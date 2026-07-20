🛢️ น้ำมันร่วงหลังแตะระดับ $90

เกิดอะไรขึ้นในตะวันออกกลาง?
- กองกำลังสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 โดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพ ระบบป้องกันทางอากาศ และเครือข่ายการสื่อสารทางทหารในอิหร่าน การโจมตีของสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นหลังพลเมืองอเมริกัน 2 รายเสียชีวิตจากการโจมตีฐานทัพในจอร์แดนโดยอิหร่าน ขณะเดียวกัน เตหะรานได้โจมตีเป้าหมายในบาห์เรน (ซึ่งเป็นที่ตั้งกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ) คูเวต และอิรัก
- การเดินเรือของเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและ LNG คิดเป็นประมาณ 20% ของโลก ได้แทบหยุดชะงัก หลังเกิดการโจมตีเรือพาณิชย์หลายครั้ง เรือบางลำพยายามเดินทางต่อโดยปิดระบบส่งสัญญาณติดตาม (transponder) อย่างไรก็ตาม กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) พยายามขัดขวางการเดินเรือผ่านมาตรการปิดล้อมและการโจมตี
- นอกจากนี้ อิหร่านยังเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนปิดกั้นช่องแคบบับอัลมันดาบ (Bab al-Mandab) ในทะเลแดง หากสหรัฐฯ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน
แรงกดดันในตลาดน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์
- ราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุระดับ $90 ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 สัปดาห์ จากแรงหนุนของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
- ราคาน้ำมันเบนซินตามสถานีบริการในสหรัฐฯ กลับขึ้นเหนือระดับ $4 ต่อแกลลอนอีกครั้ง สร้างแรงกดดันทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน
- ขณะเดียวกัน ค่า 3-2-1 crack spread พุ่งเข้าใกล้ระดับ $70 ต่อบาร์เรล สะท้อนถึงภาวะตึงตัวอย่างมากในตลาดเชื้อเพลิง โดยสถานการณ์ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากรัสเซีย ซึ่งระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำคัญเกือบทั้งหมด
การทูตและโอกาสพลิกสถานการณ์ (TACO)
- แม้การโจมตีระหว่างสองฝ่ายยังดำเนินต่อไป ฝั่งอิหร่านระบุว่าการเจรจาทางการทูตยังคงเดินหน้า และข้อเสนอหลายรายการถูกส่งผ่านตัวกลาง โดยเฉพาะกาตาร์และปากีสถาน
- มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า อิหร่านกำลังส่งสัญญาณว่าต้องการเข้าสู่การเจรจา ขณะเดียวกัน ภายในรัฐบาลอิหร่านเองก็เริ่มเห็นความแตกแยกระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนข้อตกลงและฝ่ายสายแข็งที่ต้องการเผชิญหน้า
เรากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนทางการทูตหรือไม่?
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเพิ่มความเข้มข้นของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านตั้งแต่วันพุธ ตลาดมองว่านี่เป็นเกมเดิมพันสูง
- แรงกดดันทางทหารที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ อาจเป็นกลยุทธ์เพื่อบีบให้อิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง (หรือที่ตลาดเรียกว่า TACO moment)
- หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การลดลงของ geopolitical risk premium อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับฐานลงอย่างรวดเร็ว
- ปัจจุบัน ราคาน้ำมันกำลังถอยลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่บริเวณ $90 ต่อบาร์เรล มาอยู่ใกล้ระดับ $88 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาปิดของวันศุกร์
- แม้ตลาดน้ำมันยังอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างมาก และ Goldman Sachs คาดว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น แต่จากประวัติและพฤติกรรมของโดนัลด์ ทรัมป์ สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการผ่อนคลายความตึงเครียด อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับฐานลงได้ 5–10% อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน นับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้ง ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในเชิงมูลค่ากว่า 27% แล้ว
อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนในอดีต แม้ความขัดแย้งจะเข้าสู่ระยะที่รุนแรงและยืดเยื้อเช่นนี้ การเคลื่อนไหวของราคายังคงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลง
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคากำลังปรับตัวลงกลับไปยังระดับเดียวกับราคาปิดของวันศุกร์พอดี โดยแนวรับสำคัญในขณะนี้อยู่บริเวณ $86–87 ต่อบาร์เรล
หากสถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นจากระดับปัจจุบัน ราคาน้ำมันอาจปรับขึ้นไปทดสอบโซน Fibonacci retracement 50–61.8%
ในทางกลับกัน หากทรัมป์ประกาศเข้าสู่กระบวนการเจรจา ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลงสู่ระดับ $84–85 ต่อบาร์เรล
ที่มา: xStation5
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