Accenture หุ้นร่วงหนักหลังรายงานผลประกอบการ

หุ้น Accenture ร่วงลงประมาณ 15% ในตลาดก่อนเปิดทำการ (pre-market) หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 แม้ผลลัพธ์โดยรวมจะออกมาผสมผสานถึงค่อนข้างแข็งแกร่งก็ตาม
แม้บริษัทจะทำกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้ดีกว่าที่ตลาดคาด และให้แนวโน้มทั้งปีที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าคาดเล็กน้อย แต่ราคาหุ้นยังถูกกดดันอย่างหนักจากความกังวลด้านกลยุทธ์และการใช้เงินลงทุน
ผลประกอบการ
- รายได้: 18.7 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย (คาด ~18.8 พันล้านดอลลาร์) แต่ยังโต +6% YoY
- EPS: 3.80 ดอลลาร์ เทียบกับคาด 3.72 ดอลลาร์ (ดีกว่าคาด)
- มูลค่าสัญญาใหม่ (New bookings): 19.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 19.7 พันล้านดอลลาร์ปีก่อน
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 17.0% เพิ่มขึ้น 20 basis points
แนวโน้ม (Guidance)
- EPS ทั้งปี 2026: 13.78–13.90 ดอลลาร์ ใกล้เคียงคาดการณ์ตลาดที่ 13.80 ดอลลาร์
- การเติบโตของรายได้: 3–4%
- กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow): 10.8–11.5 พันล้านดอลลาร์ คงเดิม
สาเหตุหลักที่ทำให้หุ้นร่วง
1) การเข้าซื้อกิจการด้าน Cybersecurity
Accenture ประกาศดีลซื้อกิจการหลายรายการ ได้แก่:
- Dragos (ถือหุ้นใหญ่)
- runZero (ซื้อทั้งหมด)
- NetRise (ซื้อทั้งหมด)
มูลค่ารวมประมาณ 4.17 พันล้านดอลลาร์
ตลาดมองว่าดีลเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงระยะสั้นต่อกำไร และใช้งบลงทุนจำนวนมากในอุตสาหกรรมที่เริ่มถูกตั้งคำถามเรื่องแนวโน้มการเติบโต
2) มุมมองลบต่ออุตสาหกรรม Cybersecurity
นักลงทุนบางส่วนเชื่อว่า:
- เมื่อ AI พัฒนาเร็วขึ้น
- ระบบความปลอดภัยอาจเปลี่ยนโครงสร้าง
→ ทำให้ความต้องการในอุตสาหกรรม cybersecurity อาจไม่เติบโตแรงเหมือนเดิม
3) ความกังวลเรื่องการผสานกิจการ (Integration)
ตลาดยังตั้งคำถามว่า Accenture จะสามารถ:
- รวมบริษัทที่ซื้อมาเข้ากับระบบได้เร็วหรือไม่
- สร้างผลประโยชน์ร่วม (synergy) ได้จริงแค่ไหน
ภาพรวม
แม้พื้นฐานของบริษัทจะยังแข็งแรง (กำไร, margin และกระแสเงินสดยังดี) แต่ตลาดกำลัง “ลงโทษ” บริษัทจาก:
- กลยุทธ์การขยายธุรกิจเชิงรุก
- ความเสี่ยงจาก M&A ขนาดใหญ่
- และความกังวลว่า AI อาจลดบทบาทของ cybersecurity ในระยะยาว
จากมุมมองด้านมูลค่า (valuation) บริษัทกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่ดีนัก โดยขณะนี้ราคาหุ้นซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ valuation ต่ำสุดในช่วงที่ตลาดเกิดการเทขายอย่างหนักจากวิกฤตโควิด-19
จากจุดสูงสุด หุ้นของบริษัทปรับตัวลงไปแล้วมากกว่า 70% ของมูลค่าตลาด และลดลงราว 40% ภายในปีนี้เพียงปีเดียว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ กำไรและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทไม่ได้สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวหรือการสูญเสียโมเมนตัมการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ P/E ประมาณ 13 เท่า และ Price-to-Sales (P/S) ราว 1.4 เท่า
ที่มา: xStation5
สรุปข่าวเช้า: ตลาดเริ่มนิ่ง หลัง Fed ส่งสัญญาณ Hawkish ขณะที่ Warsh ส่งสัญญาณคละกัน (11.08.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 17 มิ.ย.
OpenAI กำลังเข้าสู่ “สงครามราคา” (price war) ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO หรือไม่?
ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.