ดอลลาร์ร่วง หลังราคาสินค้าในสหรัฐฯ ลดลงครั้งแรกในรอบ 6 ปี

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนลดลง 0.4% ถือเป็นการปรับลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม
- เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ทรงตัวเมื่อเทียบรายเดือนที่ 0.0% และชะลอลงสู่ 2.6% YoY
- ตลาดปรับลดความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน โดยความน่าจะเป็นลดลงเหลือประมาณ 66%
- ขณะนี้ ตลาดมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งก่อนสิ้นปี เป็นสถานการณ์ฐาน (Baseline Scenario)
- EUR/USD ปรับตัวขึ้น 0.6% หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ
- อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดยังไม่จบ โดยเวลา 15:00 น. Kevin Warsh มีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดต่อไป
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนลดลง 0.4% ถือเป็นการปรับลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม
- เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ทรงตัวเมื่อเทียบรายเดือนที่ 0.0% และชะลอลงสู่ 2.6% YoY
- ตลาดปรับลดความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน โดยความน่าจะเป็นลดลงเหลือประมาณ 66%
- ขณะนี้ ตลาดมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งก่อนสิ้นปี เป็นสถานการณ์ฐาน (Baseline Scenario)
- EUR/USD ปรับตัวขึ้น 0.6% หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ
- อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดยังไม่จบ โดยเวลา 15:00 น. Kevin Warsh มีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกต่อรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดต่อไป
ท่ามกลางราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ขนาดของการชะลอตัวครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอย่างมาก
เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 0.4% ซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2020
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่มีความผันผวนสูง อยู่ที่ 2.6% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ
รูปที่ 1: อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ (ปี 2005–2026)
ที่มา: XTB Research, 14.07.2026
ตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนอะไร?
หากการชะลอตัวของเงินเฟ้อเกิดจากเพียง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ำมันลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม และ ราคาอาหารที่ยังเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% MoM ตลาดอาจมองว่าเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว เนื่องจากในสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวน ทั้งสององค์ประกอบนี้สามารถบิดเบือนภาพรวมของแรงกดดันเงินเฟ้อที่แท้จริงได้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือ แม้จะตัดผลกระทบจากหมวดที่มีความผันผวนสูงออกแล้ว ราคาสินค้าโดยรวมในเดือนมิถุนายนก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น โดย Core CPI อยู่ที่ 0.0% MoM
นอกจากนี้ ยังพบว่า หลายหมวดสินค้ามีการปรับตัวลดลงของราคา ได้แก่
- ค่าบริการด้านสุขภาพ
- เครื่องนุ่งห่ม
- รถยนต์มือสอง
สิ่งนี้สะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวในวงกว้าง และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการลดลงของราคาพลังงานเท่านั้น
รูปที่ 2: สัดส่วนการมีส่วนร่วมของแต่ละหมวดต่ออัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ (YoY) ช่วงปี 2018–2026
ที่มา: XTB Research, 14.07.2026
ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ทำให้ตลาดปรับมุมมองต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ จากความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน ที่ทวีความรุนแรง นักลงทุนเคยประเมินว่า FOMC อาจขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งก่อนสิ้นปี แต่หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุด ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง เป็นสถานการณ์ฐาน
ขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงเหลือประมาณ 66%
ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวขึ้น
การลดความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed กดดันให้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า โดยคู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้น 0.6% กลับสู่ระดับ 1.145 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกัน แนวโน้มที่ Fed อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดน้อยลง ยังเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ โดย ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.9%
ความผันผวนของตลาดยังไม่จบ
อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ตลาดจับตาคือ การแถลงครั้งแรกของ Kevin Warsh ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ
- วันนี้ เวลา 15:00 น. Warsh จะตอบคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- วันพรุ่งนี้ เวลาเดียวกัน เขาจะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ในอดีต วันแรกของการไต่สวนมักเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงที่สุด
นักลงทุนคาดว่า Warsh จะถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับ
- แผนการนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมายของ Fed
- เหตุผลในการยุติการใช้ Forward Guidance
- และประเด็นสำคัญที่สุด คือ แนวทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของเขาแตกต่างจากนโยบายของ Donald Trump อย่างไร
ประเด็นหลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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