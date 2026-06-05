สรุปข่าวเช้า: ตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้น AI และความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์

🏛️ ตลาดหุ้น
- การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ แม้แรงหนุนรอบนี้จะไม่ได้มาจากหุ้นเทคโนโลยี
- ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้น 1.73% ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% ส่วน Nasdaq ปิดลบเล็กน้อย
- นักลงทุนเริ่มโยกเงินทุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยี ไปยังหุ้นในกลุ่มการเงิน ประกันภัย และค้าปลีก
- หุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดคือ Broadcom หลังรายงานรายได้ออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ CrowdStrike ร่วงหลังเปิดเผยคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง
- ด้าน Arm Holdings และ Micron Technology ก็ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
- ภาพรวมของตลาดสะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเงินทุนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจดั้งเดิมมากขึ้น ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ Wall Street ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เริ่มเผชิญแรงขายทำกำไร
- เช้าวันศุกร์ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบ โดยดัชนีหลักหลายแห่งปรับตัวลดลง
- แรงขายหนักสุดเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ โดยดัชนี KOSPI ร่วงกว่า 4% ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (-1.03%), Hang Seng ฮ่องกง (-0.87%) และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย (-0.69%) ต่างปรับตัวลงเช่นกัน
- ปัจจัยกดดันหลักมาจากบรรยากาศเชิงลบรอบหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์
- นักลงทุนเอเชียผิดหวังต่อผลประกอบการและแนวโน้มของ Broadcom หลังหุ้นร่วงกว่า 12% ส่งผลให้เกิดแรงขายทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี
- โดยเฉพาะบริษัทชิปของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบหนัก หลังเคยเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากกระแส AI ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค
- รายงานจากตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีส่งสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวโน้มการยุติความขัดแย้ง
- ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศว่าสหรัฐฯ อยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจากับอิหร่าน และใกล้บรรลุข้อตกลงที่อาจนำไปสู่การยุติสงคราม ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการลดความตึงเครียดในภูมิภาค
- อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงตึงเครียดอย่างมาก โดยอิหร่านเตือนว่า หากการเจรจาล้มเหลว พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง รวมถึงอาจใช้การควบคุมช่องแคบ Hormuz เป็นเครื่องมือกดดัน
- ประเด็นด้านความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญแห่งนี้ ยังคงเป็นหัวข้อหลักในการเจรจา
- อีกหนึ่งอุปสรรคต่อกระบวนการสันติภาพคือจุดยืนของ Hezbollah โดยผู้นำองค์กรยืนยันว่า จะยอมรับได้เฉพาะการหยุดยิงเต็มรูปแบบ และการถอนทหารอิสราเอลออกจากเลบานอนทั้งหมดเท่านั้น
- ท่าทีแข็งกร้าวดังกล่าวสะท้อนว่า แม้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะมีความคืบหน้า แต่การบรรลุข้อตกลงระยะยาวในภูมิภาคยังคงเป็นเรื่องยาก
- ขณะเดียวกัน มีสัญญาณว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจกลับมาอีกครั้ง
- Vladimir Putin ระบุว่ารัสเซียพร้อมบรรลุข้อตกลงผ่านแนวทางสันติ พร้อมย้ำว่ายังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงคราม แต่ข้อตกลงใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัสเซีย และสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากสงคราม
- ด้านประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky เรียกร้องให้รัสเซียยุติการสู้รบ และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสันติภาพ
- ผู้นำยูเครนย้ำว่า การยืดเยื้อความขัดแย้งไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย พร้อมเรียกร้องให้เปลี่ยนจากคำประกาศไปสู่การลงมือทำจริง โดยเงื่อนไขสำคัญของยูเครนยังคงเป็นการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
- แม้ถ้อยแถลงของทั้งสองฝ่ายจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณเปิดทางสู่การเจรจา แต่ยังไม่มีสัญญาณของความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ ทำให้โอกาสยุติสงครามอย่างรวดเร็วยังคงจำกัด
💻 ตลาดเทคโนโลยี
- มีรายงานว่า ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเข้าถือหุ้นในบริษัท AI รายใหญ่ของอเมริกา
- ตามรายงาน สหรัฐฯ อาจเปิดทางให้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้รัฐบาลโดยสมัครใจ และกำไรจากการลงทุนดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงความเป็นไปได้ในการแจกจ่ายให้ประชาชน
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบ
- เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อวันศุกร์กลับมากระตุ้นความกังวลด้านอุปทานน้ำมันอีกครั้ง
- ที่ประเทศโอมาน มีการระงับการโหลดน้ำมันที่ท่าเรือส่งออกสำคัญ Mina al Fahal หลังเกิดเหตุระเบิดใกล้จุดขนถ่ายน้ำมัน โดยรายงานระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยโดรน แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
- แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz จะยังดำเนินต่อไป แต่ OPEC ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดน้ำมัน
- เลขาธิการ OPEC ระบุว่า อุปสงค์น้ำมันโลกยังแข็งแกร่ง และยังไม่มีเหตุผลที่จะปรับลดคาดการณ์ตลาด
- OPEC ยังคงคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นราว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวในแดนลบ
- ทองคำร่วงประมาณ 0.7% หลุดต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ส่วนเงินปรับตัวลงกว่า 1.5% ต่ำกว่า 73 ดอลลาร์ต่อออนซ์
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี
- ตลาดคริปโทยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างชัดเจน
- Bitcoin ลดลง 0.7% เคลื่อนไหวต่ำกว่า 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum ร่วงเกือบ 3% เข้าใกล้ระดับ 1,700 ดอลลาร์
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากระดับสูงล่าสุด แต่เพียงพอที่จะช่วยหนุนหุ้นหรือไม่?
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