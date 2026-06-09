ข่าวเด่นวันนี้ 9 มิ.ย.

- ตลาดยุโรปวันนี้เคลื่อนไหวแบบผสม (mixed sentiment) โดย Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้น Banca Monte dei Paschi di Siena โดดเด่นในกลุ่มการเงิน พุ่งขึ้นเกือบ 10% ส่วนดัชนีเยอรมนี DAX กลับปรับตัวลงมากกว่า 0.5%
- ฝั่งสหรัฐฯ ตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวขึ้น แต่ลักษณะการฟื้นตัวค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงแรงเมื่อวันศุกร์ ขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นยัง lag อยู่ ส่งผลให้ Dow Jones เคลื่อนไหวติดลบเล็กน้อย ในขณะที่ Nasdaq 100 บวกประมาณ 1.3%
- ภาพรวมตลาดสะท้อน “market breadth” ที่อ่อนแอขึ้น โดยแรงขึ้นของดัชนีมาจากหุ้นไม่กี่กลุ่ม ซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่แข็งแรงในระยะยาว
- ด้านพลังงาน ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน แม้ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังดำเนินต่อไป โดยมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี Benjamin Netanyahu สั่งไม่ให้มีการตอบโต้การโจมตีล่าสุด ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ส่งผลให้น้ำมันปรับตัวลงจากระดับราว 98 ดอลลาร์ เหลือต่ำกว่า 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- อย่างไรก็ตาม Bloomberg เตือนว่า หากไม่มีข้อตกลงทางการทูตและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันอาจสะสมจนเกิดปัญหาใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม 2026 จากระดับสต็อกโลกที่ลดลง
- ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวอ่อนโดยรวม โดยทองคำพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นมาใกล้ 4,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แพลทินัมและแพลเลเดียมลดลงราว 2% ส่วน Bitcoin ฟื้นตัวกลับมาแถว 63,000 ดอลลาร์ หลังจากสัปดาห์ก่อนหลุดต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนบางส่วนจากข่าวการเข้าซื้อเพิ่มของ Strategy
- ค่าเงิน EUR/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังการปรับตัวลงแรงในสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย
- ในฝั่งข่าวบริษัท หน่วยงานของสหรัฐฯ มีแผนขึ้นบัญชีบริษัทจีนอย่าง Alibaba Group, Baidu Inc. และ BYD Company เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจีน ส่งผลให้หุ้น ADR ปรับตัวลง โดยเฉพาะ Alibaba ที่ลบกำไรเกือบทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน
- ขณะเดียวกัน IPO ของ SpaceX บน Nasdaq ได้รับความสนใจสูงมากและมีการจองซื้อเกินจำนวน โดยคาดว่าจะปิด order book หลังตลาดวันพุธ และเข้าซื้อขายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน
- ด้านสถาบันการเงินใหญ่ Goldman Sachs และ JPMorgan Chase มีรายงานว่ากำลังพิจารณาสร้างสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงราคาค่าเช่า GPU สะท้อนความสนใจที่เพิ่มขึ้นในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI
- โดยรวม ตลาดยังอยู่ในภาวะ “ฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึง” ที่ขับเคลื่อนด้วยธีม AI และความคาดหวังด้านนโยบายการเงินและภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
กลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำ เช่น Micron Technology และ SanDisk เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของตลาดสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากกระแสฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี
ในทางกลับกัน แรงขายกระจุกตัวอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, ไบโอเทค, กลาโหม และเฮลธ์แคร์ โดยเฉพาะในกลุ่มเฮลธ์แคร์ที่มีภาพคละกัน หุ้น Novo Nordisk ปรับตัวลง ขณะที่ Eli Lilly and Company กลับปรับตัวขึ้น
US30 (Dow Jones) & EURUSD
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลราคาที่ละเอียดพอสำหรับสร้างกราฟเชิงตัวเลขแบบเรียลไทม์ได้โดยตรง แต่ภาพรวมทางเทคนิคจากทิศทางตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้:
US30 (Dow Jones)
- แรงหนุนหลักยังไม่ทั่วทั้งตลาด (market breadth อ่อน)
- การปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัดโดยหุ้นบางกลุ่มที่ถ่วงดัชนี
- ลักษณะตลาด: “selective rally” มากกว่า broad-based rally
EURUSD
- อยู่ในโหมดรีบาวด์ระยะสั้น หลังแรงขายก่อนหน้า
- การฟื้นตัวยังมีลักษณะ corrective มากกว่า trend reversal
- ตลาดยังรอดูปัจจัยมหภาค (Fed vs ECB + CPI)
Source: xStation5
Source: xStation5
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