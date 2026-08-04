🗽 US500 ทำสถิติสูงสุดใหม่

หุ้นสหรัฐฯ ได้แรงหนุนจากงบไตรมาสแข็งแกร่ง และความหวังลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาได้รับแรงซื้ออีกครั้ง หลังนักลงทุนให้ความสนใจกับฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่ทำสถิติใหม่ ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่
แม้ว่าเตหะรานยังไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการว่าจะยุติทางเลือกด้านการทหาร แต่นักลงทุนดูเหมือนจะเริ่มปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบใหม่ในตะวันออกกลางมากขึ้น
ถ้อยแถลงของ Trump ถูกตีความว่าอาจเป็นสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามลดระดับความตึงเครียดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้
ผลจากสถานการณ์ดังกล่าว ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ได้ช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนให้กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ฤดูกาลประกาศงบสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาด
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ในปัจจุบันยังคงสร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาด
บริษัทในดัชนี S&P 500 คาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรในไตรมาส 2 อยู่ที่ 47.4% YoY เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณการเพียง 23% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
หากตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะถือเป็นการเติบโตของกำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2021 ซึ่งในช่วงนั้นกำไรพุ่งขึ้นมากกว่า 91% YoY
แม้ไม่รวมผลประกอบการของ Alphabet และ Amazon การเติบโตของกำไร S&P 500 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 28.8% YoY ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี
บริษัทส่วนใหญ่ทำผลงานเหนือคาด หนุนการปรับเพิ่มประมาณการกำไร
บริษัทจำนวนมากไม่เพียงแต่รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ แต่ยังส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของดัชนี S&P 500 โดยรวม
ข้อมูลจาก FactSet ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ระบุว่า
- 86% ของบริษัทใน S&P 500 รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์
- 77% รายงานรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาด
นอกจากนี้ 9 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500 มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไร หลังผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดและแนวโน้ม EPS แข็งแกร่งขึ้น
มุมมองไตรมาส 3 และ Valuation ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
สำหรับไตรมาส 3 มีบริษัทจำนวน 34 แห่ง ที่ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไร ขณะที่มีเพียง 20 แห่ง ที่ออกแนวโน้มเชิงลบ
ปัจจุบัน S&P 500 ซื้อขายที่ Forward P/E ประมาณ 19.6 เท่า
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.9 เท่า
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีเล็กน้อยที่ 19.0 เท่า
เมื่อพิจารณาจากอัตรากำไรของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น ภาพรวมผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และดัชนีที่กำลังทำระดับสูงสุดใหม่ ระดับ Valuation ในปัจจุบันยังไม่ได้ถือว่าสูงเกินไป
US500 และ OIL (กราฟ D1)
สัญญา US500 ฟื้นตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน (เส้นสีส้ม) สองครั้งในช่วงที่ผ่านมา
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่า บริเวณ 7,200–7,300 จุด ยังคงเป็นโซนแนวรับสำคัญที่มีแรงซื้อเข้ามารองรับ
ปัจจุบันดัชนีกำลังซื้อขายใกล้ระดับ All-Time High ขณะที่ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 60 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม
ระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตา:
- 7,500 จุด
- 7,300 จุด
ซึ่งเป็นบริเวณที่ตลาดเคยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้
Source: xStation5
ราคาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดล่าสุดบริเวณ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ของรอบขาลงล่าสุดได้
แนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับ Fibonacci Retracement 23.6% และบริเวณที่เคยเกิดแรงซื้อเข้ามารองรับจากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต
หากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อ ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะเป็นจุดสำคัญที่ตลาดจับตา เนื่องจากอาจเป็นแนวรับที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวระยะสั้นของ Brent ต่อไป
Source: xStation5
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