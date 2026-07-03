น้ำมันร่วงต่อ ใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ หลังความตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และแทบลบกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานระยะยาวลดลง และหันกลับมาโฟกัสปัจจัยพื้นฐานของตลาด เช่น การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน การประชุม OPEC+ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของการขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ก็ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานพลังงานโลกลงอย่างต่อเนื่อง
ตลาดสะท้อนมุมมอง “ความตึงเครียดที่คลี่คลาย”
ราคาน้ำมัน Brent ลดลงมาอยู่บริเวณ 70.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่านเริ่มต้น ขณะที่น้ำมัน WTI ของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลงต่ำกว่า 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแรงจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่กำไรส่วนใหญ่ได้ถูกลบไปแล้ว หลังมีข้อตกลงหยุดยิง 60 วัน และการเริ่มต้นเจรจาทางอ้อมเพื่อหาข้อตกลงระยะยาว
ช่องแคบฮอร์มุซช่วยคลายความกังวล
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาน้ำมันคือสถานการณ์ที่ดีขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ โดยปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์นี้เริ่มฟื้นตัว ลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลก
ก่อนเกิดความขัดแย้ง ประมาณ 1 ใน 5 ของการส่งออกน้ำมันโลก ต้องผ่านช่องแคบนี้ ทำให้ภูมิภาคดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดราคาน้ำมันเสมอ
สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ไม่หนุนราคา
แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากรายงานล่าสุดของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
สต็อกน้ำมันดิบลดลงราว 2 ล้านบาร์เรล แต่ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้ไม่สามารถหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวขึ้นได้
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดน้ำมันโลกยังคงมีอุปทานค่อนข้างเพียงพอ
OPEC+ อาจเพิ่มกำลังการผลิต
เหตุการณ์สำคัญถัดไปคือการประชุม OPEC+ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
มีรายงานว่ากลุ่มผู้ผลิตอาจเพิ่มโควต้าการผลิตอีกราว 188,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
ขณะเดียวกัน OPEC ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกปี 2026 จาก 1.17 ล้าน เหลือ 970,000 บาร์เรลต่อวัน สะท้อนมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกที่ระมัดระวังมากขึ้น
ภาพทางเทคนิคยังเป็นลบมากขึ้น
เมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับนโยบายการเงินและแนวโน้มเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารกลางมีแนวโน้มดำเนินนโยบายที่เข้มงวดน้อยลง
ในเชิงเทคนิค ภาพรวมเริ่มเป็นลบมากขึ้น โดย RSI ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 27 สะท้อนภาวะ “ขายมากเกินไป” หลังราคาปรับตัวลงจากโซน 115–120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Source; xStation5
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