำลังสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกรรม มากกว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและได้รับการยืนยันแล้ว
ทำไม Temasek จึงสนใจ Memory Chip?
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่เพียงการเข้าซื้อหุ้นที่อาจเกิดขึ้น แต่คือ เหตุผลเบื้องหลังการลงทุน
ที่ผ่านมา การลงทุนในธีม AI มุ่งเน้นไปที่ GPU, เซิร์ฟเวอร์ และผู้ให้บริการกำลังประมวลผล เป็นหลัก แต่เมื่อโมเดล AI มีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้น Memory ก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะแม้แต่โปรเซสเซอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดก็ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มี Memory ประสิทธิภาพสูงที่เพียงพอ
สิ่งนี้ทำให้ SK Hynix และ Samsung อยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ภายในห่วงโซ่อุปทาน AI
หาก Temasek มองว่าผู้ผลิต Memory ยังคงมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น การลงทุนครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเพียงการเดิมพันกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายด้าน AI แต่ยังเป็นการเดิมพันว่า สัดส่วนมูลค่าที่เกิดจาก AI Boom จะไหลไปยังผู้ผลิต Memory มากขึ้น
พัฒนาการดังกล่าวยังมีความสำคัญในแง่ของ Sentiment ด้วย การปรับฐานในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์
ดังนั้น หากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่มีมุมมองระยะยาวเข้ามาเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ก็อาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่า ปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมยังคงน่าสนใจ แม้ว่าหุ้นทั้งสองตัวจะปรับตัวขึ้นมากกว่า 2 เท่าตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตาม
AI กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง
Temasek ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นในวันนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ CoreWeave และแนวโน้มธุรกิจที่สดใสจาก Super Micro Computer ช่วยคลายความกังวลว่าเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ระลอกใหญ่ที่สุดอาจกำลังชะลอตัวลง
Sentiment เชิงบวกได้แพร่ไปยังบริษัทอื่น ๆ เช่น Advantest, Kioxia, SMIC และ TSMC
อย่างไรก็ตาม สำหรับ Samsung และ SK Hynix คำถามสำคัญคือ อุปสงค์ Memory จาก AI ที่มหาศาลจะสามารถเปลี่ยนเป็นการเติบโตของกำไรที่ยั่งยืนได้หรือไม่ แทนที่จะเป็นเพียงอีกหนึ่งรอบของวัฏจักรอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
รายงานเกี่ยวกับ Temasek ช่วยเสริม Narrative ว่า หุ้นกลุ่ม Memory อาจยังมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของห่วงโซ่อุปทาน AI แต่หลังจากการ Rally ที่ร้อนแรงเช่นนี้ ความคาดหวังที่ตลาดมีต่อผลประกอบการในอนาคตก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
กราฟราคาหุ้น SK Hynix ADR, SKHY.US (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
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