ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด 🚩 US100 ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 120,000 ตำแหน่ง และลดลงจากตัวเลขเดือนก่อนที่ 122,000 ตำแหน่ง
การจ้างงานยังคงฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภาคธุรกิจ โดยภาคการเงินและบริการด้านข้อมูลเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการจ้างงาน ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและการบริการมีการจ้างงานที่อ่อนแอเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน
ดร. เนลา ริชาร์ดสัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADP กล่าวว่า
"ทิศทางการจ้างงานกำลังสะท้อนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน เราเห็นว่าผู้คนใช้เวลานานขึ้นในการหางาน แต่ในบางอุตสาหกรรมก็เริ่มมีสัญญาณการขาดแคลนแรงงานเช่นกัน โดยภาพรวมในขณะนี้ การสร้างงานกำลังชะลอตัวลง"
US100 ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังข้อมูล ADP
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า US100 (Nasdaq 100) ปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% หลังการประกาศตัวเลขจ้างงานที่ออกมาต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดยังค่อนข้างจำกัด
ในทางเทคนิค ดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ Fibonacci Retracement 23.6% และ 38.2% ของคลื่นขาลงล่าสุด และยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 200 และ EMA 50 ได้ ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มระยะสั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ที่มา: xStation5
ที่มา: ADP
ที่มา: ADP
ที่มา: ADP
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