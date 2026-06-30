🔼 หุ้นยังบวกต่อจากแรงหนุน AI ขณะที่เงินเยนทำจุดต่ำสุดรอบ 40 ปี (30.06.2026)

ตลาดหุ้นเอเชียปิดไตรมาสด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นในตลาดวอลล์สตรีท ซึ่งหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น
ดัชนี MSCI Asia Pacific Index ปรับตัวขึ้นเกือบ 1.5% ส่งผลให้เป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ 17 ปี ขณะที่ความเชื่อมั่นเชิงบวกยังส่งผ่านไปยังตลาดฟิวเจอร์ส สะท้อนโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในวันจันทร์ รวมถึงตลาดหุ้นยุโรป
ประเด็นสำคัญ
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ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ยังคงเป็นตลาดหุ้นขนาดใหญ่ที่ทำผลงานดีที่สุดของโลกในปีนี้ โดยดัชนี KOSPI ปรับตัวขึ้น 2.9% ระหว่างการซื้อขาย โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด
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หุ้น Samsung ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีทะลุ 100%
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ขณะที่ SK Hynix ปิดไตรมาสด้วยกำไรที่โดดเด่นเกือบ 240%
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ตลาดค่าเงินยังคงให้ความสนใจกับเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งอ่อนค่าลงทะลุระดับ 162 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986 และหลุดระดับที่เคยนำไปสู่การแทรกแซงของทางการในปี 2024
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เงินเยนที่อ่อนค่ายังคงช่วยหนุนบริษัทส่งออกของญี่ปุ่น และสนับสนุนตลาดหุ้นในประเทศให้อยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น กดดันกำลังซื้อของภาคครัวเรือน และเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาล
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การส่งสัญญาณด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น รวมถึง โยชิมาสะ คิฮาระ (Yoshimasa Kihara) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรี คาตายามะ (Katayama) ไม่สามารถหยุดการอ่อนค่าของเงินเยนได้
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ราคาน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 72.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และยังคงมีแนวโน้มทำผลงานรายไตรมาสที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดใหญ่ โดยตลาดตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพในภูมิภาค ขณะเดียวกัน Morgan Stanley ได้ปรับมุมมองเชิงลบต่อราคาน้ำมัน โดยเตือนว่าตลาดโลกอาจเผชิญภาวะอุปทานล้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
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Bitcoin ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่บริเวณ 59,500 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ทองคำปรับตัวลงมาใกล้ 3,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินเงิน (Silver) ลดลงต่ำกว่า 58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สินทรัพย์ปลอดภัยและคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมดอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
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ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนในเดือนมิถุนายนปรับขึ้นสู่ระดับ 50.3 สูงกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า สะท้อนการขยายตัวของภาคการผลิต
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PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 50.2
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ดัชนี Composite PMI อยู่ที่ 50.6 สะท้อนการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจจีน
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ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียด้านสินเชื่อภาคเอกชนและสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกมาใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าคาดเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่
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เงินเฟ้อเยอรมนี เวลา 13:00 GMT
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ตัวเลขตำแหน่งงานว่างสหรัฐฯ (JOLTS) เวลา 15:00 GMT
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board เวลา 18:00 GMT
นอกจากนี้ยังติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ ECB ได้แก่
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Philip Lane เวลา 12:30 GMT
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Piero Cipollone เวลา 13:00 GMT
มุมมองทางเทคนิค USD/JPY (D1, W1)
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แม้ว่า BoJ จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย แต่ท่าทีโดยรวมยังคงผ่อนคลายสูง และยังไม่มีความตั้งใจชัดเจนในการลดการซื้อพันธบัตรหรือใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างจริงจัง
เงินเยนที่อ่อนค่ายังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกของญี่ปุ่น และช่วยสนับสนุนบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นให้เติบโตต่อเนื่อง
แหล่งที่มา: xStation5
แม้ว่า USD/JPY จะเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ แต่ค่า RSI ในกรอบรายสัปดาห์ (Weekly RSI) ยังคงอยู่บริเวณ 65 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) ในเชิงเทคนิค ในปี 2025 คู่เงินนี้สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญบริเวณเส้น EMA 200 สัปดาห์ ที่ระดับประมาณ 147.5 ได้อย่างแข็งแกร่ง ก่อนที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอีกครั้ง
หากราคาสามารถทะลุขึ้นเหนือระดับ 163 ได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางไปสู่แรงขาขึ้นรอบใหม่ (bullish impulse) ที่แข็งแกร่งอีกระลอกหนึ่ง
แหล่งที่มา: xStation5
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