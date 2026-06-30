Alphabet เข้าเป็นสมาชิก DJIA หุ้นพุ่งกว่า 4%

การซื้อขายในวันจันทร์ที่ Wall Street หุ้น Alphabet และ Tesla เป็นสองบริษัทที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด โดยหุ้น Google ฟื้นตัวจากแรงขายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และปรับขึ้นราว 4% ในการซื้อขายล่าสุด
ปัจจัยสำคัญมาจากการที่ Alphabet (GOOGL) ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) อย่างเป็นทางการ โดยเข้ามาแทนที่ Verizon
การเข้าดัชนีครั้งนี้ทำให้ Alphabet กลายเป็นบริษัทแรกที่จดทะเบียนใน NYSE และเป็นสมาชิกคนที่ 5 ของกลุ่ม "Magnificent Seven" ที่อยู่ในดัชนี DJIA ร่วมกับ Nvidia, Amazon, Apple และ Microsoft
ด้วยราคาหุ้นที่อยู่ราว 350 ดอลลาร์ Alphabet จึงก้าวขึ้นมาเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักมากเป็นอันดับ 6 ของดัชนี DJIA ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณตาม ราคาหุ้น (Price-weighted Index)
ความต้องการ Gemini ยังแข็งแกร่ง
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาหุ้น คือรายงานของ Financial Times ที่ระบุว่า Google กำลังจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรประมวลผล (Computing Power) สำหรับลูกค้าองค์กรรายสำคัญ รวมถึง Meta
แม้ข่าวดังกล่าวอาจฟังดูเป็นลบ แต่ตลาดกลับตีความในเชิงบวกว่า ความต้องการใช้งาน Gemini มีสูงเกินกว่ากำลังการให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัท
ความท้าทายยังไม่หมด
แม้หุ้นจะฟื้นตัว แต่ภาพรวมของ Alphabet ยังเผชิญแรงกดดันหลายด้าน
บริษัทกำลังเผชิญหนึ่งในเดือนที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 7 สัปดาห์ล่าสุด หุ้นปิดลบถึง 6 สัปดาห์
นักลงทุนยังคงกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่
- การสูญเสียบุคลากรสำคัญจาก DeepMind รวมถึง Noam Shazeer ที่ย้ายไปร่วมงานกับ OpenAI
- การแข่งขันด้านราคาจากโมเดล AI ของจีน โดยเฉพาะ DeepSeek V4 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
- ความกังวลด้านงบดุล หลัง Alphabet งดโครงการซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) ในไตรมาสแรกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี และมีการเพิ่มภาระหนี้กว่า 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับการลงทุนด้าน AI (AI Capex)
การเข้าดัชนีเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
แม้การเข้าสู่ดัชนี DJIA จะถือเป็นหมุดหมายสำคัญของบริษัท แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจโดยทันที
ข้อมูลในอดีตชี้ว่า บริษัท 3 แห่งล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี ได้แก่ Nvidia, Salesforce และ Apple ต่างปรับตัวลดลงในช่วง 60 วันแรก หลังเข้าดัชนี
ดังนั้น คำถามสำคัญที่นักลงทุนยังต้องติดตามคือ
Alphabet จะสามารถเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนมหาศาลใน AI ให้กลายเป็นกำไรได้ทันเวลา หรือโมเดล AI ราคาถูกจากจีนจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดองค์กรของ Gemini ก่อน?
หุ้น GOOGL กำลังพยายามฟื้นตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 100 วัน ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญและอาจเป็นจุดชี้วัดทิศทางราคาจากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ที่มา: xStation
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