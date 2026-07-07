ข่าวเด่นวันนี้ 7 ก.ค.

สรุปตลาดประจำวัน: ทรัมป์ยังคงกำหนดจังหวะตลาด
สหรัฐฯ 🇺🇸
การซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ ช่วงต้นสัปดาห์เริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศเชิงบวก โดยตลาดโดยรวมปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่บางกลุ่มอุตสาหกรรมมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งกว่า
ในช่วงท้ายของเซสชัน ดัชนีฟิวเจอร์ส US500 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% ขณะที่ดัชนีหลักอื่น ๆ เคลื่อนไหวในกรอบใกล้เคียงกัน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางทหาร
ด้านหนึ่ง ทรัมป์ระบุว่า สงครามในยูเครน “ใกล้จะยุติมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด” ขณะเดียวกัน เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของการเจรจากับอิหร่านในการประชุม เขากล่าวว่า “อิหร่านต้องลงนามในข้อตกลง” เพราะหากไม่เช่นนั้น “สหรัฐฯ จะกลับมาและจัดการให้เสร็จสิ้น” ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนจะไม่ได้ให้น้ำหนักกับถ้อยแถลงเหล่านี้มากนัก โดยสะท้อนจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน และมูลค่าหุ้นกลุ่มกลาโหมที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น
ข่าวบริษัทในสหรัฐฯ
- MicroStrategy เปิดเผยเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล ระบุว่าบริษัทยังคงขาย Bitcoin บางส่วน และผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นแตะ 8.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- Dell Technologies ปรับตัวขึ้นประมาณ 3–4% หลังทรัมป์กล่าวชื่นชม CEO ของบริษัท และสนับสนุนให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์ของ Dell ระหว่างการไต่สวนในวุฒิสภา
- IREN และ TeraWulf ปรับตัวขึ้น หลังประกาศความร่วมมือกับ Anthropic โดย IREN จะร่วมพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งกับ Anthropic ขณะที่ TeraWulf ลงนามสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเปิดพื้นที่หนึ่งในไซต์งานของบริษัท
- Apple (AAPL.US) และ Broadcom (AVGO.US) ปรับตัวขึ้น หลังมีข่าวเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างสองบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2031 และรวมถึงการพัฒนาชิป ASIC รุ่นใหม่สำหรับ Apple
- SemiAnalysis เผยแพร่รายงานที่คาดการณ์ว่าโครงการเซิร์ฟเวอร์แร็ก “Kyber” ของ Nvidia อาจล่าช้า อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของบริษัทออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg
- ตามที่มีการคาดการณ์ไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน Blue Owl เข้าซื้อหุ้นในทีมบาสเกตบอล Cleveland Cavaliers ส่งผลให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 4%
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสหรัฐฯ
- ดัชนี Services PMI อยู่ที่ 51.2 ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 51.4 แต่ยังเพิ่มขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 50.7
- ดัชนี ISM Non-Manufacturing อยู่ที่ 54.0 ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อยที่ 54.2
ยุโรป 🇪🇺
ตลาดยุโรปเคลื่อนไหวแบบผสม โดยแรงซื้อและแรงขายยังอยู่ในระดับสมดุล
ตลาดที่โดดเด่นที่สุดคือ สหราชอาณาจักรและอิตาลี โดยฟิวเจอร์สดัชนีปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2%
บรรยากาศเชิงบวกในยุโรปได้รับแรงสนับสนุนจากเยอรมนี หลังรัฐบาลกลางอนุมัติร่างงบประมาณบางส่วนสำหรับปี 2027 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิด ความเข้มงวดทางการคลัง (Fiscal Conservatism) ไปสู่การเพิ่มการลงทุน โดยเฉพาะด้านกองทัพและโครงสร้างพื้นฐาน
ข่าวบริษัทในยุโรป
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เลขาธิการ NATO มาร์ค รุตเตอ กล่าวในการประชุมว่า กลุ่มกลาโหมยุโรปกำลังเผชิญกับ อุปสงค์มหาศาลและคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วง 2–4% ได้แก่:
Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation และ Safran
- การเจรจาระหว่าง easyJet และ CastleLake มีความคืบหน้า โดยบริษัทลงทุนดังกล่าวมีแผนเข้าซื้อสายการบินอังกฤษ พร้อมเพิ่มราคาเสนอซื้อเป็น 690 ปอนด์ต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 10%
- บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น รวมถึงคำแนะนำเชิงบวกจากธนาคารลงทุนหลายแห่ง ช่วยหนุนหุ้นเทคโนโลยียุโรป โดย ASML ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4%
ตลาด Forex
- ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนแอที่สุด ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าที่สุด
- นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ระบุว่าแรงกดดันต่อเงินเยนเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้าง และการแทรกแซงตลาดอาจไม่สามารถหยุดแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินเยนได้
- เงินเยนอ่อนค่าลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ
- ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าชั่วคราวประมาณ 0.3–0.5% จากความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเงินเยน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
สินค้าโภคภัณฑ์
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ให้ความสนใจไปที่กลุ่มสินค้าเกษตรเป็นหลัก
- ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โกโก้และกาแฟ ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่า 10%
- ปัจจัยหลักมาจากฝนตกหนักในแอฟริกาตะวันตก ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมถูกปิดกั้นและกระทบต่อการส่งออก ซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Niño
คริปโทเคอร์เรนซี
- ตลาดคริปโทฯ มีทิศทางผสมผสาน
- ช่วงต้นวัน ตลาดปรับตัวลงอย่างชัดเจนจากปฏิกิริยาต่อเอกสารเปิดเผยข้อมูลของ MicroStrategy แต่ต่อมาแรงกดดันลดลง หลังทรัมป์ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนคริปโทฯ ในการแถลงข่าว
- ส่งผลให้ Bitcoin สามารถฟื้นตัวและปิดวันด้วยการปรับขึ้นประมาณ 1% พร้อมกลับมาอยู่เหนือระดับ 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Nvidia ล่าช้า: โครงการ Kyber เสี่ยงสะดุดหรือไม่?
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