ข่าวเด่นวันนี้ 8 ก.ค.

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หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวลดลง กำลังกดดันทั้งดัชนี Nasdaq 100 และ S&P 500 ให้เคลื่อนไหวในแดนลบ
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หุ้น Big Tech และบริษัทซอฟต์แวร์ ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในการซื้อขายวันนี้
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ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลง
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รายงานล่าสุดจาก ADP ระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21,000 ตำแหน่ง ลดลงจากการเพิ่มขึ้นครั้งก่อนที่ 30,750 ตำแหน่ง
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หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวลดลง กำลังกดดันทั้งดัชนี Nasdaq 100 และ S&P 500 ให้เคลื่อนไหวในแดนลบ
-
หุ้น Big Tech และบริษัทซอฟต์แวร์ ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในการซื้อขายวันนี้
-
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลง
-
รายงานล่าสุดจาก ADP ระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21,000 ตำแหน่ง ลดลงจากการเพิ่มขึ้นครั้งก่อนที่ 30,750 ตำแหน่ง
สรุปตลาด: หุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์กดดันตลาดโลก ขณะที่น้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
หลังจากตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงทั่วภูมิภาค โดย Nikkei ของญี่ปุ่น ร่วงลงมากกว่า 2% และ KOSPI ของเกาหลีใต้ ดิ่งลงเกือบ 5% รวมถึงตลาดยุโรปที่อ่อนตัวลง โดย DAX และ Euro Stoxx 50 ปรับลดลงประมาณ 1.3% ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทก็เผชิญแรงกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- อย่างไรก็ตาม หุ้นบางส่วนสามารถฟื้นตัวจากแรงขายในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ ได้ โดย Nvidia กลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกและปรับขึ้นมากกว่า 1% หลังจากช่วงเปิดตลาดเคยร่วงลงเกือบ 2%
- แม้จะได้รับมุมมองเชิงบวกจาก JPMorgan, Citi และ Bank of America ซึ่งยังคงประเมินราคาเป้าหมายของ SpaceX สูงกว่า 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงเกือบ 5.5% ในวันนี้ หลังจากเปิดตัวเข้าสู่ดัชนี Nasdaq ซึ่งถือเป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยหุ้นของธุรกิจอวกาศของ Elon Musk ปรับตัวลงมาใกล้ระดับราคาเปิดตลาดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2026
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายในแดนลบ โดยทั้ง DAX ของเยอรมนี และ Euro Stoxx 50 ลดลงประมาณ 1.3% ตามแรงกดดันจากตลาดเอเชียก่อนหน้า โดยเฉพาะ KOSPI ของเกาหลีใต้ที่ร่วงลงเกือบ 5%
- แรงขายในหุ้นสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากรายงานของ Reuters ที่ระบุว่า บริษัทสตาร์ทอัพจีน DeepSeek กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง ซึ่งในระยะยาวอาจช่วยลดการพึ่งพาชิปประมวลผลจาก Nvidia และ Huawei พร้อมเพิ่มการแข่งขันในตลาด AI Accelerator
- อีกหนึ่งปัจจัยกดดันมาจากปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการของ Samsung แม้ว่าบริษัทจะรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 19 เท่า และทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ตลาดยังไม่ได้รับข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมที่จะช่วยผลักดันมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI ให้ปรับตัวขึ้นต่อ
- Samsung เปิดเผยเพียงตัวเลขเบื้องต้น และยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้นักลงทุนยังมีคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสการลงทุนใน AI ที่กำลังเกิดขึ้น
- หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นักลงทุนบางส่วนเลือกขายทำกำไร เนื่องจากกังวลเรื่องระดับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น และความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
- บรรยากาศตลาดยังได้รับอิทธิพลจากการเตรียมตัวสำหรับการเข้าจดทะเบียนของ SK Hynix ในตลาด Nasdaq รวมถึงความคาดหวังต่อการเปิดเผยรายงานการประชุม Fed ครั้งแรกภายใต้ประธาน Kevin Warsh ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนลดความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
- แม้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน แต่นักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการล่มสลายของความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แต่เป็นเพียงการประเมินมูลค่าใหม่ (Valuation Reassessment) และปรับความคาดหวังต่อบริษัทที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแส AI ในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
- ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมหลังปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้น 0.11% เมื่อเทียบรายปี จากที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.6% และดีกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ -0.54%
- เมื่อเทียบรายเดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.4%
- ด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เงิน (Silver) ปรับตัวลงเกือบ 2% ขณะที่ ทองคำ ลดลง 0.6% หลังดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ฟื้นตัว โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 3% จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และกาตาร์ กับอิหร่าน
- แรงกังวลหลักเกิดจากเหตุการณ์เรือบรรทุก LNG ของกาตาร์ และเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบียได้รับความเสียหายนอกชายฝั่งโอมาน แม้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือการรั่วไหลของสินค้าโภคภัณฑ์
- กาตาร์กล่าวหาอิหร่านว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและคุกคามความมั่นคงด้านพลังงานของโลก ขณะที่เตหะรานยังไม่ได้ยอมรับความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ก่อนหน้านี้เคยออกคำเตือนเกี่ยวกับการใช้เส้นทางเดินเรือบางแห่ง
ปัจจุบันตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านอุปทานในระยะยาว แต่หากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้น อาจส่งผลให้ ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ในราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ที่มา: xStation5
กราฟ US30 (กรอบเวลา D1)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี Dow Jones Industrial Average (US30) ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี Nasdaq ที่มีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูงอย่างชัดเจน
หลังจากดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณ 53,500 จุด วันนี้ US30 ปรับตัวลดลงเพียงประมาณ 0.5% เท่านั้น
ที่มา: xStation5
กราฟ Tesla (TSLA.US) (กรอบเวลา D1)
หุ้น Tesla ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ในวันนี้ และกำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA 200) ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีแดง
แรงขายยังคงเข้ากดดันตลาดและกำลังทดสอบความแข็งแกร่งของฝั่งผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง หากราคาหุ้นหลุดต่ำกว่าระดับ 400 ดอลลาร์ต่อหุ้น อาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับสำคัญถัดไปบริเวณ 330 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Source: xStation5
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